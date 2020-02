SV Wehen Wiesbaden gegen VfL Bochum: 2. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der SV Wehen Wiesbaden empfängt am 21. Spieltag der 2. Liga den VfL Bochum. Hier erfahrt Ihr die wichtigsten Informationen zum Spiel und, wo man die Partie im TV, Livestream und Liveticker verfolgen kann.

© getty

SV Wehen Wiesbaden - VfL Bochum: Wann und wo findet das Spiel statt?

Am heutigen Sonntag empfängt der SV Wehen den VfL aus Bochum in der heimischen Brita-Arena von Wiesbaden, die 12.566 Zuschauern Platz bietet. Anstoß ist um 13.30 Uhr.

Schiedsrichter der Partie ist Daniel Siebert aus Berlin. Seine Assistenten sind Manuel Bergmann und Tim-Julian Skorczykk der vierte Offizielle ist Mitja Stegemann. Als VAR fungiert Robert Schröder.

SV Wehen Wiesbaden gegen VfL Bochum heute live im TV und Livestrean

Im TV ist das Spiel nur beim Pay-TV-Sender Sky zu sehen. Die Übertragung beginnt bereits um 13 Uhr und ist auf dem Kanal Sky Sport Bundesliga 5 HD zu finden. Kommentator der Partie ist dann Klaus Veltman. Zudem gibt es auf Sky Sport Bundesliga 2 HD eine Konferenzschaltung mit allen drei Partien des frühen Nachmittags der 2. Liga zu sehen. Hartmut von Kameke führt dann als Moderator durch die Sendung.

All dies können Kunden von Sky auch via Livestream schauen. Dafür steht der Service SkyGo zur Verfügung. Wer kein Abo hat, aber dennoch live dabei sein möchte, kann sich via SkyTicket zum Beispiel einen Sport-Tagespass besorgen.

Zudem bietet DAZN 40 Minuten nach Schlusspfiff die Highlights der Partie seinen Kunden an.

SV Wehen Wiesbaden gegen VfL Bochum heute im LIVETICKER verfolgen

Zudem gibt es die Möglichkeit, das Spiel zwischen Wiesbaden und Bochum im LIVETICKER zu verfolgen. SPOX bietet dafür einen Ticker an.

SV Wehen Wiesbaden gegen VfL Bochum: Die voraussichtlichen Aufstellungen

SV Wehen Wiesbaden: Lindner - Mrowca, Mockenhaupt, Dams, Röcker, Schwede - Chato - Aigner, Kyereh, Dittgen - Schäffler

Es fehlen: Bartels (Aufbautraining), Schönfeld (Aufbautraining), Schwadorf (Aufbautraining), Wachs (Knochenprellung).

VfL Bochum: Riemann - Gamboa, Decarli, Leitsch, Danilo - Tesche - Losilla, Janelt - Zoller, Weilandt - Ganvoula

Es fehlen: Bapoh (Reha nach Kreuzbandriss), Maier (Aufbautraining).

SV Wehen Wiesbaden gegen VfL Bochum: Die letzten Duelle

Datum Wettbewerb Heim Gast Ergebnis 24.08.2019 2. Liga VfL Bochum SV Wehen 3:3

Erst ein einziges Mal gab es das direkte Duell zwischen Wiesbaden und Bochum in der 2. Liga. Das Spiel in der Hinrunde anner Castropper endete 3:3.

2. Liga: Die aktuelle Tabelle