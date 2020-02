Die Champions League startet in das Jahr 2020 und wartet mit den Hinspielen des Achtelfinales auf. Welche Spiele Ihr live im TV und Livestream auf DAZN sehen könnt, erfahrt Ihr hier.

Champions League, Achtelfinale live im TV und Livestream: Diese Spiele zeigt DAZN

Am Dienstag (18.02.) geht die Champions League 2019/20 mit den Hinspielen des Achtelfinals weiter. Wie gewohnt teilen sich dabei Sky und DAZN die Übertragungsrechte. Wer welche Spiele überträgt, wird nach einem Picking-System bestimmt , pro Spieltag übertragen beide aber mindestens eine Partie live und exklusiv in voller Länge. Die Hinspiele steigen am 18./19. und 25./26. Februar, mit den Rückspielen geht es schließlich im März (10./11. und 17./18.) weiter. Alle Spiele starten um 21 Uhr.

Achtelfinal-Hinspiele:

Bei den Hinspielen hatte Sky den ersten Pick für die Spiele mit deutscher Beteiligung und entschied sich für das Auswärtsspiel des FC Bayern beim FC Chelsea. Die restlichen deutschen Partien, BVB - PSG und Tottenham Hotspur - RB Leipzig, laufen daher auf DAZN.

Achtelfinal-Rückspiele:

Bei den Rückspielen sieht die Verteilung anders aus, hier besitzt Sky die Rechte an allen deutschen Spielen sowie an der Partie Manchester City - Real Madrid. Die übrigen vier Spiele zeigt DAZN.

Die Achtelfinal-Hinspiele in Deutschland und Österreich

Datum Heimteam Auswärtsteam Übertragung 18. Februar Borussia Dortmund Paris St.-Germain DAZN 18. Februar Atletico Madrid FC Liverpool Sky 19. Februar Tottenham Hotspur RB Leipzig DAZN 19. Februar Atalanta Bergamo FC Valencia Sky 25. Februar FC Chelsea FC Bayern München Sky 25. Februar SSC Neapel FC Barcelona DAZN 26. Februar Real Madrid Manchester City Sky 26. Februar Olympique Lyon Juventus DAZN

Die Achtelfinal-Rückspiele in Deutschland

Datum Heimteam Auswärtsteam Übertragung* 10. März RB Leipzig Tottenham Hotspur Sky 10. März FC Valencia Atalanta Bergamo DAZN 11. März Paris Saint-Germain Borussia Dortmund Sky 11. März FC Liverpool Atletico Madrid DAZN 17. März Manchester City Real Madrid Sky 17. März Juventus Olympique Lyon DAZN 18. März FC Bayern München FC Chelsea Sky 18. März FC Barcelona SSC Neapel DAZN

*Die Aufteilung der Rückspiele in Österreich wird erst nach den Hinspielen entschieden.

Champions League: Diesen Livesport zeigt DAZN

DAZN bietet Fußballfans auch neben der Champions League eine Menge Livesport an. Der Streaming-Dienst zeigt die Freitags-, frühen Sonntags- und Montagsspiele der Bundesliga sowie die gesamte Europa League und das Beste aus Serie A, Primera Division, Ligue 1 und MLS.

Auch Mehrsport-Fans kommen bei DAZN voll auf ihre Kosten. US-Sport (NBA, MLB, NHL & NFL), Tennis, Wintersport, Boxen, UFC, Bellator, Snooker, Radsport, Rennsport etc. sind im Angebot von DAZN enthalten.

11,99 Euro kostet der Dienst im Monat, ist vier Wochen lang kostenlos testbar und jederzeit monatlich kündbar. Hinzu kommt die Option, ein Jahres-Abo in Höhe von 119,99 Euro abzuschließen. Hier geht es zum kostenlosen Probemonat!

Champions League im Liveticker verfolgen

Neben der Übertragung im TV und Livestream könnt Ihr alle Spiele der Königsklasse auch bei uns im Liveticker verfolgen. Hier geht es zur Übersicht.

Champions League 2020: Der Terminplan