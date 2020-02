Bundesliga: FC Bayern München gegen RB Leipzig jetzt im Liveticker

Zum Abschluss des 21. Spieltags in der Bundesliga stehen sich im Topspiel der FC Bayern München und RB Leipzig gegenüber. Hier im Liveticker halten wir Euch auf dem aktuellen Stand zu den Geschehnissen in der Allianz Arena.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

FC Bayern München - RB Leipzig jetzt im Liveticker: 0:0

44. Noch gut eine Minute bis zur Pause. Jetzt spielen die Leipziger selber mal mutiges Pressing beim Aufbauversuch der Münchner, doch die überspielen die erste RB-Reihe schnell und sicher.

42. Gnabry ist nach Lewandowski (22) der Bayern-Spieler mit den bislang wenigsten Ballaktionen. Er war 28 mal am Spielgerät, kann in der Offensive noch nicht allzugroße Akzente setzen. Jetzt wird er gerade aus dem Abseits zurückgepfiffen auf der linken Seite.

41. Auf der anderen Seite die erste Ecke für die Gäste: Nkunkus Hereingabe landet in den Händen von Keeper Neuer im Fünfer.

FC Bayern: Lewandowski verpasst Führung haarscharf

40. Großchance für die Bayern: Nach einem Müller-Vorstoß über die rechte Seite und dessen Flanke kommt Lewandowski links vor dem Fünfer aus etwa zehn Metern zum Abschluss. Upamecano bekommt noch den Fuß dazwischen im Fünfer und fälscht den Ball so zur Ecke ab. Die bleibt dann folgenlos.

38. Wenn man den Leipzigern bis hierhin etwas zugute halten will, dann, dass sie nicht allzu viele Chancen für die Münchner zulassen: Von den fünf Abschlüssen der Gastgeber kam nur einer aufs Tor.

36. Konrad Laimer kommt zu spät in einen Zweikampf mit Davies, er hält seinen Gegenspieler fest - und sieht dann Gelb. Es ist seine vierte Verwarnung in dieser Saison.

35. Zweimal stand es in der vergangenen Saison 0:0 zur Pause zwischen beiden Mannschaften: Im Hinspiel setzten sich am Ende die Münchner mit 1:0 durch, im Rückspiel bliebt es bis zum Schluss torlos.

33. Nach einer Pavard-Flanke von rechts im Strafraum hat Thiago offenbar zu viel Zeit zum Nachdenken: Sein Schlenzer aus etwa elf Metern wird von Klostermann in der Box geblockt.

32. Die Zweikampfquote der Gäste bewegt sich immer noch so etwa um die 35 Prozent. Die Nagelsmann-Elf kommt in vielen Sitautioen erst gar nicht in die direkten Duelle - und wenn, dann bleibt man eben oft zweiter Sieger.

30. Klostermann kommt rechts an Davies vorbei und dann auch zum Flanken. In der Mitte steht aber Boateng richtig gegen Nkunku. Bevor der RB-Stürmer Unheil anrichten kann, lenkt der Innenverteidiger den Ball aus dem Sechzehner ab.

27. Mehr als ein Viertel der Partie ist bereits vorbei. Spielerisch liefern die Münchner bisher eine Spitzenleistung ab, sie sind ihren Gästen hoch überlegen. Aber: Im und am Strafraum kommen Lewandowski und dessen Offensivkollegen noch nicht in glasklare Abschlusssituationen. Dennoch: Leipzig muss gegen das Pressing der Bayern bessere Lösungen finden, um selbst öfter in die gegnerische Hälfte zu kommen und so Entlastung für die eigene Abwehr zu schaffen.

26. Gnabry kommt nach einem Doppelpass mit Thiago tief im Strafraum links wieder an den Ball. Seine Hereingabe wird zunächst geblockt, doch dann kommt im zweiten Versuch Lewandowski zum Abschluss aus etwa acht Metern. Upamecano fälscht zur Ecke ab, die die Leipziger dann heil überstehen.

