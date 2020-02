HIGHLIGHTS: AZ Alkmaar - LASK, Tore und beste Szenen im Video

Für den LASK gab es im Hinspiel des Sechzehntelfinals der UEFA Europa League eine Duell gegen den niederländischen Vertreter AZ Alkmaar. Die besten Szenen und Highlights gibt's in diesem Artikel als Video.

© DAZN

Im Gegensatz zu Salzburg hat der LASK seine Chance auf den Einzug ins Europa-League-Achtelfinale gewahrt. Österreichs Tabellenführer erreichte am Donnerstagabend ein 1:1 (1:0) bei AZ Alkmaar. Markus Raguz sorgte in der 26. Minute für die LASK-Führung, die erst in der 86. Minute durch einen Handelfmeter von Teun Koopmeiners egalisiert wurde.

Europa League: AZ Alkmaar - LASK

Die Duelle im Sechzehntelfinale der UEFA Europa League: