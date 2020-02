1. FSV Mainz 05 gegen FC Schalke 04 heute live im TV, Livestream und Liveticker

So könnt Ihr das Bundesliga-Spiel am 22. Spieltag zwischen dem 1. FSV Mainz 05 und dem FC Schalke 04 heute live im TV, Livestream und SPOX-Liveticker in voller länge verfolgen.

Tabellen-Sechster gegen 15., das ist das Duell 1. FSV Mainz 05 gegen FC Schalke 04 am 22. Spieltag.

Anpfiff der Begegnung in der Mainzer Opel-Arena ist am heutigen Sonntagabend, 16. Februar 2020, um 18 Uhr.

1. FSV Mainz 05 gegen FC Schalke 04 heute live im TV und Livestream

Das Bundesliga-Spiel zwischen Mainz und Schalke gibt es live und in voller Länge nur im Pay-TV zu sehen. Sky überträgt die Partie am Sonntagabend direkt im Anschluss an das Spiel des FC Bayern München beim 1. FC Köln auf Sky Sport Bundesliga 1 .

Moderation: Jessica Libbertz

Jessica Libbertz Experte: Ewald Lienen

Ewald Lienen Kommentator: Holger Pfandt

Zusätzlich hat der Pay-TV Anbieter für alle die unterwegs sind einen Livestream im Angebot. Alle Abonnenten haben darauf via Sky Go Zugriff. Für Nicht-Kunden besteht die Möglichkeit via Sky Ticket einen Tagespass zu erwerben.

1. FSV Mainz 05 gegen FC Schalke 04 heute im Liveticker

Wenn Du kein Abonnement besitzt und auch keine andere Möglichkeit hast auf Bewegtbild zurückzugreifen, dann haben wir von SPOX genau das Richtige für Dich. Mit unserem kostenlosen und ausführlichen Liveticker bist du immer live dabei. Hier geht's zum Spiel 1. FSV Mainz 05 gegen den FC Schalke 04.

In unserem Liveticker-Kalender findest Du zudem zahlreiche weitere Fußballspiele und viele andere sportliche Highlights.

1. FSV Mainz 05 gegen FC Schalke 04: Das Hinspiel

Amine Harit erlöst Schalke: 2:1 (1:0) setzte sich der FC Schalke 04 im Hinspiel in Gelsenkirchen gegen den 1. FSV Mainz 05 durch. Suat Serdar (36.) sorgte für 1:0-Halbzeitführung der Schalker. Im zweiten Durchgang sorgte dann zunächst Karim Oniswo (75.) für den Ausgleichstreffer, ehe Harit (89.) kurz vor Schluss zum Sieg für die Königsblauen traf. Damit blieben die 05er auch im neunten Anlauf auf Schalke sieglos.

1. FSV Mainz 05 gegen FC Schalke 04: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Sowohl David Wagner auf Seiten des FC Schalke als auch Achim Beierlorzer bei den Mainzern fehlen zahlreiche Spieler.

Beierlorzer muss im Heimspiel auf Stefan Bell (Aufbautraining), Edmilson Fernandes (Trainingsrückstand) und Alexander Hack (Sprunggelenkverletzung) verzichten.

So könnte der 1. FSV Mainz 05 starten:

Zentner - Juste, Bruma, Niakhate - R. Baku, Barreiro, Latza, Brosinski - Öztunali, Quaison - Szalai

Bei den Schalkern fehlen mit Daniel Caligiuri (Innenbandanriss), Salif Sane (Außenmeniskusriss), Markus Schubert (Patellasehnenreizung) und Benjamin Stambouli (Reha nach Fuß-OP) gleich vier Spieler.

So könnte der FC Schalke 04 beginnen:

Nübel - Becker, Todibo, Nastasic, Oczipka - Mascarell - Schöpf, McKennie - Harit - Gregoritsch, Raman

1. FSV Mainz 05 gegen FC Schalke 04: Die Tabelle nach dem 21. Spieltag

Abstiegskampf heißt der Alltag von Mainz 05, anders sieht es da bei den Schalkern aus, die schielen als Sechster auf die internationalen Plätze. Die Tabelle: