Real Madrid will angeblich Raheem Sterling von Manchester City verpflichten

Dabei sei Real guter Dinge, dass ein Werben um Sterling erfolgreich ist: Grund dafür ist die UEFA-Sperre für City, die besagt, dass der englische Champion in den kommenden beiden Jahren nicht im Europapokal antreten darf.

Gerüchte um ein Interesse Reals an Sterling sind nicht neu. Bereits im vergangenen November hieß es in einem Bericht von Sky Sports , aus der spanischen Hauptstadt könne eine Offerte über 80 Millionen Euro plus Gareth Bale im Etihad Stadium eingehen. Sterlings Berater sollen sich zudem bereits im Sommer mit Real Madrids Generaldirektor Jose Angel Sanchez getroffen haben, ein Wechsel kam jedoch nicht zustande.

Ilkay Gündogan und Xavi schwärmen von Raheem Sterling

Sterling steht in Manchester noch bis 2023 unter Vertrag, im vergangenen November wurden Gespräche über eine vorzeitige Verlängerung begonnen. Die Sun mutmaßt, dass City ohne die üppigen Einnahmen aus der Champions League nicht in der Lage ist, das Gehalt des 25-Jährigen in dem Maße anzuheben, wie es eigentlich vorgesehen war. Die Rede ist von einem anvisierten Wochensalär in Höhe von etwa 550.000 Euro.

Der 56-fache englische Nationalspieler erwischte einen bärenstarken Start in diese Saison. Mitspieler Ilkay Gündogan und Barca-Legende Xavi schwärmten öffentlich von ihm und erklärten jeweils, der Außenstürmer könne der beste Spieler der Welt werden.

Sterling wechselte 2015 für knapp 64 Millionen Euro Ablöse vom FC Liverpool in die Eastlands. Mit City gewann er seitdem unter anderem zwei Premier-League-Titel und einmal den FA Cup. 2020 wurde er zum Fußballer des Jahres in England gekürt.