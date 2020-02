FC Bayern München gegen RB Leipzig: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Bundesliga-Spitzenreiter FC Bayern München empfängen am heutigen Sonntag RB Leipzig in der Allianz Arena. Wir schreiben den 21. Spieltag der Bundesliga und Ihr erfahrt hier alles wichtige Duell Erster gegen Zweiter, darunter auch, wo Ihr das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

FC Bayern München - RB Leipzig: Wann und wo findet das Spiel statt?

Die Begegnung zwischen dem FC Bayern und RB Leipzig steigt in einer mit 75.000 Zuschauern ausverkaufen Allianz Arena am heutigen Sonntag, den 9. Februar, um 18 Uhr. Schiedsrichter der Partie wird Marco Fritz sein, die Assistenten heißen Dominik Schaal und Marcel Pelgrim, der 4. Offizielle ist Robert Kempter. Bibiana Steinhaus und Jan Seidel werden das Geschehen aus dem VAR-Keller in Köln begleiten.

Bayern gegen Leipzig heute live im TV und Livestream

Wer die Partie nicht in der Allianz Arena verfolgen kann oder will, dem bleibt die Übertragung des Pay-TV-Senders Sky. Allen Abonnenten des Bundesliga-Pakets zeigt Sky das Spiel ab 17.30 Uhr live auf den Kanälen Sky Sport Bundesliga 1 HD sowie Kunden mit entsprechendem Fernsehgerät und Receiver Sky Sport Bundesliga UHD in 4K-Auflösung. Der Kommentator der Begegnung wird Wolf Fuss sein.

Zudem haben Sky-Kunden die Möglichkeit, die Begegnung auch unterwegs zu verfolgen. Hierfür steht der Streaming-Service des Senders, SkyGo, parat. Ohne Abo ist man derweil bei SkyTicket via Sport-Tagespass an der richtigen Adresse.

Wem Highlights des Bundesliga-Spitzenspiels an diesem Wochenende reichen, dem sei an dieser Stelle DAZN ans Herz gelegt. Der Streamingservice zeigt die Highlights aller Bundesliga-Spiele jeweils 40 Minuten nach Abpfiff.

FC Bayern vs. RB Leipzig im SPOX-LIVETICKER

Eine weitere attraktive Möglichkeit, das Spiel kompetent aufbereitet in Textform zu verfolgen, ist es derweil, den Liveticker von SPOX zu nutzen. Dieser ist natürlich kostenlos!

FC Bayern - RB Leipzig: Die Opta-Facts zum Spiel

Der FC Bayern München verlor nur eines der sieben Bundesliga-Spiele gegen RB Leipzig (4 Siege, 2 Remis): mit 1:2 auswärts am 27. Spieltag 2017/18.

Der FC Bayern München gewann seine ersten drei Bundesliga-Heimspiele gegen RB Leipzig ohne Gegentor. Gegen kein Team gewann der FCB in seiner BL-Historie die ersten vier Heimspiele ohne Gegentor.

RB Leipzig verlor all seine drei Bundesliga-Gastspiele beim FC Bayern München. Bei keinem anderen Team, bei dem die Sachsen öfter als einmal antraten, blieben sie sonst ohne Punkt.

Münchens Robert Lewandowski erzielte an den ersten 20 Bundesliga-Spieltagen 22 Tore. Nur Gerd Müller 1972/73 hatte zu diesem Zeitpunkt ebenso viele Treffer auf dem Konto.

FC Bayern München gegen RB Leipzig: Die voraussichtlichen Aufstellungen

FC Bayern: Neuer - Pavard, Boateng, Alaba, Davies - Kimmich - Goretzka, Thiago - Müller, Gnabry - Lewandowski

Es fehlen: Arp (nicht berücksichtigt), Batista Meier (nicht berücksichtigt), Dajaku (nicht berücksichtigt), Früchtl (nicht berücksichtigt), Hoffmann (nicht berücksichtigt), Martinez (Muskelbündelriss), Mai (nicht berücksichtigt), Perisic (Knöchel-OP), Singh (nicht berücksichtigt), Süle (Kreuzbandriss am linken Knie), Will (nicht berücksichtigt), Wriedt (nicht berücksichtigt).

RB Leipzig: Gulacsi - Mukiele, Klostermann, Upamecano, Halstenberg - Laimer, Adams - Sabitzer, Nkunku - Schick, Werner

Es fehlen: Bidstrup (nicht berücksichtigt), Kampl (Reha nach Fuß-OP), Konate (Aufbautraining), Orban (Knie-OP).

Bayern vs. Leipzig: Die letzten Duelle

Datum Wettbewerb Heim Gast Ergebnis 14.09.2019 Bundesliga RB Leipzig FC Bayern 1:1 25.05.2019 DFB-Pokal (Finale) RB Leipzig FC Bayern 0:3 11.05.2019 Bundesliga RB Leipzig FC Bayern 0:0 19.12.2018 Bundesliga FC Bayern RB Leipzig 1:0 18.03-2018 Bundesliga RB Leipzig FC Bayern 2:1

Bundesliga: Die aktuelle Tabelle