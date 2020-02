1. FSV Mainz 05 gegen FC Schalke 04 im LIVETICKER zum Nachlesen

In einem Bundesligaspiel auf schwachem Niveau haben sich Mainz 05 und Schalke 04 in einem torlosen Remis voneinander getrennt. Hier könnt Ihr das Spiel im Liveticker nochmal nachlesen.

1. FSV Mainz 05 - FC Schalke 04 im Liveticker zum Nachlesen: 0:0

Nach dem Spiel: Für Mainz geht es in einer Woche mit dem Sonntagsspiel um 18 Uhr beim VfL Wolfsburg weiter. Schalke empfängt einen Abend zuvor um 18:30 Uhr den Tabellenzweiten RB Leipzig. Um dort erneut zu punkten, muss sicher eine weitaus bessere Leistung abgerufen werden.

Nach dem Spiel: Der FSV hat als Tabellen-Fünfzehnter jetzt fünf Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz und Rang 17, sechs Zähler sind es zum Tabellenletzten Paderborn. Schalke verliert nach dem vierten Spiel ohne Sieg die Top-5 des Bundesliga-Rankings langsam aus den Augen. Vier Punkte sind es bis zu den fünftplatzierten Leverkusenern, schon sechs zu den Borussen aus Dortmund und Mönchengladbach.

Nach dem Spiel: Vier Tore pro Partie - so lautete der Schnitt an diesem Bundesliga-Spieltag vor dieser abschließenden Partie. Doch weder Mainz noch Schalke konnten offensiv diesen Maßstab erfüllen. Beide Teams setzten über weite Strecken der Spielzeit auf Kompaktheit in der Defensive und das Stören des gegnerischen Aufbaus. Vorstöße an den gegnerischen Strafraum schienen nicht unbedingt auf den Matchplänen verzeichnet. So müssen beide Mannschaften nach durchschnittlichen 90 Minuten mit je einem Punkt zufrieden sein. Für Mainz ist dieser eine Zähler aber deutlich mehr wert als für S04.

90.+3: Schlusspfiff in Mainz. Der FSV und der S04 trennen sich 0:0.

FC Schalke 04: McKennie verpasst Lucky Punch um Zentimeter

90.+1: Das war knapp! Weston McKennie kommt etwa zehn Meter vor dem Tor frei zum Kopfball. Er setzt die Kugel in Richtung rechtes unteres Eck - das aber verfehlt er knapp. FSV-Keeper Zentner schaute dem Ball nur noch hinterher.

90.: Ecke noch einmal für die Schalker. Es gibt zwei Minuten Nachspielzeit.

89.: Freistoß noch einmal für Mainz - etwa zehn Meter vom Anstoßpunkt entfernt. Keine Gefahr für das Tor der Gäste. St. Juste schießt aus großer Entfernung deutlich vorbei.

88.: Das Spiel war kurz unterbrochen, da Kutucu im Zweikampf einen Schlag auf den linken Fuß abbekommen hat. Aber er kann die verbleibenden Minuten weitermachen.

87.: Nach dem folgenden Freistoß ist Nübel mit beiden Fäusten im Strafraumzentrum am Ball. Dabei wird der Schlussmann auch noch unfair angegangen. Freistoß also für die Gäste.

86.: Kutucu foult Baku. Freistoß für die Mainzer etwa 20 Meter vor dem Tor. Kutucu sieht Gelb. Seine zweite in dieser Saison.

84.: Beierlorzer oder Wagner? Steht an der Seitenlinie ein Trainer, der mit seiner Mannschaft noch etwas wagt? Verordnet da noch jemand Offensive? Es hat nicht den Anschein. Schade für alle neutralen Zuschauer dieser Partie.

82.: Pierre Kunde Malong ist der letzte Einwechselspieler der Mainzer am heutigen Abend. Der frühere Schalke-Spieler Danny Latza geht vom Feld. Bei Schalke spielt nun Juan Miranda anstelle von Amine Harit.

81.: Noch zehn Minuten. Mainz scheint dem 1:0 nun deutlich näher zu sein als die Gäste aus dem Ruhrgebiet.

79.: Lattentreffer! Wieder ist es Quaison, der im Strafraum zum Abschluss kommt. Nübel bringt noch eine Hand an den Ball, lenkt ihn so ans Aluminium. Glück für Schalke. Großes Glück.

78.: Quaison, am vergangenen Wochenende Dreifach-Schütze in Berlin, dribbelt sich im Strafraum fest. Kenny blockt den Schuss.

76.: Für Schalke wäre es das neunte Unentschieden in dieser Saison (kein Team hat mehr!), für Mainz die erste Punkteteilung seit dem Start der Spielzeit im vergangenen Sommer.

75.: Vielleicht ja jetzt: Der 19 Jahre alte Ahmed Kutucu ersetzt bei den Königsblauen Benito Raman.

74.: Kurzes Zwischenfazit gut 15 Minuten vor dem Spielende: Das Tempo wird und wird nicht höher in diesem Spiel.

73.: Für Szalai, der heute zwei Abschlüsse zu verzeichnen hatte, spielt jetzt bei Mainz Jean-Philippe Mateta.

71.: Zu den Mainzern muss dagegen mal jemand laut sagen: "Heute ist der S04 besiegbar!" Es scheint ein bisschen so, als glauben die Gastgeber (noch) nicht an ihre Chance.

70.: 20 Minuten bleiben nur noch. Kaum vorstellbar, dass sich Schalke mit einem Punkt in Mainz tatsächlich zufrieden gibt und nun versucht, das Unentschieden über die Zeit zu bringen.

68.: Bei den Mainzern wirkten die Offensivaktionen vor der Pause deutlich zielstrebiger als im zweiten Durchgang.

66.: Auch im Hinspiel wurde Onisiwo eingewechselt. Damals traf er vier Minuten nach seiner Hereinnahme. Und heute? Levin Öztunali geht für ihn aus der Partie.

66.: 25 Minuten sind noch zu spielen. Noch immer ist es ein 0:0 der schwächeren Sorte. Zumindest ist die Partie bei Weitem nicht so unterhaltsam wie die anderen acht Partien des Spieltags.

65.: Raman foult Niakhate in der Offensive. Freistoß für die Mainzer auf der linken Seite in der Nähe des eigenen Strafraums.

McKennie und Gregoritsch nähern sich an - Szalai verpasst Führung für Mainz

63.: Schalke wechselt in der Defensive: Jean-Clair Todibo verlässt den Platz, Ozan Kabak betritt ihn. S04-Trainer Wagner scheint also noch Geduld zu haben - oder aber er ist mit einem Punkt zufriede

63.: Schalke kann nach einer weiteren Ecke nicht für Gefahr sorgen.

61.: Chance für Mainz nach einem Angriff über die linke Seite. Quaison lenkt den Ball mit der Hacke gefährlich aufs Tor, aber Nübel ist da und wehrt ab.

59.: Der Ball fliegt im Strafraum etwa bis zum Elfmeterpunkt, wo Nübel dieses Mal einen erfolgreichen Ausflug aus seinem Tor mit einer Faustabwehr beendet. Die war aber eigentlich gar nicht nötig: Abseits!

58.: Nach der ersten Gelben Karte in der Bundesliga für den Schalker Jean-Clair Todibo gibt es links im Halbfeld einen Freistoß für die Gastgeber.

56.: Im Hinspiel gab es zwar viel mehr Abschlusssituationen, aber doch ähnelt diese Partie der aus dem vergangenen September ein wenig. Schalke tat sich sehr, sehr schwer mit dem Defensivbollwerk der Mainzer, die ihrerseits mit Kontern auch für Gefahr sorgen konnten.

55.: Gregoritsch will links Raman mit einem Heber in eine freie Laufbahn Richtung Tor bringen. Sein Teamkollege steht beim Zuspiel aber im Abseits.

54.. Gregoritsch bringt den Ball mit links an der Mauer vorbei halbhoch aufs Mainzer Tor. Zentner muss zwar einen Meter vor der Linie einmal nachfassen, hat die Kugel dann aber sicher unter Kontrolle.

53.: Daniel Brosinski sieht nach einem Foul an McKennie seine dritte Gelbe Karte in dieser Saison. Freistoß für Schalke aus knapp 25 Metern in zentraler Position.

52.: Das Spiel ist unterbrochen, da Niakhate den Fuß von Weston McKennie aufs Knie bekommt. Aber schnell kann es weitergehen.

51.: Schalke spielt nun etwas mutiger nach vorne - mit mehr Druck und mehr Tempo.

49. : Nachdem der Ball rechts vor den Strafraum zu Weston McKennie kommt, zieht der Mittelfeldspieler trotz schlechten Winkels einfach mal ab. Die Kugel fliegt einen Meter am linken Pfosten vorbei.

47.: Das erinnert an den Beginn des Spiels: Verhaltener Start von beiden Mannschaften. Wieder ist Ballbesitz und Ballsicherheit Trumpf.

