HSV gegen FC St. Pauli heute live im TV und Livestream

Heute ist es wieder soweit: Das Hamburger Derby steht an! Der HSV empfängt den FC St. Pauli am 23. Spieltag der 2. Liga. Wie Ihr den Kracher im Norden live verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Der HSV trifft auf den FC St. Pauli am 23. Spieltag im Hamburger Derby. Im Volksparkstadion kommt es zur Revanche für das 2:0 der Kiezkicker in der Hinrunde. Während der HSV steil Richtung Aufstieg marschiert, kämpft St. Pauli gegen den Abstieg.

Hamburger SV gegen FC St. Pauli heute live im TV und Livestream

Wie alle anderen Spiele der 2. Liga auch überträgt der Pay-TV-Sender Sky das Hamburger Derby am 23. Spieltag. Anpfiff im Volksparkstadion ist heute um 13 Uhr, die Vorberichte beginnen bereits um 12.30 Uhr. Sky überträgt sowohl das Einzelspiel auf Sky Sport Bundesliga 3 HD als auch in der Konferenz auf Sky Sport Bundesliga 2 HD.

Darüber hinaus bietet Sky seinen Kunden beide Übertragungen auch im Livestream an. Dafür gibt es den Dienst Sky Go, der ein Add-On zum normalen Abo für Kunden kostenlos ist. Leute, die kein Sky-Abo haben, können sich das Spiel via SkyTicket anschauen, indem sie etwa einen Tagespass für den Service lösen.

Hamburger SV - FC St. Pauli im Liveticker

Wer weder im TV noch im Stream live dabei sein kann, dem sei der Liveticker von SPOX ans Herz gelegt. SPOX tickert die Begegnung mit all ihren Highlights sowohl einzeln als auch in der Konferenz.

Hamburger SV - FC St. Pauli: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Folgende Spieler könnten am heutigen Freitagabend beginnen:

Hamburger SV: Heuer Fernandes - Beyer, Letschert, van Drongelen, Leibold - Jung - Schaub, Hunt - Jatta, Hinterseer, Kittel

Heuer Fernandes - Beyer, Letschert, van Drongelen, Leibold - Jung - Schaub, Hunt - Jatta, Hinterseer, Kittel FC St. Pauli: Himmelmann - Zander, Östigard, Buballa, Ohlsson - Flum - Miyaichi, Sobota, Benatelli, Gyökeres - Veerman

2. Liga: Der 23. Spieltag im Überblick

Datum und Uhrzeit Heim Gast 21.02., 18.30 Uhr VfL Osnabrück FC Erzgebirge Aue 21.02., 18.30 Uhr SV Wehen SpVgg Greuther Fürth 22.02., 13 Uhr SG Dynamo Dresden VfL Bochum 22.02., 13 Uhr Holstein Kiel Heidenheim 22.02., 13 Uhr VfB Stuttgart Jahn Regensburg 22.02., 13 Uhr Hamburger SV FC Sankt Pauli 23.02., 13.30 Uhr Sandhausen Karlsruher SC 23.02., 13.30 Uhr 1. FC Nürnberg SV Darmstadt 98 23.02., 13.30 Uhr Arminia Bielefeld Hannover 96

2. Liga: Die Tabelle vor dem 23. Spieltag

Vor dem 23. Spieltag kämpft der HSV an zwei Fronten: Nach oben geht es noch um die Radkappe für den Meister der 2. Liga, nach unten geht es darum, vor dem VfB Stuttgart zu bleiben, um nicht in die Relegation abzurutschen. St. Pauli wiederum kämpft ums Überleben und liegt nur zwei Zähler vor dem Abstiegs-Relegations-Platz.