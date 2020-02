FC Chelsea gegen Manchester United heute live: Premier League im TV, Livestream und Liveticker

Facebook

© getty

Im Hinspiel setzten sich die Red Devils klar mit 4:0 durch und vermiesten so am 1. Spieltag das Debüt von Frank Lampard als Trainer des FC Chelsea.

FC Chelsea gegen Manchester United: Wann und wo wird gespielt?

Angepfiffen wird die Partie am heutigen Montag, 17. Februar, um 21 Uhr.

Gespielt wird an der Stamford Bridge in London. Das 1877 eröffnete Stadion war ursprünglich ein reines Leichtathletikstadion, bis der 1905 gegründete FC Chelsea es zum Fußballspielen nutzte.

Seit den 1990er-Jahren ist die Laufbahn verschwunden und die Stamford Brigde ein reines Fußballstadion. Aktuell passen etwas mehr als 40.000 Zuschauer in das Stadion.

FC Chelsea gegen Manchester United heute live: Premier League im TV und Livestream

Live und exklusiv vom Geschehen in London berichtet heute Sky . Der Pay-TV-Sender hat die Übertragungsrechte an den Spielen der Premier League und zeigt viele der Partien live und in voller Länge.

Wenn Sky um 20.30 Uhr auf Sendung geht, begrüßt Euch Florian Schmidt-Sommerfeld als Moderator und Kommentator der Partie.

Ihr wollt das Spiel streamen? Dann habt Ihr die Wahl zwischen SkyGo (für TV-Abo-Kunden per App abrufbar) und Sky Ticket (als Tages- oder Monatspass).

© getty

Premier League im Liveticker: FC Chelsea gegen Manchester United

Auch bei uns verpasst Ihr nichts, hier geht es zum SPOX -Liveticker.

Manchester United: Gute Saison oder schlechte Saison?

Ja, wie ist es denn nun bei Manchester United? Spielt der Rekordmeister Englands nun eine schlechte Saison, weil aktuell nur Rang neun zu Buche steht? Oder ist es eine gute Saison für die Red Devils, die trotz großer Verletzungssorgen noch alle Chancen auf den Einzug in die Champions League haben?

Wer Kritik an dem Manchester United nach Sir Alex Fergusen übt, übt auch immer Kritik an der Transferpolitik nach Ausscheiden des wohl prägendsten Charakters der Vereinsgeschichte. Allein vor und während dieser Saison gaben die Red Devils über 200 Millionen Euro für Neuzugänge aus.

Vor allem die 87 Millionen, die für Harry Maguire in Richtung Leicester flossen, empfanden viele Experten und Fans für zu viel für einen international kaum erfahrenen Spieler. Aber: Maguire macht es gut. Er und seine Abwehrkollegen (unter anderem mit einem weiteren Neuzugang auf der rechten Abwehrseite, Aaron Wan-Bissaka) stehen aktuell bei 29 Gegentoren in 25 PL-Spielen - nur drei Teams weisen einen besseren Wert auf.

Problem bei ManUnited ist in dieser Saison also vor allem der Angriff. Nach dem Abgang von Romelu Lukaku in Richtung Mailand fehlt es an Alternativen zu den schnellen, trickreichen Martial, James und Rashford. Letzterer fehlt Trainer Ole Gunnar Solskjaer zudem seit längerem mit einer Rückenverletzung.

Auch hinter den Spitzen ist ManUnited in dieser Saison verletzungsbedeutelt, fehlen doch mit Scott McTominay und vor allem Paul Pogba wichtige Stützen im Mittelfeld, die auch nach vorne einiges bewirken. Wie die Torstatistik (aktuell 36 Tore in 25 Spielen) wohl mit einem durchgehend fitten Kader aussehen würde?

© getty

Premier League: Die Tabelle vor dem Montagsspiel

Die Blues und die Red Devils trennen sechs Punkte in der Tabelle. Tabellenführer Liverpool liegt bereits unfassbare 35 Punkte vor dem FC Chelsea.