Bundesliga, Freitagsspiele: Borussia Dortmund gegen Eintracht Frankfurt heute im legalen Livestream sehen

Alle Freitags- und Montagsspiele gibt es live auf DAZN.

Bundesliga: Wann und wo findet das Spiel BVB gegen Eintracht statt?

Am heutigen Freitag um 20.30 Uhr wird die Begegnung BVB gegen Eintracht angepfiffen. Als Schiedsrichter ist Bastian Dankert gemeinsam mit Rene Rohde, Markus Häcker, Sven Waschitzki und Felix Brych (VAR) im Einsatz.

Spielstätte ist der Signal-Iduna-Park in Dortmund. Das größte deutsche Fußballstadion bietet 81.365 Zuschauern Platz.

Borussia Dortmund gegen Eintracht Frankfurt heute im legalen Livestream sehen

Das Spiel Dortmund gegen Frankfurt ist live und exklusiv auf DAZN zu sehen. Der Streamingdienst hat sich die Übertragungsrechte für 40 Spiele der aktuellen Bundesligasaison gesichert, darunter alle Freitags-, Montags- und frühen Sonntagsspiele (13.30 Uhr).

Ab 20.10 Uhr startet DAZN seine Vorberichterstattung. Dann begrüßen Euch Moderator Alex Schlüter, Kommentator Marco Hagemann und Experte Ralph Gunesch live aus dem Stadion. Zudem hält der Streamingdienst ein besonderes Schmankerl bereit: Auf einer zweiten Tonspur kommentiert Legende Werner Hansch gemeinsam mit Daniel Günther die Partie.

DAZN zeigt mit der Champions Leauge, Europa League, LaLiga, Serie A und Ligue 1 weiteren Spitzenfußball. Nach einem kostenlosen Testmonat kostet ein Abo 11,99 Euro im Monat oder 119,99 Euro im Jahr.

Bundesliga: Borussia Dortmund gegen Eintracht Frankfurt heute im Liveticker

Auch ohne Bewegtbild könnt Ihr beim Spiel der Borussen dabei sein: SPOX tickert alle Begegnungen der Bundesliga live und ausführlich.

Hier findet Ihr den SPOX-Liveticker zu BVB gegen Hertha.

BVB gegen Eintracht: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Beim BVB fallen Kapitän Reus und Brandt aus. Auch deshalb ist die Rückkehr zur Viererkette und ein Starteinsatz von Hazard denkbar.

Dortmund: Bürki - Akanji, Hummels, Zagadou - Hakimi, Can, Witsel, Guerreiro - T. Hazard, Haaland, Sancho

Frankfurt: Trapp - Toure, Abraham, Hinteregger, Ndicka - Ilsanker, Rode - Chandler, Gacinovic, Kostic - Silva

Bundesliga: Der 22. Spieltag im Überblick

Während RB Leipzig am Samstag Werder Bremen empfängt, ist der FC Bayern am Sonntag in Köln gefordert. Abgeschlossen wird der Spieltag mit der Partie Mainz gegen Schalke.

Datum Uhrzeit Heim Auswärts Fr, 14. Februar 20.30 Dortmund Frankfurt Sa, 15. Februar 15.30 Union Berlin Leverkusen Sa, 15. Februar 15.30 Paderborn Hertha Sa, 15. Februar 15.30 Augsburg Freiburg Sa, 15. Februar 15.30 Hoffenheim Wolfsburg Sa, 15. Februar 15.30 Leipzig Bremen Sa, 15. Februar 18.30 Düsseldorf Gladbach So, 16. Februar 15.30 Köln Bayern So, 16. Februar 18.00 Mainz Schalke

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 22. Spieltag

Mit einem Sieg gegen die Eintracht kann der BVB zumindest für eine Nacht auf Platz zwei in der Tabelle springen. Die Hessen stehen momentan mit 28 Punkten auf Rang neun.