46.: Anstoß zur zweiten Halbzeit. Mainz und Schalke laufen unverändert auf.

Halbzeit: Beide Teams sind vor allem auf Sicherheit in der Defensive bedacht, riskante Aufbauaktionen mit Tempo und Flexibilität gehen vor allem den Gästen komplett ab. Nach ereignislosen ersten 15 Minuten zeigte sich Mainz häufiger vorne, die Angriffe wurden gegen oft ziemlich träge agierende Schalker etwas schneller vorgetragen. Zwar haben die Gastgeber zur Pause acht Abschlüsse zu verzeichnen, aber nur drei davon kamen auf Nübels Gehäuse - und keiner davon war eine Großchance. Auf der anderen Seite zwang Nastasic den Mainzer Schlussmann Zentner mit einem Kopfball zu einer Parade (34.). Auch bei Gregoritschs Schuss war der Keeper zur Stelle (40.). Alles in allem fehlen dem Spiel aber nicht nur Tore, sondern auch Tempo und Intensität.

Mainz in schwacher Begegnung gegen Schalke spielbestimmend

45.: Pause in Mainz. Zwischen dem FSV und dem FC Schalke 04 steht es noch 0:0.

44.: Große Chance für Mainz - wegen eines großen Patzers von Alex Nübel im Schalker Tor. Der Schlussmann kommt bei einer hohen Flanke von der linken Seite aus seinem Fünfer, erwischt in der Luft den Ball aber nicht. Die Gäste haben dann Glück, dass Latza aus etwa 16 Metern knapp links am Tor vorbei schießt.

43.: Bei den Gastgebern klappt das Umschalten viel, viel besser. Immer wieder kommen die Mainzer schnell an den Schalker Strafraum.

42.: Bisher sind an diesem Spieltag im Schnitt vier Treffer pro Partie gefallen. Davon sind die 22 handelnden Akteure in Mainz noch ein wenig entfernt.

41.: Auf der anderen Seite schlenzt Öztunali aus der Distanz rechts vorbei.

40.: Plötzlich wird es brenzlig im Mainzer Strafraum: Schöpf bringt den Ball von links an den Fünfer, wohin Gregoritsch durchgestartet ist. Doch Schlussmann Zentner passt auf, stellt sich dem Angreifer in den Weg und blockt so den Schussversuch zur Seite ab.

39.: Sagen wir es mal so: Ein Tor vor der Halbzeitpause liegt nicht unbedingt in der Luft.

37.: Schalkes Kenny bringt eine Flanke von rechts in die Box, doch wieder können die Hausherren klären.

36.: Amin Harit verzettelt sich etwas bei seinem Dribbling durch die Mitte an die Strafraumgrenze. Mit etwas Glück kommt der Ball noch bei Weston McKenny an, aber dann bringen die Mainzer die Situation unter Kontrolle.

34.: Der folgende Freistoß bringt Schalke die erste Chance ein: FSV-Keeper Zentner wehrt den Kopfball von Nastasic mit einer Hand über die Latte ab. Die Ecke danach ist nicht ganz so prickelnd für alle Beteiligten.

33.: Jeffrey Bruma foult hinten links Gregoritsch. Nun hat er zwei Gelbe Karten in dieser Saison auf seinem Konto.

32.: Was geht wohl in Mainz-Trainer Achim Beierlorzer vor? So an- und schwerfällig, wie sich die Schalker heute bis hierhin präsentieren, könnte er seinem Team noch etwas mehr Mut nach vorne verordnen. So könnte die Führung herausspringen ...

31.: Raman und Oczipka schaffen es jetzt mal, die Mainzer Abwehr links ein wenig aufzureißen. Da die anschließende Flanke in den Strafraum aber zu nah an den Fünfer kommt, entsteht keine Gefahr für die Hausherren.

29.: Ballkontakte von Raman bei Schalke bisher: neun. Der Offensivspieler ist genau wie seine Kollegen nicht ins Spiel eingebunden. Die Mainzer Offensivspieler haben alle mindestens doppelt so viele Aktionen an der Kugel zu verzeichnen.

27.: Ganz anders auf der anderen Seite: Adam Szalai kommt in der Mitte des Sechzehners - in Bedrängnis - zum Abschluss. Wieder aber fliegt der Ball genau auf Nübel in der Mitte des Schalker Tores.

27.: Bei der Mannschaft von David Wagner stehen vorne immer noch keine Arbeitsnachweise zu Buche. Kein Torschussversuch, nichts dergleichen bisher zu sehen.

