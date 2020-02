NBA: Dallas Mavericks schlagen Orlando Magic dank starkem Luka Doncic und Career-High von Maxi Kleber

Luka Doncic dreht mal wieder in All-Star-Manier auf, Unterstützung beim lockeren Blowout-Sieg der Mavs in Orlando liefert in erster Linie Maxi Kleber mit einem neuen Career-High!