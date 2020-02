Bundesliga: FC Bayern München gegen RB Leipzig heute im Liveticker

Zum Abschluss des 21. Spieltags in der Bundesliga stehen sich im Topspiel der FC Bayern München und RB Leipzig gegenüber. Hier im Liveticker halten wir Euch auf dem aktuellen Stand zu den Geschehnissen in der Allianz Arena.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

FC Bayern München gegen RB Leipzig heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Das Hinspiel endete 1:1 . Nach einer dominanten ersten Halbzeit des FC Bayern und der frühen Führung durch Robert Lewandowski glich Emil Forsberg kurz vor der Pause per Strafstoß aus, in der Folge verdienten sich die Sachsen den Punkt gegen den deutschen Rekordmeister.

Vor Beginn: Während sich der FC Bayern zwar im Pokal gegen Hoffenheim zu einem 4:3-Sieg quälte, aber dennoch perfekt ins neue Jahr gestartet ist, sind die Vorzeichen bei RB anders. Das Team von Julian Nagelsmann verlor gleich zweimal gegen Eintracht Frankfurt (Liga und Pokal), gegen Mönchengladbach reichte es nur zu einem Remis.

Vor Beginn: Ab 18 Uhr rollt in der Allianz Arena der Ball, wenn Schiedsrichter Marco Fritz die Begegnung freigibt.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zum absoluten Topspiel in der Bundesliga zwischen dem FC Bayern München und RB Leipzig.

Bundesliga: Bayern gegen Leipzig heute live im TV und Livestream

Die Partie zwischen Bayern und Leipzig ist live und exklusiv bei Sky zu sehen. Der Pay-TV-Sender startet um 17.30 Uhr seine Vorberichterstattung auf Sky Sport Bundesliga 1 HD. Kommentiert wird das Spiel von Wolf Fuss.

Alternativ bietet Sky seinen Kunden auch einen Livestream via Sky Go an. Ohne langfristiges Abo kann außerdem SkyTicket genutzt werden.

FC Bayern München gegen RB Leipzig: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Nach Lucas Hernandez wird nun wohl auch der Langzeitverletzte Kingsley Coman in den Bayer-Kader zurückkehren, ein Startelfeinsatz kommt aber zu früh. Bei RB könnte Forsberg für Adams oder Nkunku in die Startformation rutschen.

FC Bayern: Neuer - Pavard, Boateng, Alaba, Davies - Kimmich - Goretzka, Thiago - Müller, Gnabry - Lewandowski

RB Leipzig: Gulacsi - Mukiele, Klostermann, Upamecano, Halstenberg - Laimer, Adams - Sabitzer, Nkunku - Schick, Werner

Bundesliga: Die Tabelle vor den Sonntagsspielen

Nach der Niederlage des BVB besteht für Leipzig und München die Chance, sich von der Borussia abzusetzen. Mit einem Sieg ziehen die Roten Bullen am FC Bayern vorbei.