FC Bayern München gegen RB Leipzig: Temporeiche Partie

24. Olmo und Nkunku kombinieren durch die Mitte gegen ein sehr weit aufgerücktes Bayern-Mittelfeld. Der Ball kommt schließlich zu Timo Werner, der aber links im Strafraum zu weit abgetrieben wird. Sein Flachschuss fliegt links am von Manuel Neuer gehüteten Tor vorbei. Der Bayern-Schlussmann ist bisher unterfordert in diesem Spiel.

23. Die Bayern spielen mit ihrer Angriffsreihe weiter extremes Pressing gegen den Aufbau der Sachsen an deren Strafraum. So sind die Leipziger immer wieder zu überhasteten und teils auch unkontrollierten Abspielen gezwungen.

22. Die Abwehrkette der Bayern steht etwa zehn bis 15 Metern hinter der Mittellinie postiert. Leipziger Angriffsaktionen sind weiter absolute Mangelware.

21. Goretzka will den Ball zu Lewandowski an die Strafraumgrenze legen, aber Klostermann ist im letzten Moment mit dem Fuß dazwischen.

19. Kimmich hatte bereits 26 Ballkontakte, Upamecano als bester seines Teams in dieser Wertung 13. Bei den gespielten Pässen schlägt sich die Dominanz ebenso nieder: 158 Zuspielen bei den Bayern stehen 45 bei den Leipzigern gegenüber. Die Passquote des FCB liegt bei mehr als 85 Prozent. RB muss in den Zweikampfmodus kommen.

17. Die Bayern lassen den Ball sicher in den eigenen Reihen laufen, in der RB-Defensive sind die Nagelsmann-Spieler meist zu weit von ihren Gegenspielern entfernt. So kommen die Münchner immer wieder über die Flügel auf Strafraumhöhe und können Bälle ins Zentrum bringen.

15. Einen ersten, allerdings ungefährlichen Torschuss geben nun auch die Leipziger ab: Sabitzer schießt aus der Distanz weit vorbei.

14. Knapp 15 Miunuten sind in der Partie zwischen dem FC Bayern und RB Leipzig absolviert. Die Gäste sind überhaupt noch nicht im Spiel. Bayern agiert sehr druckvoll und zielstrebig nach vorne, presst dazu erfolgreich gegen den Spielaufbau der Gäste. Daraus resultiert eine sehr große Feldüberlegenheit. 80 Prozent Ballbesitz bisher für die Münchner.

13. Die drei anderen Pokal-Viertelfinals werden diese sein: Leverkusen - Union Berlin, Frankfurt - Bremen und Saarbrücken - Düsseldorf.

12. Auf dem Feld übersteht RB derweil die fünfte Ecke des FC Bayern schadlos.

FC Bayern im Pokal gegen Schalke 04

11. Kurzer Blick zur Pokalauslosung, das wird ja alle Bayern-Fans interessieren: Im Viertelfinale geht es zum FC Schalke 04.

10. Immer wieder die Münchner im Vorwärtsgang. Dieses Mal wissen sich die Gäste im Halbfeld nur mit einem Foul zu helfen. Den folgenden Freistoß wehren die Leipziger aber im Teamverbund ab.

8. Leipzig verteidigt diese Ecke besser, ist jetzt wieder in Ballbesitz.

7. Kimmichs-Hereingabe von der rechten Seite folgt ein Pavard-Kopfball am rechten Fünfereck. Upamecano blockt den Versuch zu Standard Nr. 4.

7. Die Münchner kommen zu schnell an den Strafraum, die Gäste lassen sich zu weit hinten reindrücken und verlieren zu schnell den Ball. Wieder eine FCB-Ecke.

6. Die zweite Ecke überstehen die Gäste ohne große Gefahr.

5. Halstenberg klärt nach einer Hereingabe von Gnabry aus dem Halbfeld im Strafraum mit dem Kopf zur Ecke. In der Folge des Standards spielen die Bayern den Ball zum frei vor dem Strafraum lauernden Thiago. Dessen Schuss wehrt aber Gulacsi mit den Fäusten zur nächsten Ecke ab.

