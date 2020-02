1. FC Köln gegen FC Bayern München heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am 22. Spieltag der Bundesliga empfängt der 1. FC Köln den FC Bayern München. Wie Ihr das Duell der beiden Traditionsmannschaften heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr bei SPOX.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© getty

Sichere Dir jetzt Deinen kostenlosen DAZN-Probemonat und sieh die Highlights des Spiels bereits 40 Minuten nach Abpfiff!

1. FC Köln - FC Bayern München: Anstoßzeit, Austragungsort, Schiedsrichter

Das Spiel des 1. FC Köln gegen des FC Bayern München findet am heutigen Sonntag, den 16. Februar um 15.30 Uhr statt. Austragungsort ist das Rheinenergiestadion in Köln, in das 50.000 Zuschauer passen. Folgendes Schiedsrichtergespann wird das Spiel leiten:

Schiedsrichter: Felix Zwayer

Felix Zwayer Assistenten: Thorsten Schiffner, Holger Henschel

Thorsten Schiffner, Holger Henschel Vierter Offizieller: Arne Aarnink

Arne Aarnink Video-Assistent: Tobias Reichel

Köln gegen FC Bayern: Das Spiel heute live im TV und Livestream

Die Begegnung der Kölner mit dem Rekordmeister wird von Sky gezeigt. Der Pay-TV-Sender beginnt bereits eine Stunde vor Anpfiff um 14.30 Uhr mit der Vorberichterstattung. Marcus Lindemann ist der Kommentator der Partie.

Zusätzlich zur TV-Übertragung bietet Sky auch einen Livestream zum Spiel via Sky Go und Sky Ticket an.

Bereits 40 Minuten nach Ende der Partie gibt es die Highlights auf DAZN zu sehen. Neben den Höhepunkten aller Bundesligaspiele zeigt der Streamingdienst ab dieser Saison auch alle Freitags-, Montags- und frühen Sonntagsspiele (13.30 Uhr) live und in voller Länge.

Ein DAZN -Abo kostet monatlich 11,99 Euro, für ein Jahresabo zahlt Ihr 119,99 Euro. Der erste Monat ist dabei in beiden Varianten gratis. Hier könnt Ihr euch den kostenlosen DAZN-Probemonat sichern.

© getty

1. FC Köln - FC Bayern: Die Bundesliga im Liveticker

Alle Spiele der Bundesliga werden von SPOX im Liveticker begleitet. Hier kommt Ihr zum Liveticker der Partie 1. FC Köln - FC Bayern München.

© getty

1. FC Köln gegen FC Bayern München: Voraussichtliche Aufstellungen

Mit folgenden Startaufstellungen könnten die Mannschaften von Markus Gisdol und Hansi Flick ins Spiel gehen:

1. FC Köln: Horn - Ehizibue, Bornauw, Czichos, Katterbach - Skhiri, Hector - Drexler, Uth, Jakobs - Cordoba

Horn - Ehizibue, Bornauw, Czichos, Katterbach - Skhiri, Hector - Drexler, Uth, Jakobs - Cordoba FC Bayern München: Neuer - Pavard, Boateng, Alaba, Davies - Goretzka, Kimmich, Thiago - Müller, Lewandowski, Gnabry

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 22. Spieltag

Der FC Bayern braucht im knappen Titelrennen dringend einen Sieg. Ähnliches gilt für die Kölner im Abstiegskampf, der Effzeh hat zudem noch das Nachholspiel gegen Borussia Mönchengladbach in der Hinterhand.