25.: Barreiro Martins kann ein recht hohes Zuspiel rechts im Strafraum kontrollieren. Es folgt ein sehenswerter Abschluss aus der Drehung. Doch der Ball fliegt dann doch um zwei, drei Meter links am S04-Gehäuse vorbei.

24.: Mainz drückt auf der linken Seite mit Kurzpassspiel in den Strafraum, dort aber finden die Rheinhessen nicht die Lücke für den entscheidenden Pass.

23.: Dass die Grundeinstellung bei beiden Teams stimmt, sieht man auch daran, dass die Zweikampfquote bisher nahezu ausgeglichen ist.

22.: Auch zum Ende des ersten Viertels der Partie fehlt das Überraschungsmoment in diesem Spiel. Schalke hat insgesamt mehr Ballaktionen, die Mainzer dagegen sind häufiger mit dem Ball im letzten Drittel unterwegs.

Mainz gegen Schalke: Keine Torchancen zu Beginn der Partie

21.: Mascarell bringt den Ball bei der Ecke flach in den Strafraum - und zwar genau in die Füße der Mainzer.

21.: Gregoritsch erspielt sich auf der rechten Seite eine Ecke. Standard Nummer zwei für die Gäste heute Abend.

20.: Schalke im Moment mit zehn Akteuren auf dem Platz, aber Todibo wird gleich wieder dabei sein können.

19.: Das Spiel ist unterbrochen, da Todibo bei einem Zweikampf den Fuß von Quaison ins Gesicht bekommen hat.

17.: Mainz hat schon vier Abschlüsse zu verzeichnen. Die Schalker finden offensiv bisher nicht statt, da sie nur verhalten den Weg nach vorne suchen und wenn, dann keine Lücke in der dichten FSV-Abwehr finden.

15.: Nach einem öffnenden Pass aus dem Zentrum startet Brosinki auf der linken Seite schnell durch in den Strafraum. Seine flache Hereingabe klärt Nastasic für die Schalker noch so gerade, bevor Szalai in der Mitte Unheil anrichten kann.

15.: Gleich sind die ersten 15 Minuten in einem bisher vor allem von der Taktik geprägten Spiel vorbei.

13.: Viel Tempo ist noch nicht im Spiel. Beide Mannschaften sind darauf bedacht, aus der Abwehr mit sicheren, kurzen Pässen zu spielen.

12.: Auf der anderen Seite können die Schalker eine erste Ecke nicht gewinnbringend nutzen.

11.: Wieder ein Freistoß für die Mainzer, dieses Mal aus dem rechten Halbfeld. Der Ball kommt, nachdem er erst von Todibo aus dem Strafraum geköpft wird, dann doch noch flach aufs Tor von Nübel, der im rechten unteren Eck aber zur Stelle ist.

10.: Rasenschach in Mainz. Keines der Teams rutscht defensiv bisher aus seinem Korsett. So werden die Räume geschickt zugespielt und Vorstöße über Außen fürs Erste vermieden.

8.: Der erste Schuss, der aufs Tor kommt: Öztunalis Aufsetzer aus gut 20 Metern bringt Schalkes Schlussmann Nübel aber nicht in Schwierigkeiten. Der Ball kommt genau auf ihn zu und wird dann sicher abgefangen.

6.: Die Hausherren versuchen schon in der Nähe des S04-Strafraums den Aufbau der Schalker zuzustellen. Für die Gelsenkirchener wird es darauf ankommen, diese erste Druckreihe sauber und schnell zu überspielen, um dann im Mittelfeld Platz für Vorstöße zu haben.

5.: Die Flanke von Brosinki segelt im Strafraum auch am am höchsten springenden St. Juste vorbei. Abstoß vom Tor der Gäste.

4. : Freistoß für Mainz links vor dem Strafraum, weil Nastasic sich nicht fair gegen Öztunali zu helfen weiß.

2.: Schalke mit den ersten kleinen Offensivaktionen, die Mainzer sortieren sich hinten in ihrer Formation. Defensiv ist das dann ein 5-4-1.

1.: Das Spiel läuft, Mainz 05 hat angestoßen.

Vor Beginn: Bei den Gästen verändert Trainer Wagner ebenfalls das System nicht (4-3-3), aber er nimmt zwei personelle Wechsel vor: In der Abwehrkette beginnen heute der wiedergenese Kenny und auch Winterneuzugang Todibo. Für Youngster Becker sowie Kabak bleibt erst einmal nur die Bank.

