Absitiegskampf in der 2. Liga! Der Tabellenletzte Dynamo Dresden empfängt am heutigen Samstag den VfL Bochum, der aktuell Platz 15 belegt. Während die Westfalen mit einem Sieg einen Befreiungsschlag landen können, kämpft Dresden aktuell um den Anschluss.

Dynamo Dresden gegen VfL Bochum heute live im TV und Livestream

Das Spiel findet am heutigen Samstag ab 13 Uhr im Rudolf-Harbig-Stadion statt. Im TV könnt Ihr die Begegnung beim Pay-TV-Sender Sky verfolgen. Dabei habt Ihr gleich zwei Möglichkeiten, die Partie zu verfolgen: Zum einen gibt es die Partie im Einzelspiel auf dem Kanal Sky Sport Bundesliga 5 HD. Zudem zeigt Sky die Begegnung auch in der Konferenz auf Sky Sport Bundesliga 2.

Zudem bietet Sky die Begegnung auch im Livestream an. Kunden bekommen das Spiel auf SkyGo zu sehen, während Nicht-Abonnenten via SkyTicket an die Livebilder rankommen. Diesen Service gibt es ohne Abo-Bindung.

Dynamo Dresden - VfL Bochum im Liveticker

Wenn Ihr das Spiel nicht im TV oder am Laptop verfolgen könnt, stellt Euch SPOX wie für alle anderen Spiele der 2. Liga auch einen Liveticker zur Verfügung. Auch hierüber habt Ihr die Wahl zwischen der Konferenz und dem Einzeltspiel und werdet keine wichtige Spielszene verpassen.

Dynamo Dresden - VfL Bochum: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Folgende Spieler könnten am heutigen Freitagabend beginnen:

Dynamo Dresden: K. Broll - Kreuzer, Ballas, Nikolaou, C. Löwe - Husbauer, Petrak - Horvath, Ebert, Terrazzino - Pat. Schmidt

K. Broll - Kreuzer, Ballas, Nikolaou, C. Löwe - Husbauer, Petrak - Horvath, Ebert, Terrazzino - Pat. Schmidt VfL Bochum: Riemann - Gamboa, Decarli, Leitsch, Danilo - Losilla, Tesche - Zoller, Zulj, D. Blum - Ganvoula

2. Liga: Der 23. Spieltag im Überblick

Im Parallelspiel empfängt der SV Wehen die SpVgg Greuther Fürth. Alle Partien des 23. Spieltags im Überblick:

Datum und Uhrzeit Heim Gast 21.02., 18.30 Uhr VfL Osnabrück FC Erzgebirge Aue 21.02., 18.30 Uhr SV Wehen SpVgg Greuther Fürth 22.02., 13 Uhr SG Dynamo Dresden VfL Bochum 22.02., 13 Uhr Holstein Kiel Heidenheim 22.02., 13 Uhr VfB Stuttgart Jahn Regensburg 22.02., 13 Uhr Hamburger SV FC Sankt Pauli 23.02., 13.30 Uhr Sandhausen Karlsruher SC 23.02., 13.30 Uhr 1. FC Nürnberg SV Darmstadt 98 23.02., 13.30 Uhr Arminia Bielefeld Hannover 96

2. Liga: Die Tabelle vor dem 23. Spieltag

Dynamo ist das Schlusslicht der 2. Liga und braucht dringend Siege. Gerade gegen Bochum wäre ein Dreier wichtig, um zum einen den Keller-Nachbarn unten drin zu halten, zum anderen, um selbst Anschluss ans rettende Ufer zu erlangen. Die Tabelle vor dem 23. Spieltag: