1. FC Köln gegen FC Bayern München jetzt im LIVETICKER

Am heutigen Sonntag gastiert der FC Bayern München beim 1. FC Köln. Hier könnt Ihr die Partie im Liveticker verfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

1. FC Köln - FC Bayern München im Liveticker: 0:3

Tore: 0:1 Lewandowski (3.), 0:2 Coman (5.), 0:3 Gnabry (12.)

34. Jetzt wird es ganz bitter. Timo Horn und Kingsley Coman verhaken sich und liegen beide auf dem Boden. Horn signalisiert, dass er starke Schmerzen hat und behandelt werden muss.

32. Nächster Eckball für den Rekordmeister. Die kurze Variante funktioniert allerdings nicht wie geplant und sorgt somit nicht für Gefahr.

30. Latte! Nach einem starken Zuspiel von Müller umläuft Gnabry Horn und hat das Tor auf dem Fuß. Er stolpert allerdings leicht, verliert damit einen Schritt und muss dann aus ungünstigem Winkel mit links abschließen. Dieser Schuss fliegt schließlich gegen die Latte und ins Aus.

29. Für Noah Katterbach geht es in der Tat nicht weiter. Für ihn kommt jetzt Florian Kainz.

28. Jerome Boateng grätscht von hinten in die Beine von Jhon Cordoba. Dafür sieht er vollkommen zu Recht die Gelbe Karte. Es ist seine Fünfte und ist somit nächste Woche gegen Paderborn gesperrt.

28. Katterbach muss weiter behandelt werden, die Partie läuft aber erstmal weiter. Im Moment sieht es nicht danach aus, als würde es weitergehen für den Linksverteidiger.

27. Die Partie ist kurz unterbrochen. Noah Katterbach hat anscheinend einen Schlag auf den Knöchel bekommen und muss behandelt werden.

25. Kimmich schlägt das Leder scharf in Richtung kurzer Pfosten, doch die Kölner haben den Braten gerochen und entschärfen die Situation.

24. Coman holt auf der linken Seite einen Eckball heraus. Wird das wieder gefährlich?

20. Thiago hat das 4:0 auf dem Fuß - oder besser gesagt auf dem Spann. Nach einem hohen Zuspiel von Gnabry hat der Spanier alle Zeit der Welt, die Kugel in Ruhe anzunehmen und abzuschließen. Statt sich diese Zeit zu nehmen, will er es aber kunstvoll machen und probiert es mit dem Volleyabschluss. Der rutscht ihm allerdings über den Spann und so bleibt es vorerst bei der 3:0-Führung.

18. Die Hausherren stehen unter Dauerbeschuss. Gnabry, Coman, Davies und Co. spielen enorm temporeich und kreieren immer wieder Räume und damit gefährliche Situationen.

15. Da hätte es auch direkt wieder klingeln können. Gnabry sprintet einem langen Ball hinterher. Horn reagiert aufmerksam und läuft heraus. Hätte er das nicht gemacht, wäre Gnabry frei im Strafraum gewesen und hätte möglicherweise auf 4:0 erhöhen können.

14. Bei den Hausherren hängen natürlich die Köpfe. Was will man dazu aber auch noch sagen? Die Bayern spielen einen schnellen Kombinationsfußball und sorgen mit ganz wenigen Ballkontakten für enorme Torgefahr.

12. Toooooooor! 1. FC Köln - FC BAYERN MÜNCHEN 0:3. Robert Lewandowski holt den ersten Eckball für die Bayern heraus. Joshua Kimmich tritt diese von der rechtne Seite an den langen Pfosten auf Serge Gnabry. Der nimmt die Kugel perfekt mit, zieht mit Tempo an seinem Verteidiger vorbei in die Mitte und schließt zentral vor dem Tor mit dem rechten Fuß flach unten rechts ins Netz zum 3:0 ab.