Vor Beginn: Der Mainzer Coach Achim Beierlorzer macht es sich einfach - und er belohnt die Spieler, die am vergangenen Wochenende 3:1 bei Hertha BSC gewonnen haben. Keine Änderungen in der Startelf bei den heutigen Gastgebern. Der FSV wird wohl erneut in einem 3-4-3 agieren.

Vor Beginn: Die Aufstellungen sind da, so gehen S04 und Mainz ins Spiel:

Mainz: Zentner - Juste, Bruma, Niakhate - R. Baku, Barreiro, Latza, Brosinski - Öztunali, Quaison - Szalai

Schalke: Nübel - Kenny, Todibo, Nastasic, Oczipka - Mascarell - Schöpf, McKennie - Harit - Gregoritsch, Raman

Vor Beginn: Die äußeren Bedingungen für ein Bundesligaspiel Mitte Februar könnten kaum besser sein als heute in Mainz: Er ist trocken, teils bewölkt bei 17 Grad Celsius.

Vor Beginn: Schiedsrichter der Partie in Mainz ist Guido Winkmann aus Kerken. Unterstützt wird er von Video-Assistent Benjamin Brand. An den 46 Jahre alten Winkmann haben die Mainzer unter Umständen schlechte Erinnerungen: Er leitete in dieser Saison auch das Spiel des FSV in Leipzig. Endergebnis: 8:0 für RB ...

Vor Beginn: Weil Düsseldorf, Bremen und Paderborn alle verloren haben gestern, kann Mainz mit einem eigenen Sieg den Abstand auf die Abstiegszone auf sieben Punkte vergrößern. Das dürfte Anreiz genug sein, vor den eigenen Fans einen "Dreier" einzutüten.

Vor Beginn: Fünf Teams liegen in der Tabelle vor den Schalkern - und alle fünf haben an diesem Wochenende Siege eingefahren. Das heißt für die Gelsenkirchener im Rennen um die internationalen Plätze: nicht abreißen lassen, nicht nachlassen - und nicht nur nicht verlieren heute, sondern am besten gewinnen.

Vor Beginn: Von bisher 27 Bundesligaspielen zwischen beiden Mannschaften hat Mainz nur sechs gewonnen - 17 Mal gingen die Rheinhessen als Verlierer vom Platz. So war es auch im Hinspiel: Am 5. Spieltag schlug der S04 den FSV dank eines späten Treffers von Harit (89.) mit 2:1. Serdar hatte Schalke im ersten Durchgang in Führung gebracht (36.), Onisiwo die Bemühungen der Gäste nur einmal belohnt (75.).

Vor Beginn: Schalke kann mit einem Sieg auf den fünften Tabellenplatz vorrücken. Mainz hingegen rangiert auf dem 15. Platz und braucht somit jeden Zähler.

Vor Beginn: Die Begegnung wird heute um 18.00 Uhr in der Mainzer Opel-Arena angepfiffen.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zum Liveticker für die Partie zwischen Mainz 05 und Schalke 04.

1. FSV Mainz 05 gegen FC Schalke 04 im TV und Livestream

Im frei empfangbaren Fernsehen könnt Ihr die Begegnung zwischen Mainz und Schalke 04 nicht sehen. Dafür zeigt der Pay-TV-Sender Sky die Partie live und exklusiv. Der Bezahlsender zeigt sowohl die frühen als auch die späten Sonntagsspiele der Bundesliga live. Als Kommentator fungiert Holger Pfandt, der kurz vor Spielbeginn auf Sendung geht.

Sollet Ihr keinen Sky -Zugang haben, könnt Ihr die Highlights der Partie bereits 40 Minuten nach Abpfiff bei DAZN sehen. Der Streaminganbieter hat alle Höhepunkte aus dem deutschen Oberhaus im Programm und zeigt zudem auch alle Freitags- und Montagsspiele live. Ein Abonnement kostet lediglich 11,99 Euro monatlich oder 119,99 Euro im Jahr.

1. FSV Mainz 05 vs. FC Schalke 04: Ausfälle

05-Trainer Achim Beierlorzer muss im Heimspiel auf Stefan Bell (Aufbautraining), Edmilson Fernandes (Trainingsrückstand) und Alexander Hack (Sprunggelenkverletzung) verzichten.

Bei Schalke 04 fehlen mit Daniel Caligiuri (Innenbandanriss), Salif Sane (Außenmeniskusriss), Markus Schubert (Patellasehnenreizung) und Benjamin Stambouli (Reha nach Fuß-OP) gleich vier Spieler.

Bundesliga: Die Tabelle vor den Sonntagsspielen