4. Davies versucht im Doppelpass mit Gnabry auf links durchzukommen, aber Laimer stoppt diesen Vorstoß fair.

2. Eine erste Flanke der Bayern von der rechten Seite findet in der Mitte keinen Abnehmer. Leipzig kontrolliert den Ball.

2. Leipzig bietet eine Viererkette auf, aber Angelino auf der linken Seite versucht immer wieder schnell den Weg mit nach vorne anzutreten nach Balleroberungen der Gäste. Auch Klostermann lauert auf Chancen, sich nach vorne einzuschalten.

1. Der Ball rollt.

FC Bayern München gegen RB Leipzig heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Beide Mannschaften sind auf dem Rasen. Die Seitenwahl nehmen gleich die Kapitäne Manuel Neuer und Marcel Sabitzer vor.

Vor Beginn: Heute sprechen ja fast alle über das Wetter bzw. das Sturmtief "Sabine", daher hier die aktuellen Wetterdaten für München: Der Wind weht in der bayerischen Landeshauptstadt noch nicht sehr kräftig, er soll im Laufe des Abends aber noch stärker werden. Die Temperaturen liegen bei etwa 10 Grad Celsius. Im Moment ist es trocken - das soll während der 90 Spielminuten auch so bleiben.

Vor Beginn: Zurück zum Topspiel: Schiedsrichter der Partie ist gleich der 42 Jahre alte Marco Fritz aus Korb. Für ihn ist es schon das vierte Spiel in dieser Saison mit FC-Bayern-Beteiligung (zwei Siege, eine Niederlage). Auch beim Spiel Leverkusen - Leipzig in der Hinrunde war Fritz an der Pfeife im Einsatz. Als Videoschiedsrichterin in Köln ist Bibiana Steinhaus im Einsatz.

Vor Beginn: Die Pokal-Auslosung für die Viertelfinals findet übrigens parallel zum Anpfiff um 18 Uhr statt. Hier geht's zu unserem Liveticker.

Vor Beginn: Die Münchner haben - zusammen mit Gladbach - auch die beste Abwehr der Liga zu bieten: 23 Gegentore kassierten beide Teams in bisher 20 Ligaspielen. Leipzig belegt in diesem Ranking Rang 3 mit 25 kassierten Treffern. In der Offensive sind die Sachsen (53 Tore) zusammen mit den Bayern (58) und Dortmund (59) eine Klasse für sich. Das viertbeste Team in dieser Kategorie - Mönchengladbach - kommt auf 38 Treffer.

Vor Beginn: Heute geht der FCB nicht nur als Tabellenführer in die Partie, sondern auch als favorisiertes Team. Während Leipzig in seiner "Mini-Krise" zuletzt einmal in der Liga verloren hat (0:2 in Frankfurt) und einmal die Punkte teilte (2:2 gegen Mönchengladbach), eilen die Münchner von Sieg zu Sieg: Dem 1:2 in Mönchengladbach am 7. Dezember folgten acht Pflichtspiel-Erfolge hintereinander. Mehr als ein Gegentor kassierten die Bayern in diesen Partien nur im Pokal gegen Hoffenheim (3). Drei Spiele endeten zu null.

Vor Beginn: Nachdem Dortmund gestern in Leverkusen nach spektakulären 90 Minuten mit 3:4 verloren hat und das Spiel der Gladbacher gegen Köln wegen des Sturmtiefs "Sabine" heute nicht ausgetragen wird, kann der Sieger der Partie heute seinen Vorsprung auf die Verfolger ausbauen. Bayern hätte bei einem "Dreier" vier Punkte Vorsprung auf Leipzig und sechs auf den BVB, bei einem RB-Sieg lägen die Sachsen zwei Zähler vor dem FCB und immerhin fünf vor den Dortmunder Borussen.

RB Leipzig: Systemänderung von Nagelsmann?

