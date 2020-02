Im Sechzehntelfinale der Europa League bekommt es Eintracht Frankfurt mit RB Salzburg zu tun. Zunächst steht das Heimspiel der SGE in der Commerzbank-Arena an. Hier erfahrt Ihr alles zur Übertragung im TV und Livestream.

Europa League, Eintracht Frankfurt - RB Salzburg: Datum, Termin, Uhrzeit, Anstoß

Das Hinspiel in der Runde der letzten 32 zwischen Eintracht Frankfurt und RB Salzburg steigt am Donnerstag (20. Februar) in der Commerzbank-Arena in Frankfurt.

Der Anstoß erfolgt um 18.55 Uhr.

Eintracht Frankfurt gegen RB Salzburg: Europa League live im TV und Livestream

Die Heimat der Europa League ist auch in dieser Saison wieder DAZN . Der Streaming-Dienst zeigt alle Spiele live und in voller Länge. Pro Spieltag hat RTL zudem ein Spiel der deutschen Teams im Angebot. Die Partie der SGE gegen RB Salzburg gehört allerdings nicht dazu, hier überträgt DAZN exklusiv.

Moderator Alex Schlüter, Kommentator Jan Platte und Experte Jonas Hummels melden sich einige Minuten vor Spielbeginn live aus Frankfurt. Neben dem Einzelspiel bietet DAZN auch eine Konferenz aller frühen Spiele an, darunter Brügge - Manchester United und Ludogorets - Inter.

DAZN hat für Fußballfreunde eine Menge Livesport zu bieten, die Champions League, die Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Primera Division und MLS sind allesamt auf DAZN zu sehen. Hinzu kommen Live-Events aus US-Sport (NBA, NHL, MLB & NFL), Boxen, UFC, Bellator, Tennis, Wintersport, Bowling, Snooker, Rennsport etc.

Das gesamte Angebot könnt Ihr für 11,99 Euro im Monat nutzen, wobei die ersten vier Wochen im Rahmen eines Probemonats kostenfrei sind und Ihr jederzeit monatlich kündigen könnt. Die zweite Option, den Streaming-Dienst zu nutzen, ist der Abschluss eines Jahres-Abos. 119,99 Euro werden hierfür fällig.

Europa League, Hinspiele: Alle Spiele der Runde der letzten 32 im Überblick

Datum Uhrzeit Heim Gast Übertragung 20.02.2020 18.55 Uhr FC Brügge Manchester United DAZN 20.02.2020 18.55 Uhr Ludogorets Rasgrad Inter Mailand DAZN 20.02.2020 18.55 Uhr Eintracht Frankfurt RB Salzburg DAZN 20.02.2020 18.55 Uhr FC Kopenhagen FC Celtic DAZN 20.02.2020 18.55 Uhr CFR Cluj FC Sevilla DAZN 20.02.2020 18.55 Uhr Sporting Lissabon Istanbul Basaksehir DAZN 20.02.2020 18.55 Uhr Schachtjor Donezk Benfica Lissabon DAZN 20.02.2020 18.55 Uhr FC Getafe Ajax Amsterdam DAZN 20.02.2020 21 Uhr VfL Wolfsburg Malmö FF DAZN 20.02.2020 21 Uhr Bayer Leverkusen FC Porto DAZN 20.02.2020 21 Uhr AZ Alkmaar LASK DAZN 20.02.2020 21 Uhr Olympiakos Piräus FC Arsenal DAZN 20.02.2020 21 Uhr Wolverhampton Wanderers Espanyol Barcelona DAZN 20.02.2020 21 Uhr APOEL Nikosia FC Basel DAZN 20.02.2020 21 Uhr AS Rom KAA Gent DAZN 20.02.2020 21 Uhr Glasgow Rangers FC Braga DAZN

Europa League im Liveticker verfolgen

Neben der Übertragung im TV und Livestream könnt Ihr bei uns auch alle Spiele gemütlich im Liveticker verfolgen, hier verpasst Ihr keine wichtige Szene. Hier geht's zur Übersicht.

Europa League: Der Spielplan