FC Barcelona: Twitter-Account gehackt - Rückkehr von Neymar angedeutet

Der offizielle Twitter-Account des spanischen Top-Klubs FC Barcelona ist am Samstag gehackt worden. Dabei übernahm die Hackergruppe "OurMine" in dieser Zeit die Kontrolle über den Social-Media-Kanal der Katalanen und deutete dabei unter anderem eine Rückkehr von PSG-Star Neymar nach Barcelona an.