Biathlon-WM, Staffel der Damen & Herren heute live: TV-Übertragung, Livestream & LIVETICKER

Nach einem Ruhetag geht die Biathlon-WM 2020 in Antholz am eutigen Samstag weiter. Es stehen die Staffeln der Damen (11.45 Uhr live im Eurosport-Channel auf DAZN und im LIVETICKER) und Herren (14.45 Uhr/LIVETICKER) auf dem Programm.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© GEPA

Mit Dominik Landertinger und Einzel-Bronze hat der ÖSV bereits angeschrieben. Mit der Herren-Staffel gibt es am Samstag allerdings eine weitere Außenseiterchance auf Edelmetall. Bei den ÖSV-Frauen ist die Chance auf einen Top-3 Platz sehr gering, aber ein respektables Ergebnis dürfte nach ansteigender Formkurve möglich sein.

Staffel Damen & Herren: Biathlon-WM heute live im TV & Livestream

Mit einem Abo bei DAZN gibt es die Möglichkeit, alle Rennen der Biathlon-WM 2020 im Livestream zu sehen. Über den Eurosport-Channel kann man Eurosport 1 und 2 live auf dem Tablet, PC, Laptop oder Smartphone schauen. Ein DAZN-Abo ist im ersten Monat gratis, jederzeit monatlich kündbar und kostet ab dem 2. Monat 11,99 Euro, bei einem Jahresabo für 119,99 Euro sogar nur einen Zehner pro Monat.

Neben DAZN und Eurosport laufen die Rennen auch im ORF und auf ARD/ZDF .

Biathlon-Weltmeisterschaft 2020 in Antholz im LIVETICKER

Der Samstag ist für die Staffeln der Biathlon-WM vorgesehen, am Sonntag gibt es die letzten Einzel-Wettkämpfe. Dann stehen beide Massenstarts auf dem Programm. Der Zeitplan für den Rest der Biathlon-WM im Überblick:

Datum Disziplin Uhrzeit Liveticker Sa., 22.02.2020 Staffel Damen 11:45 Uhr Liveticker Sa., 22.02.2020 Staffel Herren 14:45 Uhr Liveticker So., 23.02.2020 Massenstart Damen 12:30 Uhr Liveticker So., 23.02.2020 Massenstart Herren 15:00 Uhr Liveticker

© getty

Biathlon-WM, Staffel: Wie funktioniert der Modus?

In der Staffel treten vier Athleten oder Athletinnen eines Landes im Team an. In der Männerstaffel muss jeder Läufer 7,5 Kilometer absolvieren, in der Frauenstaffel muss jede Athletin 5 Kilometer laufen.

Die LäuferInnen müssen in der Staffel zweimal schießen, erst liegend, dann stehend. Nach den fünf Schüssen haben die AthletInnen noch drei Ersatzpatronen, die einzeln und manuell nachgeladen werden müssen, um etwaige Fehler am Schießstand zu korrigieren. Sollten nach acht Schüssen immer noch Zielscheiben stehen bleiben, muss der Athlet für jede verbliebene Scheibe eine 150 Meter lange Strafrunde extra laufen.

Medaillenspiegel bei der Biathlon-WM 2020 in Antholz

Stand nach acht von zwölf Entscheidungen: