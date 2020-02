Biathlon-WM 2020 in Antholz heute live im TV und Livestream und Liveticker

Facebook

Biathlon-WM: Wo und wann findet die Weltmeisterschaft statt?

In diesem Jahr findet die Biathlon-WM im italienischen Antholz in Südtirol statt. Am 13. Februar 2020 war die Eröffnungsfeier, der letzte der zwölf Wettkämpfe wird am 23. Februar 2020 ausgetragen. Zum Abschluss der Weltmeisterschaft gibt es den Massenstart der Männer.

Biathlon-WM: Diese Wettkämpfe stehen heute an.

Den Anfang macht heute um 13 Uhr die Damen Verfolgung der Damen, um 15.15 Uhr gehen dann die Herren an den Start.

Biathlon-WM, Verfolgung: Startnummern der Herren und Damen

Die besten Chancen auf eine Medaille hat bei den Frauen Lisa Hauser, die beim Sprint den 17. Platz belegte und einen Rückstand von 56,3 Sekunden aufholen muss. Bei den Herren lief Felix Leitner auf Platz neun, er muss 52,1 Sekunden auf Alexander Loginow gutmachen. Das sind die Startzeiten der ÖsterreicherInnen:

Damen:

Lisa Hauser: 0:56 Minuten

Katharina Innerhofer: 0:58 Minuten

Christina Rieder: 1:56 Minuten

Herren:

Felix Leitner: 0:52 Minuten

Julian Eberhard: 1:28 Minuten

Dominik Landertinger: 1:43 Minuten

Simon Eder: 1:55 Minuten

Biathlon-WM in Antholz heute live im TV und Livestream

Alle Wettkämpfe der Biathlon-WM könnt Ihr über den Eurosport-Channel auf DAZN verfolgen. Neben der Biathlon-WM hat der Streamingdienst noch eine ganze Reihe an Live-Events aus dem Fußball (Champions League, Europa League, ...), Tennis (US Open, Australian Open, French Open), US-Sport (NFL, MLB, NBA, NHL) und vieles mehr im Angebot.

Das Ganze könnt Ihr für 11,99 Euro im Monat oder 111,99 Euro im Jahr nutzen, hier geht's zum unverbindlichen Gratis-Monat.

Alle Wettbewerbe könnt Ihr zudem kostenlos im Free-TV sehen, nämlich im ORF. Parallel zur Fernsehübertragung bietet der Sender außerdem einen kostenlosen Livestream in der ORF TVTHEK an.

Biathlon-WM heute im Liveticker

Könnt Ihr die Verfolgung heute nicht live und in Farbe sehen, werft einfach einen Blick in unseren Liveticker-Kalender auf SPOX. Dort findet Ihr nicht nur Liveticker zu den heutigen Events ( Damen , Herren ), sondern bleibt auch bei vielen weiteren Events (Fußball, Tennis, Basketball, ...) auf dem Laufenden.

Medaillenspiegel bei der Biathlon-WM 2020 in Antholz

Nach drei Wettbewerben haben die Norweger die meisten Goldmedaillen gesammelt, Russland sicherte sich gestern im Sprint seine erste.

Rang Land Gold Silber Bronze 1 Norwegen 2 0 0 2 Russland 1 0 0 3 Frankreich 0 1 1 4 Italien 0 1 0 USA 0 1 0 6 Tschechien 0 0 2

Biathlon-WM 2020, Zeitplan: Die Wettbewerbe in Antholz

Nach den heutigen Entscheidungen wird erstmal eine Pause eingelegt, weiter geht's erst am Dienstag mit dem Einzel der Damen.

Datum Wettbewerb Uhrzeit Mittwoch, 12. Februar 2020 Eröffnungsfeier 20 Uhr Donnerstag, 13. Februar 2020 Mixed-Staffel 14.45 Uhr Freitag, 14. Februar 2020 Sprint der Frauen 14.45 Uhr Samstag, 15. Februar 2020 Sprint der Männer 14.45 Uhr Sonntag, 16. Februar 2020 Verfolgung der Frauen 13 Uhr Sonntag, 16. Februar 2020 Verfolgung der Männer 15.15 Uhr Dienstag, 18. Februar 2020 Einzel der Damen 14.15 Uhr Mittwoch, 19. Februar 2020 Einzel der Herren 14.15 Uhr Donnerstag, 20. Februar 2020 Single-Mixed-Staffel 15.15 Uhr Samstag, 22. Februar 2020 Staffel der Damen 11.45 Uhr Samstag, 22. Februar 2020 Staffel der Herren 14.45 Uhr Sonntag, 23. Februar 2020 Massenstart der Frauen 12.30 Uhr Sonntag, 23. Februar 2020 Massenstart der Männer 15 Uhr

ÖSV-Staffel der Männer: Olympia-Silber für Sotschi 2014?

Wie der Biathlon-Weltverband (IBU) am gestrigen Samstag mitteilte, werden die russischen Biathleten Jewgenij Ustjugow und Swetlana Slepzowa wegen der Verwendung verbotener Substanzen für je zwei Jahre gesperrt - jegliche Ergebnisse von 2013 bis Saisonende 2014 werden annulliert.

Für den ÖSV könnte das eine gute Nachricht sein, die Herren-Staffel belegte bei den Olympischen Winterspielen 2014 nämlich den dritten Platz hinter Russland. Deshalb könnten sie rückwirkend eine Silbermedaille bekommen.