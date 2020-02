2. Liga: VfB Stuttgart holt in Bochum ersten Auswärtssieg seit September

Erstmals seit September 2019 hat der VfB Stuttgart auswärts wieder drei Punkte geholt. Zuvor blieb den Stuttgartern sieben Auswärtsspiele in Folge ein Sieg verwehrt.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© imago images

Der VfB gewann erstmals seit September 2019 wieder ein Auswärtsspiel in der 2. Liga. Zuvor blieb Stuttgart in der Fremde sieben Spiele in Folge ohne Sieg. Für den VfL wird die Lage dagegen wieder bedrohlicher. Bochum hat als Tabellen-15. nur noch einen Punkt Vorsprung auf den Relegationsrang 16, den der Karlsruher SC belegt.

"Wir haben viel investiert und trotzdem keine Punkte geholt, die wären extrem wichtig gewesen", sagte VfL-Geschäftsführer Sebastian Schindzielorz bei Sky: "Die Enttäuschung überwiegt natürlich, gerade das Gegentor ist extrem bitter." Torhüter Manuel Riemann meinte: "Wir haben einen Fehler zu viel gemacht, das ist ärgerlich. Der Punkt wäre mehr als verdient gewesen."

Gomez-Ersatz Al Ghaddioui trifft gegen Bochum

Stuttgart hatte am Montagabend vor 18.090 Zuschauern erwartungsgemäß mehr vom Spiel, für große Torgefahr sorgte der Favorit aber zu selten. Erst der in der 65. Minute für Mario Gomez eingewechselte Al Ghaddioui brach den Bann, zuvor hatte sich Bochums Saulo Decarli einen schlimmen Fehlpass im Aufbau erlaubt.

© getty

Gonzalo Castro (4.) hätte die Gäste schon früh mit 1:0 in Führung bringen können, VfL-Torhüter Manuel Riemann reagierte bei dem platzierten Kopfball des ehemaligen Nationalspielers jedoch stark. Auch danach stand die Abwehr der Bochumer im Mittelpunkt - und offenbarte immer wieder Lücken.

Silas Wamangituka (31.) vergab die bis dato beste Chance kläglich, als er den Ball freistehend aus zehn Metern am Tor vorbeischoss. Bochum traute sich nur vereinzelt nach vorne, bei den wenigen Kontern fehlt es jedoch an der nötigen Präzision.

Nach der Pause bestimmte Stuttgart weiterhin das Spiel, ohne sich zwingende Möglichkeiten zu erspielen. Bochum beschränkte sich auf die Defensive und machte dem Favoriten weiter das Leben schwer.

Die Tabelle der 2. Liga