11. Die Kölner Fans auf den Rängen sind übrigens innerhalb weniger Minuten komplett verstummt. Wer will es ihnen verdenken. Nach nicht mal fünf Minuten besteht eigentlich keine Chance mehr auf die Überraschung.

9. Hervorzuheben ist außerdem, dass Thomas Müller beide Treffer vorbereitet hat. Der Münchner zeigt damit, wieso er auch mit dieser enormen Konkurrenz in der Offensive seine Einsatzzeit verdient.

7. Schon früh am Sonntagnachmittag haben die Kölner einen 0:2-Rückstand vor der Brust und die Bayern machen nicht den Eindruck, als würden sie jetzt aufhören wollen, Tore zu schießen. Ein möglicher Kantersieg wäre natürlich die perfekte Antwort und Reaktion auf die Erfolge der Gegner am Wochenende - insbesondere nach der Nullnummer in der letzten Woche gegen RB Leipzig.

1. FC Köln - FC Bayern München: FCB mit Doppelschlag

5. Toooooooor! 1. FC Köln - FC BAYERN MÜNCHEN 0:2. Was für ein Treffer. Kingsley Coman leitet die Situation selber ein und nach drei, vier Passstationen spielt Thomas Müller den entscheidenden Pass auf den freistehenden Flügelspieler, der zentral vor Timo Horn freisteht und sich nur noch eine Ecke aussuchen muss.

5. Für die Hausherren hätte das Spiel kaum schlechter beginnen können. Ein früher Rückstand ist das, was man gegen einen individuell überlegenen Gegner absolut nicht gebrauchen kann. Mal schauen, wie das Team von Markus Gisdol mit dieser Ausgangssituation umgeht.

3. Toooooooor! 1. FC Köln - FC BAYERN MÜNCHEN 0:1. Das hat nicht lange gedauert! Robert Lewandowski spielt einen einfachen Doppelpass mit Thomas Müller und taucht plötzlich links im Strafraum vor Timo Horn auf. Der Pole bleibt eiskalt und zimmert die Kugel mit seinem linken Fuß ins Netz. Es ist bereits sein 23. Saisontreffer.

2. Die Bayern bekommen direkt mal einen Freistoß im linken Halbfeld zugesprochen. Joshua Kimmich schlägt diesen in den Strafraum, findet jedoch keinen Abnehmer.

1. Der Ball rollt.

1. FC Köln - FC Bayern München heute im Liveticker: Vor Beginn

Vor Beginn: Während die Spieler im Tunnel die letzten Vorbereitungen treffen, singen die Kölner Fans ihre Hymne. Die Stimmung ist natürlich großartig und ein Meer aus Schals und Fahnen begrüßen die Spieler in wenigen Augenblicken. Außerdem stehen Cheerleader für die Hauptdarsteller Spalier. Die Kölner lassen sich zur Karnevalszeit auf jeden Fall nicht lumpen.

Vor Beginn: Geleitet wird das Spiel heute von Schiedsrichter Felix Zwayer. Thorsten Schiffner und Holger Henschel assestieren an den Linien und Tobias Reichel agiert als Video-Assistent.

Vor Beginn: Das Duell in der Hinrunde konnte der FCB klar und deutlich mit 4:0 für sich entscheiden. Aus Kölner Sicht soll das heute natürlich anders werden.

Vor Beginn: Der FC kann außerdem auf seine Heimstärke bauen. Vier der letzten fünf Heimspiele wurden gewonnen, keins verloren. Setzt sich diese Serie gegen den FC Bayern fort? Es wäre bitter notwendig, denn Köln wartet seit elf Spielen auf einen Sieg gegen die Bayern. Ein Remis und zehn Niederlagen sind die erschütternde Bilanz.

Vor Beginn: Die Kölner gehen natürlich ausgeruht und wahrscheinlich top vorbereitet in die Partie, nachdem das Derby gegen Gladbach am vergangenen Wochenende abgesagt wurde. Mit zuvor fünf Siegen aus sechs Spielen hatten sich die Geißböcke unter Markus Gisdol aus dem Keller geschossen.

