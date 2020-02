FC Bayern München gegen SC Paderborn im legalen Livestream sehen: So geht’s

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© getty

FC Bayern gegen Paderborn heute live auf DAZN - hier geht's zum Gratis-Probemonat!

FC Bayern München - SC Paderborn im legalen Livestream sehen

Das Spiel zwischen dem Tabellenführer FC Bayern München und dem Tabellenschlusslicht SC Paderborn wird weder im Free-TV noch von Sky übertragen.

Stattdessen zeigt der Streaming-Anbieter DAZN das Spiel. DAZN überträgt alle Freitags- sowie die frühen Sonntagsspiele (13.30 Uhr) der Bundesliga.

Ihr könnt das Duell zwischen den Bayern und Paderborn im legalen und kostenlosen Livestream gucken. Das geht mit dem Gratis-Probemonat von DAZN . Neukunden können das Angebot zunächst für einen Monat testen. Im Anschluss kostet ein Abonnement 11,99 Euro pro Monat, ein Jahresabo kostet 119,99 Euro.

FC Bayern München - SC Paderborn: Infos zum Spiel

Das Hinspiel zwischen dem FC Bayern und dem SC Paderborn entschied der deutsche Rekordmeister nur knapp mit 3:2 für sich.

Anstoß: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Stadion: Allianz Arena (75.024 Plätze)

Allianz Arena (75.024 Plätze) Schiedsrichter: Markus Schmidt

Markus Schmidt Video-Schiedsrichter: Dr. Robert Kampka

© getty

FC Bayern München - SC Paderborn: Team-News

Bayerns Trainer Hansi Flick kündigte am Donnerstag in der Pressekonferenz das Startelfdebüt von Real-Leihgabe Alvaro Odriozola an. "Er wird von Beginn an spielen", sagte er. Der 24 Jahre alte Spanier ersetzt den gesperrten Benjamin Pavard. Auch Jerome Boateng fehlt gelb-gesperrt. Weiter ausfallen werden außerdem Javi Martinez (Aufbautraining nach Muskelbündelriss) und Ivan Perisic (Knöchel-OP).

SC-Trainer Steffen Baumgart sagte vor der Partie: "Wir kennen die Wucht der Bayern, die wir aufhalten müssen. Die Münchener gehören zu den besten Mannschaften der Welt und haben wieder in die Spur zurückgefunden. Grundsätzlich erwarte ich von meinen Jungs, dass sie alles raushauen." Linksverteidiger Jamilu Collins erhält nach den Strapazen der vergangenen Wochen eine Pause. Für ihn rückt wohl Gerrit Holtmann in die Startelf. Zudem denkt Baumgart über die Winter-Neuzugänge Dennis Srbeny und Samuel Kari Fridjonsson für die Startelf nach.

So könnten sie spielen:

München: Neuer - Odriozola, Alaba, Hernandez, Davies - Kimmich - Müller, Thiago - Gnabry, Coman - Lewandowski - Trainer: Hansi Flick

Neuer - Odriozola, Alaba, Hernandez, Davies - Kimmich - Müller, Thiago - Gnabry, Coman - Lewandowski - Trainer: Hansi Flick Paderborn: Zingerle - Jans, Strohdiek, Schonlau, Holtmann - Gjasula, Vasiliadis - Pröger, Srbeny, Antwi-Adjei - Mamba - Trainer: Steffen Baumgart

FC Bayern München - SC Paderborn: Fakten zum Spiel

Spitzenreiter Bayern München trifft im 250. Bundesliga-Spiel in der Allianz Arena auf den Tabellenletzten SC Paderborn. Das letzte Duell zwischen Platz eins und Platz 18 gab es am 4. Mai 2019, als der FCB mit 3:1 gegen Hannover 96 gewann.

Insgesamt traf der FC Bayern München in dieser BL-Saison schon zwölfmal in der Anfangsviertelstunde - Ligahöchstwert. Die 13 Gegentore des SC Paderborn 07 in den ersten 15 Minuten sind dagegen negativer Ligahöchstwert.

Münchens Serge Gnabry, der vor seinem 100. BL-Spiel steht, schnürte beim 4:1 in Köln in seinem 50. BL-Spiel im Bayern-Trikot einen Doppelpack und war in seinen letzten elf BL-Spielen an zehn Treffern direkt beteiligt (7 Tore, 3 Assists).

In der Bundesliga-Historie hatte nur Gerd Müller 1972/73 nach 22 Spieltagen mehr Tore erzielt (24) als Münchens Robert Lewandowski aktuell (23).

Die Tabelle der Bundesliga