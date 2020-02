NBA-All-Star Jimmy Butler: "Neymar ist der Größte aller Zeiten"

NBA-All-Star Jimmy Butler hat Paris Saint-Germains Superstar Neymar in den höchsten Tönen gelobt. Auch sprach der 30-Jährige über die Titelchancen PSGs in der Champions League sowie seine Liebe zum brasilianischen Fußball.

© getty

"Ich denke er ist der Größte aller Zeiten", sagte der Shooting Guard der Miami Heat im Rahmen des NBA-All-Star-Games im Gespräch mit Fifa.com über Neymar. "Natürlich ist er ein guter Freund von mir, aber ich sehe was er auf dem Feld macht, wie er alles und jeden besser machen kann. Bei einer Abstimmung über den Größten aller Zeiten hätte er meine Stimme."

Die Chance von Neymars Klub Paris Saint-Germain, in diesem Jahr endlich die Champions League zu gewinnen, schätzt Butler als hoch ein: "Sie haben Neymar im Team. Mit ihm hat man immer gute Chancen auf den Titel. Liverpool ist zwar sehr stark, aber ich glaube, dass man sie in zwei Spielen, Hin- und Rückspiel, definitiv schlagen kann. Liverpool hat eine Menge an guten Spielern, aber ich zweifle nicht an Neymars Fähigkeiten."

Neben PSG hat es auch der brasilianische Fußball Butler angetan: "Ich habe größten Respekt davor, was Brasilien für den Fußball tut. Alle ihre Spieler sind sehr talentiert. Sie leben und fühlen diesen Sport, dort dreht sich alles um Fußball."