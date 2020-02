2. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Ihr wollt alle drei Spiele der 2. Liga am heutigen Sonntagnachmittag live und in voller Länge im TV, Livestream und Liveticker verfolgen? Dann seid Ihr hier genau richtig.

Gleich drei Spiele finden am heutigen Sonntagnachmittag, 16. Februar 2020, in der 2. Liga zeitgleich statt.

Mit von der Partie: SV Darmstadt 98, SV Sandhausen, Erzgebirge Aue, Holstein Kiel, Karlsruher SC und der VfL Osnabrück.

2. Liga heute live im TV und Livestream

Die Rechte an der Übertragung der 2. Liga liegen in der Saison 2019/20 beim Pay-TV Sender Sky . Somit sind auch alle drei Spiele am heutigen Sonntag live und exklusiv nur bei Sky zu verfolgen.

Bereits ab 13 Uhr beginnt die Vorberichterstattung mit Moderator Hartmut von Kameke auf Sky Sport Bundesliga 2, wo im Anschluss auch die Konferenz zu sehen ist. Spielbeginn ist dann wie gewohnt um 13.30 Uhr.

Karlsruher SC - VfL Osnabrück

Einzelspiel: Sky Sport Bundesliga 3

Kommentator: Sven Haist

Erzgebirge Aue - Holstein Kiel

Einzelspiel: Sky Sport Bundesliga 4

Kommentator: Markus Götz

SV Darmstadt - SV Sandhausen

Einzelspiel: Sky Sport Bundesliga 5

Kommentator: Ulli Potofski

Außerdem haben alle Abonnenten via Sky Go Zugriff auf einen Livestream. Für Nicht-Kunden besteht die Möglichkeit via Sky Ticket einen Tagespass zu erwerben.

2. Liga heute im SPOX-Liveticker

Keinen Zugriff auf Bewegtbilder? Kein Problem! Wir von SPOX haben für Euch einen kostenlosen und ausführlichen Liveticker zu allen drei Spielen:

In unserem Liveticker Kalender findet Ihr neben einer Konferenz mit allen drei Partien zahlreiche weitere sportliche Highlights.

2. Liga: Der 22. Spieltag im Überblick

21 Spiele haben die Mannschaften in der 2. Liga in der laufenden Saison bereits absolviert. Langsam aber sicher geht es in die heiße Phase der Saison. Die Spiele am 22. Spieltag im Überblick:

Datum und Uhrzeit Heimmannschaft Auswärtsmannschaft Freitag, 14. Februar 2020 (18.30 Uhr) 1. FC Heidenheim 1. FC Nürnberg Freitag, 14. Februar 2020 (18.30 Uhr) FC St. Pauli Dynamo Dresden Samstag, 15. Februar 2020 (13 Uhr) Hannover 96 Hamburger SV Samstag, 15. Februar 2020 (13 Uhr) Jahn Regensburg SV Wehen Wiesbaden Samstag, 15. Februar 2020 (13 Uhr) SpVgg Greuther Fürth Arminia Bielefeld Sonntag, 16. Februar 2020 (13.30 Uhr) SV Darmstadt 98 SV Sandhausen Sonntag, 16. Februar 2020 (13.30 Uhr) Erzgebirge Aue Holstein Kiel Sonntag, 16. Februar 2020 (13.30 Uhr) Karlsruher SC VfL Osnabrück Montag, 17. Februar 2020 (20.30 Uhr) VfL Bochum VfB Stuttgart

Den Abschluss am 22. Spieltag macht der VfB Stuttgart zu Gast beim VfL Bochum.

2. Liga: Die Tabelle vor dem 22. Spieltag

Es bleibt spannend in der 2. Liga, sowohl im Rennen um den Aufstieg als auch im Abstiegskampf ist nach 21 absolvierten Spielen noch alle möglich. Die Tabelle vor dem 22. Spieltag: