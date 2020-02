Red Bull Salzburg gegen Eintracht Frankfurt heute live: Europa League im Free-TV, Livestream und Liveticker

Nach den Champions-League-Erfahrungen geht es für die Salzburger in ihrem Lieblingsbewerb weiter. Im Sechzehntelfinal-Hinspiel der Europa League trifft Red Bull Salzburg auf Eintracht Frankfurt (ab 18:55 Uhr im Liveticker). SPOX verrät euch, wo es das Spiel im Free-TV, Livestream und Liveticker zu sehen gibt.

Beide Teams starten mit jeweils Niederlagen am vergangenen Wochenende in die Mission "Wiedergutmachung". Für die Eintracht setzte es eine hefitge 0:5-Pleite beim BVB. Auch die Salzburger Bullen mussten einen Rückschlag wegstecken. Gegen den LASK verloren die Mozartstädter zuhause mit 2:3, damit gab man auch die Tabellenführung an die Linzer ab.

Die Frankfurter bringen mit Adi Hütter, Martin Hinteregger und Stefan Ilsanker viel österreichischen Flair ins Salzburg-Duell. Ilsanker und Hinteregger feierten ihren Durchbruch im Trikot des amtierenden Meisters, ehe der Sprung in die Deutsche Bundesliga folgte. In der Saison 2014/2015 fungierte zudem Adi Hütter als Chef-Trainer bei Red Bull Salzburg.

Datum Heim Gast Uhrzeit Stadion 20.02.2020 Eintracht Frankfurt Red Bull Salzburg 18:55 Uhr Commerzbank-Arena

Eintracht gegen RB Salzburg: Die Aufstellungen

Frankfurt (5-4-1): Trapp - Toure, Ilsanker, Hasebe, Abraham, Ndicka - Kamada, Rode, Sow, Kostic - Silva

Ersatz: Rönnow - Da Costa, Durm, Cetin, Kohr, Chandler, Pacienca

Es fehlen: Hinteregger (gesperrt), Russ (Achillessehnenriss), Torro (Knieverletzung), Fernandes (Sehnenverletzung im Hüftbeuger), Gacinovic (Infekt), Dost (Adduktorenprobleme)

Salzburg (4-4-2 mit Raute): Stankovic - Farkas, Onguene, Wöber, Ulmer - Mwepu, Junuzovic, Okugawa, Szoboszlai - Daka, Hwang

Ersatz: Coronel - Vallci, Ashimeru, Koita, Ramalho, Camara, Adeyemi

Es fehlen: Kristensen (Oberschenkelverletzung), Bernede (nach Scheinbeinbruch nur teilweise im Mannschaftstraining), Köhn (Knöchelverletzung)

Livestream und TV-Übertragung zur Partie Eintracht - Salzburg

Ab 18:55 Uhr seht ihr den Kracher zwischen Frankfurt und Salzburg live und in voller Länge auf DAZN.

Zusätzlich hat DAZN alle anderen Europa-League-Duelle - auch das zweite Spiel mit österreichischer Beteiligung zwischen AZ Alkmaar und dem LASK - im Angebot, genauso wie die Champions League, Bundesliga, Serie A, LaLiga und vieles mehr.

Interessierte ohne DAZN -Zugang können das Spiel auch auf Puls4 im Free-TV oder per Livestream der Homepage mitverfolgen. Die offizielle Übertragung startet um 18:15 Uhr.

Eintracht Frankfurt gegen Red Bull Salzburg im Liveticker

Für all jene, ohne Möglichkeit die Partie live zu sehen, bietet der umfassende SPOX-LIVETICKER eine perfekte Alternative, um auf dem aktuellsten Stand zu bleiben.

Spielplan: Salzburg in der Champions League 2019/20

Die Europa League ist dank Tabellenplatz drei fix. Die Bullen besiegten KRC Genk zweimal und holten gegen den SSC Neapel einen Zähler.

Champions-League-Gruppenphase: RB Salzburg für Europa League qualifziert

Die Abschlusstabelle in der der Gruppe E.