BVB: Pressekonferenz mit Lucien Favre und Axel Witsel vor dem Spiel gegen PSG heute im Liveticker

Am heutigen Montag stellen sich Lucien Favre und Axel Witsel vor dem Champions-League-Achtelfinale gegen Paris Saint-Germain den Fragen der Journalisten. In unserem Liveticker bleibt Ihr auf dem Laufenden.

© getty

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

BVB-PK mit Lucien Favre heute im Liveticker

13.37 Uhr: Personell? Brandt ist nicht dabei, ansonsten keine weiteren Ausfälle.

13.36 Uhr: Zusammenspiel mit Can? Witsel: "Er kam vor einem Monat und hat sich sehr gut angepasst. In den zwei Spielen zusammen auf dem Platz haben wir uns gut gefühlt. Er kann uns viel Stabilität geben, er ist eher ein Sechser."

13.35 Uhr: Wird es ein verrücktes Spiel werden, Herr Favre? "Ich sehe lieber ein schönes Spiel, aber ein schönes Spiel ist manchmal auch gut in der Defensive. Manchmal hab ich auch nichts dagegegen 1:0 zu gewinnen oder 0:0 zu spielen.

13.33 Uhr: Wie will der BVB mit PSGs Offensive umgehen? Witsel: "Wir dürfen ihnen nicht viel Platz geben und müssen defensiv stark stehen, aber wir müssen uns auch auf uns konzentrieren. Wir haben eine gute Mannschaft und spielen zu Hause."

13.32 Uhr: Ist es eine besonderer Herauforderung gegen Tuchel zu spielen? Für Witsel nicht, weil er damals noch nicht beim BVB gespielt hat und ihn auch nicht kennt.

13.31 Uhr: Favre überrschaft von Haaland? "Nein, er hat sich sehr schnell hier angepasst, hat sich sehr schnell eingewöhnt und seine Stärken gezeigt. Er ist ein Junge, der sich immer weiterentwickeln will. Ich denke, dass er natürlich noch viel Potenzial hat, was normal für einen 19-Jährigen ist. Er hat jetzt schon einen tollen Weg bestritten, trotz seines Alters."

13.29 Uhr: Gelbe Wand ein Vorteil? Witsel: "Das ist etwas Besonderes für die Spieler und die Fans und ich bin mir sicher, dass sie uns morgen zu einem guten Spiel verhelfen werden."

13.28 Uhr: Was macht es anders, ob Neymar morgen spielt? Favre: "Er ist ein sehr guter Spieler, aber da können wir noch andere gute dazunehmen, ich könnte bestimmt zehn Namen aufzählen. Sie sind seht gut in der Balleroberung, manchmal warten sie aber auch, um zu kontern. Sie beherrschen viele Sachen gut."

13.27 Uhr: Was hat Wisel für Erinnerungen an das letzte Aufeinandertreffen mit Neymar? "Das war eine schöne Erinnerung, weil wir Brasilien geschlagen haben, aber morgen wird es anders werden. Sie haben eine gute Offensive."

13.25 Uhr: Was erwartet Favre? "Paris ist eine gefährliche Mannschaft, sie waren in einer Gruppe mit Real Madrid und hatten am Ende 16 Punkte, das sagt alles."

13.22 Uhr: Nun aber! Erste Frage geht an Favre. "Wie bereitet man sich speziell auf PSG vor?" "Klar, man schaut sich ein paar Spiele an, aber auch nicht zu viele, das bringt auch nichts. Was am Ende zählt, sind wir selbst."

13.19 Uhr: Bisher lassen die Herrschaften noch auf sich warten ...

Vor Beginn: Das Wiedersehen mit Tuchel wird sicherlich auch für einige Dortmunder emotional werden, Hans-Joachim Watzke sieht das allerdings sehr sachlich. "Wir haben zwei Jahre gut zusammengearbeitet, und zum Schluss wurde es etwas zäh. Wir werden auch sicherlich keine großen Freunde mehr im Leben", sagte der BVB-Boss gegenüber DAZN .

Vor Beginn: Lucien Favre muss sich heute nicht alleine den Fragen der Journalisten stellen, ihm wird Axel Witsel zur Seite stehen.

Vor Beginn: PSG-Coach Thomas Tuchel wird sich um 18.15 Uhr den Fragen der Jounalisten stellen. Auch jene PK werden wir live für Euch verfolgen.

Vor Beginn: Los geht es um 13.15 Uhr, wenn Favre sich an das Pult begibt. Die Partie steigt am Dienstag um 21 Uhr im Signal Iduna Park.

Vor Beginn: Herlich willkommen zum Liveticker für die Pressekonferenz des BVB mit Trainer Lucien Favre.

Borussia Dortmund: PK mit Lucien Favre live im TV und Livestream sehen

Ihr habt gleich mehrere Möglichkeiten, die Pressekonferenz von Borussia Dortmund heute live im TV und Livestream zu sehen. Sky Sport News HD bietet eine Live-Berichterstattug im frei empfangbaren Fernsehen an. Zudem liefert der Pay-TV-Sender einen kostenlosen Livestream via skysport.de.

Darüber hinaus stellt Borussia Dortmund auf dem hauseigenen YouTube-Kanal eine Übertragung zur Verfügung.

BVB gegen PSG live im TV und Livestream sehen

DAZN bietet die einzige Möglichkeit, das Achtelfinal-Hinspiel zwischen Paris Saint-Germain und dem BVB live in voller Länge zu sehen. Im frei empfangbaren TV sowie im Pay-TV gibt es demnach keine Live-Berichterstattung.

Der Streamingdienst besitzt die Übertragungsrechte an acht Spielen der Runde der letzten 16. Hole Dir Deinen kostenlosen Probemonat und sei live dabei!

