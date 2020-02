Der FC Bayern München eröffnet am heutigen Freitag den 23. Bundesliga-Spieltag. Gast in der Allianz Arena ist Aufsteiger SC Paderborn. Hier könnt Ihr die Begegnung im Liveticker verfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

FC Bayern gegen SC Paderborn heute im Liveticker: 0:0

14. Zu diesem Zeitpunkt lag Köln vergangene Woche gegen die Bayern übrigens bereits mit 0:3 zurück. Paderborn hat es also schon mal geschafft, einen weiteren furiosen Auftakt des Rekordmeisters zu verhindern.

14. Inzwischen steht Vasiliadis wieder und geht an die Seitenlinie. Das Spiel läuft weiter, der Paderborner wird weiterhin behandelt.

13. Das Spiel ist unterbrochen. Coutinho und Vasiliadis prallen links am Strafraum der Gäste zusammen, der Paderborner bleibt benommen liegen und muss länger behandelt werden.

11. Die Bayern drängen Paderborn jetzt weit in die eigene Hälfte und greifen erneut über die rechte Seite an. Odriozola versucht es diesmal mit einem Steilpass an die Grundlinie, der ist aber etwas zu lang und rollt ins Aus.

FC Bayern vs. SC Paderborn: Lewandowski mit erster Chance

8. Erste Chance der Bayern! Odriozola schaltet sich auf rechts mit ein, wird von Thiago bedient und flankt in die Mitte. Lewandowski steigt hoch und kommt zum Kopfball. Er visiert das linke Eck an, der Aufsetzer springt aber knapp am Pfosten vorbei.

6. Ansonsten geht es recht ruhig zu. Die Gäste beginnen gar nicht mal so defensiv und trauen sich in den Anfangsminuten das eine oder andere Mal in die gegnerische Hälfte. Die meiste Zeit ist die Kugel aber bei den Bayern, die ihr Passspiel aufziehen.

4. Der Ball ist im Netz, aber das Tor zählt nicht. Nach einem Steilpass ist Stürmer Mamba durch, startet aber im Abseits. Er bezwingt Neuer und trifft flach ins rechte Eck, danach folgt aber der Abseitspfiff.

3. Holtmann startet auf links den ersten Paderborner Vorstoß und will in den Sechzehner. Am ersten Gegenspieler Odriozola kommt er noch vorbei, dann geht aber Kimmich dazwischen. Der Ball prallt vom Paderborner ab und geht ins Aus. Abstoß Bayern.

1. Los geht's in der Münchner Allianz Arena - der Ball rollt im Spiel FC Bayern München gegen SC Paderborn.

Vor Beginn: Vor Beginn der Partie gibt es eine Schweigeminute für die Opfer des Terroranschlags in Hanau.

FC Bayern - SC Paderborn: Flick rotiert vor CL-Spiel

Vor Beginn: Bayern-Coach Hansi Flick rotiert vor dem Spiel in der Königsklasse durch, und das nicht nur freiwillig. Mit Benjamin Pavard und Jerome Boateng fehlen zwei Verteidiger gelbgesperrt, dafür ist Lucas Hernandez wieder fit und bildet mit David Alaba die Innenverteidigung. Kurzfristig meldete sich auch Leon Goretzka mit Muskelproblemen ab. Neuzugang Alvaro Odriozola kommt zu seinem Startelf-Debüt. In der Offensive steht Philippe Coutinho in der Startelf, Thomas Müller sitzt dafür zunächst draußen.

Vor Beginn: Bei den Gästen fallen die Verteidiger Luca Killian und Jamilu Collins, auch Mittelfeldspieler Abdelhamid Sabiri fehlt angeschlagen. Gerrit Holtmann kehrt nach seiner Rotsperre zurück und läuft als Linksverteidiger auf.

Vor Beginn: Steffen Baumgart und sein Team werden darauf spekulieren, dass sich bei den Bayern Nachlässigkeiten einschleichen. In den letzten Wochen ließ beim Rekordmeister jeweils in der Schlussphase ab und zu die Konzentration nach. Im Hinspiel konnte Paderborn den Favoriten bereits vor einige Probleme stellen, ging aber doch mit einer knappen 2:3-Niederlage vom Platz.

Vor Beginn: Die Gäste rechnen sich ihre Punkte sicherlich gegen andere Gegner aus, stehen aber doch unter Zugzwang. Denn von den fünf Spielen der Rückrunde konnte der SCP nur eines gewinnen, der Rückstand zum rettenden Ufer beträgt bereits sechs Zähler.

Vor Beginn: Beide Teams trennen ganze 30 Punkte in der Tabelle. Für die Bayern geht es darum, die Pflichtaufgabe vor dem Champions-League-Kracher beim FC Chelsea möglichst souverän zu lösen. Und den direkten Verfolger aus Leipzig, der aktuell nur einen Punkt Rückstand hat, auf Abstand zu halten.

FC Bayern vs. SC Paderborn: So beginnt der SC

Steffen Baumgart vertraut im Spiel gegen den Rekordmeister folgender Elf:

Zingerle - Jans, Strohdiek, Schonlau, Holtmann - Gjasula, Vasiliadis - Pröger, Srbeny, Antwi-Adjei - Mamba

Vor Beginn: Verzichten muss Flick heute neben den länger Verletzten zusätzlich auf Leon Goretzka, der mit muskulären Problemen für die heutige Partie ausfällt.

FC Bayern gegen SC Paderborn: So startet der FCB

Hansi Flick schickt gegen den SC Paderborn folgende Aufstellung aufs Feld:

Neuer - Odriozola, Alaba, Hernandez, Davies - Kimmich, Tolisso, Thiago - Gnabry, Lewandowski, Coutinho

Vor Beginn: Paderborn holte in der Rückrunde passable vier Zähler und bleibt damit in Schlagdistanz zumindest zum Relegationsplatz, den aktuell Fortuna Düsseldorf belegt. Irgendetwas Zählbares gegen den FC Bayern wäre ein Bonus.

Vor Beginn: Den FC Bayern plagte zuletzt ein Luxusproblem: Die Mannschaft zeigte zwei Gesichter. Trainer Hansi Flick bemängelte etwas die Cleverness, sah aber dennoch "überwiegend tollen Fußball". Die Partie ist übrigens die 250. Bundesligapartie in der Allianz Arena.

Vor Beginn: Markus Schmidt leitet die Auftaktpartie des 23. Spieltags. Seine Assistenten sind Christof Günsch und Rafael Foltyn. Vierter Offizieller ist Tobias Reichel. Video-Assistent ist Robert Kampka.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zum Spiel zwischen dem FC Bayern und dem SC Paderborn. Anstoß zwischen dem Tabellenführer und dem Schlusslicht der Bundesliga ist um 20.30 Uhr.

FC Bayern - SC Paderborn: Der direkte Vergleich

Gemessen an den bisherigen Duellen könnte sich der SCP die Reise nach München eigentlich sparen. Fünf Pflichtspiele gab es, alle fünf gingen an den FC Bayern, das Torverhältnis von 24:3 spricht eine eindeutige Sprache.

Datum Heim Gast Wettbewerb Ergebnis 27.08.2001 SC Paderborn FC Bayern DFB-Pokal 1:5 23.09.2014 FC Bayern SC Paderborn Bundesliga 4:0 21.02.2015 SC Paderborn FC Bayern Bundesliga 0:6 06.02.2018 SC Paderborn FC Bayern DFB-Pokal 0:6 28.09.2019 SC Paderborn FC Bayern Bundesliga 2:3

FC Bayern gegen SC Paderborn heute live im TV und Livestream sehen

Die Tabelle vor dem 23. Bundesliga-Spieltag