Vor Beginn: Die Änderungen der Leipziger im Überblick: Im Vergleich zur Pokal-Pleite sind vier Spieler von Beginn an neu dabei. Timo Werner und Dani Olmo im Angriff, Adams im Mittelfeld sowie Keeper Peter Gulacsi. Mvogo, Haidara, Schick und Poulsen sitzen somit zunächst mal auf der Bank.

Vor Beginn: Zudem besteht die Möglichkeit, das Angelino auf die ungewohnte rechte Abwehrseite ausweicht und Halstenberg links hinten spielt. Somit müsste Nagelsmann sein System nicht komplett ändern.

Vor Beginn: Ganz anders sieht es bei den Leipzigern aus. Nagelsmann stellt wohl auf eine Dreierkette um. Die Außen bekleiden Nkunku und Angelino, während Halstenberg und Klostermann in der Verteidigung stehen.

Vor Beginn: Keine Überraschungen bei den Bayern. Flick setzt im Mittelfeld erneut auf Goretzka und Thiago. Den verletzten Perisic ersetzt Gnabry. Coutinho und Tolisso sitzen im Vergleich zum Pokalsieg auf der Bank.

FC Bayern München - RB Leipzig: Die Aufstellungen

FCB: Neuer - Pavard, Boateng, Alaba, Davies - Kimmich - Goretzka, Thiago - Müller, Gnabry - Lewandowski

Neuer - Pavard, Boateng, Alaba, Davies - Kimmich - Goretzka, Thiago - Müller, Gnabry - Lewandowski RBL: Gulacsi - Klostermann, Upamecano, Halstenberg - Nkunku, Laimer, Adams, Angelino - Sabitzer, Olmo - Werner

Vor Beginn: Das Hinspiel endete 1:1 . Nach einer dominanten ersten Halbzeit des FC Bayern und der frühen Führung durch Robert Lewandowski glich Emil Forsberg kurz vor der Pause per Strafstoß aus, in der Folge verdienten sich die Sachsen den Punkt gegen den deutschen Rekordmeister.

Vor Beginn: Während sich der FC Bayern zwar im Pokal gegen Hoffenheim zu einem 4:3-Sieg quälte, aber dennoch perfekt ins neue Jahr gestartet ist, sind die Vorzeichen bei RB anders. Das Team von Julian Nagelsmann verlor gleich zweimal gegen Eintracht Frankfurt (Liga und Pokal), gegen Mönchengladbach reichte es nur zu einem Remis.

Vor Beginn: Ab 18 Uhr rollt in der Allianz Arena der Ball, wenn Schiedsrichter Marco Fritz die Begegnung freigibt.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zum absoluten Topspiel in der Bundesliga zwischen dem FC Bayern München und RB Leipzig.

Bundesliga: Bayern gegen Leipzig heute live im TV und Livestream

Die Partie zwischen Bayern und Leipzig ist live und exklusiv bei Sky zu sehen. Der Pay-TV-Sender startet um 17.30 Uhr seine Vorberichterstattung auf Sky Sport Bundesliga 1 HD. Kommentiert wird das Spiel von Wolf Fuss.

Alternativ bietet Sky seinen Kunden auch einen Livestream via Sky Go an. Ohne langfristiges Abo kann außerdem SkyTicket genutzt werden.

DAZN versorgt Euch bereits 40 Minuten nach Spielende mit den Highlights von sämtlichen Bundesligaspielen - auch von der Partie FC Bayern gegen RB Leipzig. Holt Euch jetzt Euren kostenlosen Probemonat und seht außerdem 40 Bundesligaspiele live und exklusiv.

FC Bayern München gegen RB Leipzig: Personalsituation

Nach Lucas Hernandez wird nun wohl auch der Langzeitverletzte Kingsley Coman in den Bayer-Kader zurückkehren, ein Startelfeinsatz kommt aber zu früh. Bei RB könnte Forsberg für Adams oder Nkunku in die Startformation rutschen.

Bundesliga: Die Tabelle vor den Sonntagsspielen

Nach der Niederlage des BVB besteht für Leipzig und München die Chance, sich von der Borussia abzusetzen. Mit einem Sieg ziehen die Roten Bullen am FC Bayern vorbei.