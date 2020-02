FC Getafe gegen Ajax Amsterdam heute live im TV, Livestream und Liveticker

Facebook

In der vergangenen Saison sorgte Ajax Amsterdam noch in der Champions League für Furore. 2019/20 zählen sie zu den Favoriten auf den Titel in der Europa League. Im Sechzehntelfinale reist Ajax zunächst zum FC Getafe.

FC Getafe - Ajax Amsterdam: Ort, Zeit, Infos

Das Coliseum Alfonso Perez in Getafe ist mit einer Zuschauerkapazität von lediglich 17.000 ein echtes Schmuckkästchen im spanischen Profi-Fußball und dient als Austragungsort für das Heimspiel des FC Getafe gegen Ajax Amsterdam.

Anpfiff der Begegnung am heutigen Donnerstag, 20. Februar 2020, ist um 18.55 Uhr.

FC Getafe vs. Ajax Amsterdam: Die Offiziellen

Als Offizielle agieren beim Duell zwischen dem FC Getafe und Ajax Amsterdam am heutigen Abend Ruddy Buquet und sein Gespann:

Assistenten: Guillaume Debart, Julien Pacelli

Guillaume Debart, Julien Pacelli Vierter Offizieller: Amaury Delerue

Amaury Delerue VAR: Benoit Millot

FC Getafe gegen Ajax Amsterdam heute live im TV und Livestream

Die Rechte an der diesjährigen Europa League und somit auch an dem Duell FC Getafe gegen Ajax Amsterdam sicherte sich der Streaming-Anbieter DAZN . Neben der zweitklassigen Europa League hat das "Netflix des Sports" zahlreiche weitere Highlights wie die Champions League, die Ligue 1, die Serie A, die Primera Division und die Bundesliga im Programm.

Außerdem gibt es bei DAZN die großen Ligen des US Sports und unzählige weitere sportliche Events wie die Olympischen Spiele zu sehen.

FC Getafe vs. Ajax Amsterdam heute im Liveticker

Wenn Du keine Möglichkeit hast das Duell zwischen dem FC Getafe und dem niederländischen Rekordmeister im Stream oder TV zu verfolgen, greife auf unseren kostenlosen Liveticker zurück und verpasse garantiert nichts. Hier geht's zum Ticker.

Zudem findest Du in unserem Liveticker-Kalender eine Konferenz mit allen Spielen der Europa League am heutigen Donnerstagabend.

Europa League, Sechzehntelfinale: Alle Spiele im Überblick

Acht Spiele in der frühen Session um 18.55 Uhr und acht Partien in der späten um 21 Uhr, in der Europa League ist heute einiges geboten. Alle Spiele des Sechzehntelfinales im Überblick: