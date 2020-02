3. Liga heute live: Die Sonntagsspiele im TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen Sonntag steigen am 23. Spieltag der 3. Liga zwei Partien. Wo und wann Ihr die Begegnungen live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Da der MSV Duisburg am Freitag gegen Eintracht Braunschweig nicht über ein Remis hinauskam, kann der FC Ingolstadt mit einem Sieg bei den Würzburger Kickers die Tabellenführung übernehmen.

3. Liga - Sonntagsspiele: Partien, Termine, Uhrzeiten

Das Gastpiel des FCI in Würzburg eröffnet die Partien am Sonntag (9. Februar) um 13 Uhr. Im zweiten Duell stehen sich um 14 Uhr der Chemnitzer FC und der Hallesche FC gegenüber.

Datum Anpfiff Heim Gast Ort 9. Februar 13 Uhr Würzburger Kickers FC Ingolstadt Flyeralarm Arena 9. Februar 14 Uhr Chemnitzer FC Hallescher FC Stadion an der Gellertstraße

3. Liga: Die Sonntagsspiele heute live im TV und Livestream

Da die Dritten Programme lediglich ausgewählte Samstagsspiele im frei empfangbaren Fernsehen zeigen, wird am heutigen Sonntag keine Drittliga-Partie im Free-TV übertragen. Dafür schafft Magenta Sport, der Pay-TV-Sender der Telekom , Abhilfe. Der Sportkanal besitzt die Übertragungsrechte an alllen Spielen der dritthöchsten deutschen Spielklasse live. Zudem könnt Ihr auf einen Livestream via magentasport.de zurückgreifen.

Für Kunden des Telekommunikationsunternehmens ist der Dienst in den ersten zwölf Monaten kostenlos, anschließend sind 4,95 Euro monatlich fällig. Nicht-Kunden haben die Möglichkeit, ein Monatsabo für 16,95 Euro abzuschließen.

3. Liga heute live: Die Sonntagsspiele im Liveticker

Solltet Ihr unterwegs sein, könnt Ihr die heutigen Spiele der 3. Liga in unserem ausführlichen Liveticker in Textform verfolgen. Bei SPOX bleibt Ihr immer auf dem neusten Stand und verpasst keine wichtigen Szenen.

Hier geht's zu den Livetickern:

3. Liga: Die bisherigen Ergebnisse des 23. Spieltags

Die zweite Mannschaft des FC Bayern München hat auch das dritte Spiel im neuen Jahr gewonnen. Die FCB-Amateure gewannen bei Viktoria Köln mit 4:2.

Heim Gast Ergebnis MSV Duisburg Eintracht Braunschweig 1:1 1860 München Waldhof Mannheim 1:1 KFC Uerdingen Sonnenhof Großaspach 2:1 1. FC Magdeburg SV Meppen 0:2 1. FC Kaiserslautern Preußen Münster 1:1 Hansa Rostock SpVgg Unterhaching 1:1 Viktoria Köln FC Bayern II 2:4

3. Liga: Die Tabelle vor den Sonntagsspielen