Vor Beginn: Für die Kölner geht es derweil darum, den eigenen Platz im Mittelfeld zu sichern. Derzeit stehen sie mit 23 Zählern auf dem 14. Rang. Mit einem überraschenden Dreier könnte man wieder mit den beiden Hauptstadt-Klubs Hertha und Union punktetechnisch gleichziehen.

Vor Beginn: Für die Gäste geht es um die Tabellenführung. Die Konkurrenz hat vorgelegt und Leipzig konnte gestern mit einem klaren 3:0-Erfolg gegen Werder Bremen die Tabellenspitze erobern. Auch der BVB, Gladbach und Leverkusen punkteten dreifach. Mit einem Sieg schnappt sich der FCB den Platz an der Sonne, ein Unentschieden würde dafür aber schon nicht mehr reichen. Es bleibt spannend im Kampf um die Spitzenplätze.

Vor Beginn: Karneval gegen Fasching: Köln empfängt den Rekordmeister aus München. Blickt man außerdem nur auf die letzten sieben Spieltage, treten die beiden besten Klubs gegeneinander an. Der FCB sammelte 18, die Kölner 15 Punkte. Ein heißer Tanz steht bevor.

Vor Beginn: Die Aufstellungen sind da. Markus Gisdol setzt auf die selbe Elf, die bereits beim Sieg gegen Freiburg begonnen hatte. Hansi Flick hingegen bringt den von einer Verletzung zurückgekehrten Coman gleich von Beginn an. Goretzka muss dafür weichen.

1. FC Köln - FC Bayern München: Die Aufstellungen

Köln: Horn - Ehizibue, Bornauw, Czichos, Katterbach - Skhiri, Hector - Drexler, Uth, Jakobs - Cordoba

Horn - Ehizibue, Bornauw, Czichos, Katterbach - Skhiri, Hector - Drexler, Uth, Jakobs - Cordoba FCB: Neuer - Pavard, Boateng, Alaba, Davies - Kimmich, Thiago - Coman, Müller, Gnabry - Lewandowski

Vor Beginn: Der FC Bayern will sich die Tabellenführung von RB Leipzig, das am Samstag mit 3:0 Werder Bremen besiegte, zurückholen. Aktuell trennen die Münchner zwei Punkte von der Spitze.

Vor Beginn: Los geht es um 15.30 Uhr, wenn Felix Zwayer die Partie anpfeift.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zum Liveticker für die Partie zwischen dem 1. FC Köln und Bayern München.

1. FC Köln vs. FC Bayern München heute im TV und Livestream

Im frei empfangbaren Fernsehen könnt Ihr die Partie zwischen dem 1. FC Köln und Bayern München nicht sehen. Stattdessen besitzt der Pay-TV-Sender Sky die exklusiven Übertragungsrechte an dem Sonnntagsspiel. Die Sendung beginnt bereits eine Stunde vor Anpfiff. Als Kommentator ist Marcus Lindemann im Einsatz.

Neben der klassichen Übertragung im TV bietet der Bezahlsender auch einen Livestream an, den Ihr entweder via SkyGo oder mit dem monatlich kündbaren SkyTicket abrufen könnt.

Wer keine Möglichkeit hat, das Spiel vor den Bildschirmen zu verfolgen, kann sich bereits 40 Minuten nach Abpfiff alle Highlights der Partie bei DAZN ansehen. Der Streamingdienst liefert zu allen Spielen der Bundesliga die besten Höhepunkte. Ein Abonnement kostet Euch nach Ablauf des kostenlosen Probemonats lediglich 11,99 Euro monatlich oder 119,99 Euro mit dem Jahresabo.

Bundesliga: Die Tabelle vor den Sonntagsspielen