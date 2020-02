NBA: Karl-Anthony Towns fällt mit Verletzung am Handgelenk aus

Facebook

Das gab das Team in einem Statement bekannt. Noch ist unklar, wie und wann sich Towns die Verletzung zuzog, auch Coach Ryan Saunders konnte vor dem Spiel gegen die Hornets keine Angaben machen.

"Er ist Spieler, der mit viel Kontakt spielt, ein Spieler, der den Ring attackiert. Er wurde nun schon mehrere Male zu Boden gebracht", erklärte Saunders.

Noch in der Nacht auf Mittwoch stand Towns bei der Partie in Toronto 37 Minuten auf dem Feld, die er zu 23 Punkten, 10 Rebounds und 7 Rebounds nutzte. Über die Saison legt Towns bisher 26,5 Zähler, 10,8 Boards und 4,4 Dimes auf, dennoch sind die Wolves weiterhin eines der schlechtesten Teams der Liga.

Das führte auch dazu, dass Towns nach zwei All-Star-Nominierungen in Folge diesmal leer ausging und am Wochenende nicht in Chicago dabei sein wird.