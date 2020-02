SK Rapid Wien - WSG Tirol 2:0, JETZT live: Wo kann ich die Bundesliga im TV / Livestream sehen?

Facebook

© GEPA

SK RAPID WIEN - WSG TIROL: Aktueller Spielstand 2:0 (ZUM LIVETICKER )

Tore : 1:0 Ullmann (1.), 2:0 Fountas (41.)

Ullmann erzielte nach 40 Sekunden das zweitschnellste Tor der Saison. Nur Zlatko Dedic (WSG Tirol) war im August 2019 in Altach schneller (36 Sekunden).

SK Rapid Wien - WSG Tirol: Die Aufstellungen zum Bundesliga-Match

Rapids Startelf: Strebinger - Stojkovic, Dibon, Barac, Ullmann - Grahovac, Schwab - Arase, Knasmüllner, Murg - Fountas

Strebinger - Stojkovic, Dibon, Barac, Ullmann - Grahovac, Schwab - Arase, Knasmüllner, Murg - Fountas Bank: Knoflach; Sonnleitner, Petrovic, Auer, Kara, Kitagawa, Bozic

Mittelfeldspieler Marko Bozic wird von SK Rapid II in den Profi-Kader hochgezogen, der 21-Jährige sitzt auf der Bank. Thorsten Schick soll laut Trainer Dietmar Kühbauer in der nächsten Woche in den Kader zurückkehren.

Tiroler Startelf: Beccari - Santin, Koch, Soares, Ione, Adjei - Petsos, Grgic, Pranter - Dedic, Maierhofer

Beccari - Santin, Koch, Soares, Ione, Adjei - Petsos, Grgic, Pranter - Dedic, Maierhofer Bank: Svoboda, Toplitsch, Rieder, Kovacec, Buchacher, Hager, Wogrin

Der 21-jährige WSG-Keeper Simon Beccari feiert seine Pflichtspielpremiere als Profi. Stefan Maierhofer kommt zu seinem ersten Bundesliga-Spiel seit dem 20. Mai 2018 (beim 0-1 des SV Mattersburg in Salzburg).

Rapid - WSG Tirol: Vorschau zum Spiel

Während die WSG Tirol am vergangenen Wochenende gegen Austria Lustenau im Elfmeterschießen ein schmerzhaftes ÖFB-Cup-Aus erlitt, ist für die Hütteldorfer das Duell mit den Tirolern das erste Pflichtspiel seit dem 14. Dezember 2019.

Bei der Rückkehr von Stefan Maierhofer zu seinem Ex-Verein ist die Favoritenrolle klar verteilt. WSG Tirol musste in der Liga zuletzt sechs Niederlagen en suite einstecken und kassierte dabei satte 24 Gegentore.

Rapid ist hingegen seit fünf Spielen ungeschlagen und feierte dabei deutliche Siege gegen Admira, LASK und den SCR Altach.

Rapid Wien - WSG Tirol: TV-Übertragung und Livestream

Der Pay-TV-Sender Sky besitzt die Übertragungsrechte der österreichischen Bundesliga. Das Sonntagsspiel ist ab 17:00 Uhr auf Sky Sport Austria 1 HD im Einzelspiel zu sehen - via Sky Go sogar im Livestream (nur für Sky-Abonnenten).

Die Übertragung beginnt um 16:30 Uhr, kommentiert wird die Partie von Erich Auer.

Zuvor zeigt Sky um 14:30 die Duelle zwischen dem SK Sturm und SV Mattersburg (Sky Sport Austria 2 HD) und SKN St. Pölten - Admira -(Sky Sport Austria HD 3).

Bundesliga: Rapid - WSG Tirol im LIVETICKER

Alternativ kann man die Partie auch auf unserem SPOX-LIVETICKER ab 17:00 Uhr verfolgen.

© getty

Bundesliga, 19. Spieltag: Die Begegnungen im Überblick

Datum Heim Gast Ergebnis/Uhrzeit 14.02.2020 RB Salzburg LASK 2:3 15.02.2020 SCR Altach FK Austria Wien 2:2 15.02.2020 WAC TSV Hartberg 3:0 16.02.2020 SK Sturm Graz SV Mattersburg 1:2 16.02.2020 SKN St. Pölten FC Admira Wacker 2:2 16.02.2020 SK Rapid Wien WSG Tirol 17.00 Uhr

Stefan Maierhofer: "In keinem anderen Land so erlebt"

Mit Stefan Maierhofer ist eine schillernde Figur in die österreichische Bundesliga zurückgekehrt. Der mittlerweile 37-Jährige heuerte im Jänner bei WSG Tirol an und will seinen Teil dazu beitragen, dass der Aufsteiger nicht gleich wieder in die Zweitklassigkeit abrutscht.

Die erste Gelegenheit dazu bietet sich am Sonntag ausgerechnet bei Maierhofers Ex-Klub Rapid .