Eintracht Frankfurt gegen Red Bull Salzburg: Das Hinspiel heute im Liveticker

Im Hinspiel der Runde der letzten 32 in der Europa League trifft Eintracht Frankfurt am heutigen Donnerstag (19 Uhr live bei DAZN) auf Red Bull Salzburg.Hier bleibt Ihr im Liveticker auf dem Laufenden.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Frankfurt - Salzburg: Das Hinspiel im EL-Sechzehntelfinale heute im Liveticker

Vor Beginn: Maßgeblichen Anteil an diesen starken Salzburger Auftritten hatte ein Mann, der mittlerweile bei Borussia Dortmund für Furore sorgt - Erling Haaland. Das norwegische Sturmtalent erzielte in dieser Saison für die Salzburger in 20 Spielen insgesamt 24 Treffer (acht davon in der Champions League), dass der Weggang eines solchen Spielers eine große Lücke hinterlässt, ist selbstredend. Zudem mussten die Salzburger mit dem Wechsel des Japaners Takumi Minamino nach Liverpool den Abgang eines weiteren Leistungsträgers verkraften. Insgesamt 50 Torbeteiligungen bis zur Winterpause gingen auf das Konto dieses Duos.

Vor Beginn: Bei Salzburg war die Freude zu Beginn der Saison groß, denn erstmals nach elf gescheiterten Versuchen qualifizierten sich die Österreicher für die Champions League. In einer Hammergruppe mit Titelverteidiger Liverpool, dem SSC Neapel sowie KRC Genk schlugen sich die Salzburger wacker: So kam man beispielsweise gegen die "Reds" nach 0:3-Rückstand zurück und musste sich am Ende nur knapp geschlagen geben (3:4), oder man zeigte sich in Torlaune und feierte spektakuläre Siege gegen Genk (6:2 und 4:1). Dennoch war das Abenteuer Königsklasse nach der Gruppenphase bereits beendet, immerhin reichte es für Platz 3 und damit noch zum Trostpflaster Europa League.

Vor Beginn: Im vergangenen Jahr verzückten die Frankfurter in der Europa League durch mitreißende Auftritte vor allem vor heimischer Kulisse und spielten sich so bis ins Halbfinale, wo dann im Elfmeterschießen gegen den späteren Turniersieger FC Chelsea Endstation war. In diesem Jahr tat sich die Eintracht in einer komplizierten Gruppe mit dem FC Arsenal, Standard Lüttich und Vitoria Guimaraes etwas schwer, zitterte sich allerdings am letzten Spieltag trotz einer 2:3-Niederlage gegen Guimaraes in die K.o.-Phase, da Lüttich parallel gegen Arsenal nur einen Punkt holte.

Frankfurt - Salzburg: Die RB-Vergangenheit der SGE-Akteure

Vor Beginn: Für drei Frankfurter dürfte das Duell mit Salzburg durchaus besonders sein. Neben Coach Adi Hütter, der in der Saison 2014/15 als Übungsleiter bei den Salzburgern tätig war, blicken mit Winter-Neuzugang Stefan Ilsanker und Martin Hinteregger zwei Frankfurter Akteure auf eine Vergangenheit in der Mozartstadt zurück. Beide durchliefen alle Jugendmannschaften der Salzburger, ehe es für Ilsanker nach einer Zwischenstation in Mattersburg 2015 nach Leipzig ging. Ein Jahr später machte auch Hinteregger seine ersten Schritte in Deutschland, als er 2016 an Borussia Mönchengladbach verliehen wurde.

Vor Beginn: RB Salzburg kassierte am vergangenen Spieltag gegen Linz nicht nur die erste Saisonniederlage (2:3), sondern musste zugleich auch die Tabellenführung an den LASK abgeben. RB-Trainer Jesse Marsch war darüber wenig amüsiert, dennoch verändert er seine Elf nur auf einer Position. Andre Ramalho nimmt zunächst auf der Bank Platz, für ihn beginnt Dominik Szoboszlai.

Vor Beginn: Nach dem schwachen Auftritt vergangenen Freitag in der Liga, als es beim 0:4 von Borussia Dortmund Dresche gab, verändert Adi Hütter seine Startelf auf drei Positionen: Für den gelbgesperrten Martin Hinteregger rückt Makoto Hasebe wieder in die Dreierabwehrkette. Zudem steht der erkrankte Mijat Gacinovic nicht zur Verfügung, Djibril Sow übernimmt dafür die zentrale Position im Mittelfeld. Timothy Chandler findet sich zudem auf der Bank wieder, Daichi Kamada darf dafür von Beginn an ran.

Frankfurt gegen Salzburg: So beginnt Salzburg

Jesse Marsch vertraut auf Seiten von Red Bull Salzburg folgenden elf Spielern:

Stankovic - Farkas, Onguene, Wöber, Ulmer - Mwepu, Junuzovic, Okugawa, Szoboszlai - Hwang, Daka

Frankfurt vs. Salzburg: So startet die Eintracht

Eintracht Frankfurts Trainer Adi Hütter schickt im Duell mit seinem Ex-Verein folgende Aufstellung aufs Feld:

Trapp - Toure, Abraham, Ilsanker, N'Dicka - Sow, Hasebe, Rode - Kamada, Silva, Kostic

Vor Beginn: Wer RB Leipzig zweimal kurz in Folge besiegen kann, sollte auch mit Salzburg zurechtkommen. So einfach ist die Rechnung wohl nicht, doch Eintracht Frankfurt ist im eigenen Stadion gegen starke Gegner zu außergewöhnlichen Leistungen in der Lage. Frankfurt Trainer Adi Hütter geht jedenfalls optimistisch ins Duell mit seinem Ex-Verein: "Am Ende der Hinrunde, war Salzburg für mich noch der klare Favorit." Mittlerweile habe sich das Blatt jedoch gewendet, seine Mannschaft ihr Tief überwunden, "und die Chancen stehen 50:50. Wir wollen weiterkommen".

Vor Beginn: Als Schiedsrichter fungiert der türkische Unparteiische Ali Palabiyik. Videoschiedsrichter ist der Italiener Massimiliano Irrati. Der VAR feiert übrigens sein Europa-League-Debüt.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zum Hinspiel der Zwischenrunde der Europa League zwischen Eintracht Frankfurt und RB Salzburg.

Frankfurt - Salzburg im TV oder Livestream sehen

Der Streamingdienst DAZN überträgt die Partie zwischen Eintracht Frankfurt und Österreichs Serienmeister Red Bull Salzburg. Moderator Alex Schlüter begrüßt Euch um 18.40 Uhr. Die Partie in der Commerzbank-Arena in Frankfurt wird um 18.55 Uhr angepfiffen. Jan Platte wird kommentieren, Jonas Hummels das Spiel als Experte begleiten.

EL-Sechzehntelfinale: die Spiele mit deutscher und österreichischer Beteiligung