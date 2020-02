SV Darmstadt gegen SV Sandhausen heute live im TV, Livestream und Liveticker

Ihr wollt das Heimspiel des SV Darmstadt gegen den SV Sandhausen am 22. Spieltag live und in voller Länge im TV, Livestream und Liveticker verfolgen? SPOX weiß wie das geht.

Die Highlights vom Spiel SV Darmstadt gegen SV Sandhausen gibt's schon 40 Minuten nach Abpfiff bei DAZN. Hier geht's zum kostenlosen Probemonat.

Erik Zenga machte mit dem einzigen Treffer des Tages in der 47. Spielminute im Hinspiel zwischen dem SV Sandhausen und dem SV Darmstadt den Unterschied.

Während sich die Sandhäuser über drei Punkte freuen durften, stand Darmstadt nach 90 umkämpften Minuten mit leeren Händen da.

SV Darmstadt vs. SV Sandhausen: Anstoßzeit, Austragungsort, Schiedsrichter

Austragungsort des Spiels zwischen dem SV Darmstadt und dem SV Sandhausen ist das Merck-Stadion am Böllenfalltor. Angepfiffen wird die Partie am heutigen Sonntagnachmittag, 16. Februar 2020, um 13.30 Uhr von Schiedsrichter Benedikt Kempkes. Unterstützt wird der Unparteiische von:

Patrick Kessel, Tobias Christ (Assistenten)

Tobias Endriß (Vierter Offizieller)

Nicolas Winter (VAR)

SV Darmstadt gegen SV Sandhausen heute live im TV und Livestream

Das Aufeinandertreffen zwischen dem SV Darmstadt und dem SV Sandhausen im Stadion am Böllenfalltor wird ausschließlich im Pay-TV übertragen. Die Übertragungsrechte in der laufenden Saison liegen bei Sky . Der Pay-TV Anbieter hat neben dem Einzelspiel auf Sky Sport Bundesliga 5 auch eine Konferenz mit den beiden parallel laufenden Spielen in der 2. Liga im Programm. Diese wird auf Sky Sport Bundesliga 2 zu sehen sein. Bereits ab 13 Uhr wird Euch Moderator Hartmut von Kameke durch den Nachmittag begleiten. Als Kommentator agiert Ulli Potofski.

Zusätzlich hat der Pay-TV Anbieter auch einen Livestream im Angebot. Alle Abonnenten können die Partie via Sky Go im Stream verfolgen. Nicht-Abonnenten müssen hingegen auf Sky Ticket einen Tagespass erwerben, um das Spiel im Livestream verfolgen zu können.

SV Darmstadt - SV Sandhausen heute im Liveticker

Kein Sky-Abonnement und auch sonst keinen Zugriff auf Bewegtbild? Dann verfolge die Partie im SPOX -Liveticker. Wir halten Dich mit unserem ausführlichen und kostenlosen Ticker stets auf dem Laufenden - mit uns verpasst Du garantiert nichts!

Hier geht's zum Liveticker.

In unserem Liveticker-Kalender findest Du zudem zahlreiche weitere sportliche Highlights und die Konferenz mit den beiden Parallel-Spielen .

SV Darmstadt gegen SV Sandhausen: So könnten sie spielen

Dimitrios Grammozis auf Seiten der Darmstädter kann im Heimspiel gegen den SVS nahezu aus dem Vollen schöpfen, lediglich auf Mathias Wittek (Kreuzbandriss) muss der 41-Jährige verzichten.

Folgende Elf könnte Grammozis aufs Feld schicken:

Schuhen - Bader, Dumic, Höhn, Holland - Palsson, Stark - Honsak, Kempe, Mehlem - Dursun

Anders sieht es bei Uwe Koschinat und dem SV Sandhausen aus. Mit Julius Biada (muskuläre Probleme in der Wade), Markus Karl (Reha nach Kreuzbandriss) und Erik Zenga (Reha nach Kreuzbandriss) fehlen Koschinat drei Spieler.

So könnte Sandhausen beginnen:

Fraisl - Diekmeier, Zhirov, Nauber, Paqarada - Linsmayer, Paurevic - Scheu, Halimi, Engels - Behrens

2. Liga: Der 22. Spieltag im Überblick

Zeitgleich zum Spiel des SVD finden am heutigen Sonntagnachmittag noch zwei weitere Partien in der 2. Liga statt. Alle Spiele am 22. Spieltag im Überblick:

Datum und Uhrzeit Heimmannschaft Auswärtsamannschaft Freitag, 14. Februar 2020 (18.30 Uhr) 1. FC Heidenheim 1. FC Nürnberg Freitag, 14. Februar 2020 (18.30 Uhr) FC St. Pauli Dynamo Dresden Samstag, 15. Februar 2020 (13 Uhr) Hannover 96 Hamburger SV Samstag, 15. Februar 2020 (13 Uhr) Jahn Regensburg SV Wehen Wiesbaden Samstag, 15. Februar 2020 (13 Uhr) SpVgg Greuther Fürth Arminia Bielefeld Sonntag, 16. Februar 2020 (13.30 Uhr) SV Darmstadt 98 SV Sandhausen Sonntag, 16. Februar 2020 (13.30 Uhr) Erzgebirge Aue Holstein Kiel Sonntag, 16. Februar 2020 (13.30 Uhr) Karlsruher SC VfL Osnabrück Montag, 17. Februar 2020 (20.30 Uhr) VfL Bochum VfB Stuttgart

2. Liga: Die Tabelle vor dem 22. Spieltag

Sechs-Punkte-Spiel in Darmstadt: Ein Punkt trennt den SV Darmstadt (26 Zähler) und den SV Sandhausen (27) in der Tabelle nach bisher 21 absolvierten Spielen. Die Tabelle nach 21 Spielen: