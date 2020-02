Real Madrid: Luka Jovic trifft bei 4:1-Sieg gegen CA Osasuna

Der spanische Rekordmeister Real Madrid gibt sich an der Spitze der Primera Division weiterhin keine Blöße. Ohne den deutschen Nationalspieler Toni Kroos gewann Real am Sonntag bei Aufsteiger CD Osasuna mit 4:1 (2:1) und drehte dabei einen Rückstand. Joker Luka Jovic trug sich in die Torschützenliste ein.