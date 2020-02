2. Liga: Wer zeigt / überträgt VfL Bochum gegen VfB Stuttgart heute live im TV und Livestream?

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© getty

Der VfB Stuttgart kann mit dem zweitplatziertem Hamburger SV durch einen Sieg wieder gleichziehen. Auf Spitzenreiter Arminia Bielefeld beträgt der Rückstand derzeit sechs Zähler. Bochum hingegen befindet sich im Abstiegskampf. Der VfL sammelte bisher lediglich 23 Punnkte und steht somit auf Rang 15.

2. Liga: Wer zeigt / überträgt VfL Bochum gegen VfB Stuttgart?

Die Spiele der 2. Bundesliga werden exklusiv bei Sky live gezeigt. Somit zeigt der Bezahlsender auch die Begegnung zwischen dem VfB Stuttgart und VfL Bochum in voller Länge. Neben der klassischen TV-Übertragung bietet der Pay-TV-Sender seinen Kunden auch einen Livestream via SkyGo an. Falls Ihr kein Abonnement haben solltet, könnt Ihr Euch mit dem monatlich kündbaren SkyTicket einen Tagespass sichern.

Für wen auch das keine Option ist, kann sich bereits 40 Minuen nach Abpfiff die Highlights des Spiels bei DAZN ansehen. Neben Höhepunkten der ersten und zweiten Liga hat der Streaminganbieter auch jede Menge Spitzenfußball live im Programm. So zeigt DAZN die Champions League, Europa League, Serie A, Ligue 1 und LaLiga. Auch die Freitags- und Montagsspiele der Bundesliga sind bei DAZN beheimatet. Das Abonnement kostet Euch nur 11,99 Euro monatlich oder 119,99 Euro mit dem Jahresabo.

VfL Bochum vs. VfB Stuttgart: Wo und wann findet die Partie statt?

Die Begegnung zwischen dem VfL Bochum und VfB Stuttgart steigt am heutigen Montag um 20.30 Uhr. Gespielt wird im Vonovia Ruhrstadion, das 27.599 Zuschauern einen Platz bietet. Als Schiedsrichter ist Frank Willenborg im Einsatz.

VfL Bochum gegen VfB Stuttgart heute im Liveticker

Wer keine Möglichkeit hat, die Partie zwischen Bochum und Stuttgart live vor den Bildschirmen zu verfolgen, ist in unserem ausführlichen Liveticker bestens aufgehoben. Bei SPOX bleibt Ihr immer auf dem Laufenden und verpasst keine wichtigen Szenen. Hier geht's zum Liveticker.

© Getty

VfL Bochum gegen VfB Stuttgart: Voraussichtliche Aufstellung

Diese Aufstellungen könnten die Trainer wählen:

VfL: Riemann - Gamboa, Decarli, Leitsch, Danilo - Janelt, Losilla - Zoller, Zulj, Weilandt - Ganvoula

Riemann - Gamboa, Decarli, Leitsch, Danilo - Janelt, Losilla - Zoller, Zulj, Weilandt - Ganvoula VfB: Kobel - Phillips, Karazor, Endo - Wamangituka, Castro, Mangala, Stenzel - Förster, Didavi - Gomez

2. Liga: Die Tabelle

So sieht die Tabelle der 2. Liga vor dem Montagsspiel des 22. Spieltags aus: