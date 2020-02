Bundesliga: Bayer Leverkusen - BVB heute im LIVETICKER

Borussia Dortmund kann am Samstag zumindest vorübergehend mit Tabellenführer Bayern München gleichziehen. Hier könnt Ihr das Duell des BVB mit Bayer Leverkusen im Liveticker verfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Bayer Leverkusen - BVB heute im LIVETICKER - vor Beginn

Vor Beginn: Der 23. Protagonist in der BayArena ist Schiedsrichter Markus Schmidt. Der Stuttgarter ist bereits seit 2003 in der Bundesliga aktiv. Heute Abend kommt er zu seinem zehnten Einsatz im Fußball-Oberhaus. Unter anderem leitete er das 2:2 der Dortmunder bei Eintracht Frankfurt.

Vor Beginn: Die letzten Spielen zwischen Leverkusen und Dortmund boten immer reichlich Spektakel. In den letzten sechs Duellen fielen sage und schreibe 29 Treffer, dann sind fast fünf Tore pro Spiel. Das Hinspiel ging mit 4:0 klar an die Borussen. Auch das letzte Match in Leverkusen konnte der BVB mit 4:2 für sich entscheiden. Bayer 04 wartet seit Oktober 2016 auf einen Erfolg gegen Dortmund.

Vor Beginn: Und dann war ja auch noch das Pokal-Achtelfinale unter der Woche. Leverkusen tat sich lange Zeit sehr schwer, konnte seiner Favoritenrolle gegen den VfB aber gerecht werden. Dortmund dagegen flog nach heißem Pokalfight in Bremen mit 2:3 raus. Nicht nur die Partie verloren die Schwarz-Gelben. Kapitän Marco Reus hat sich eine Muskelverletzung zugezogen und wird mehrere Wochen fehlen. Bitter für den BVB!

Vor Beginn: Das Abendspiel des 21. Spieltags in der Bundesliga konnte kaum brisanter sein. Da wäre zum einen die Tabellensituation: Die Werkself benötigt dringend einen Dreier, um sich im Kampf um die internationalen Plätze behaupten zu können. Zudem könnte man Boden auf die CL-Plätze gut machen und bis auf zwei Zähler an die Borussia heranrücken. Und die Dortmunder? Die Schwarz-Gelben können bei einem Sieg angesichts des direkten Duells zwischen Bayern und Leipzig der lachende Dritte werden. Über Nacht ist sogar Platz 1 drin, dafür muss die Borussia allerdings mit sieben Toren Unterschied gewinnen.

Vor Beginn: Bei Leverkusen darf Neuzugang Tapsoba erstmals ran. Der 21-Jährige kam im Winter für 18 Millionen Euro von Vitoria Guimares.

Vor Beginn: Somit feiert Emre Can sein Startelf-Debüt für Borussia Dortmund. Er ersetzt den verletzten Reus, wodurch Brandt auf die offensive Außenbahn vorrückt. Zudem spielen Schulz und Haaland im Vergleich zur Pokal-Niederlage von Beginn an.

Bayer Leverkusen gegen BVB: Die Aufstellungen

B04: Hradecky - L. Bender, Tah, Tapsoba, Sinkgraven - Amiri, S. Bender, Havertz - Bellarabi, Volland, Diaby

Hradecky - L. Bender, Tah, Tapsoba, Sinkgraven - Amiri, S. Bender, Havertz - Bellarabi, Volland, Diaby BVB: Bürki - Akanji, Hummels, Zagadou - Hakimi, Can, Witsel, Guerreiro - Brandt, Haaland, Sancho

Vor Beginn: Der BVB muss rund vier Wochen auf Marco Reus (Muskelverletzung) verzichten. Für Giovanni Reyna könnte es der erste Startelfeinsatz für die Borussia-Profis sein.

Vor Beginn: Der BVB könnte mit einem Sieg mit dem FC Bayern gleichziehen - zumindest vorübergehend. Der FCB trifft am Sonntag (18.00 Uhr) auf den direkten Verfolger RB Leipzig.

Vor Beginn: Um 18.30 Uhr ist Anpfiff in der BayArena.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zum Spiel zwischen Leverkusen und Dortmund.

Bayer Leverkusen - BVB heute live im TV und Livestream

Das Duell zwischen Leverkusen und Dortmund wird exklusiv in voller Länge vom Bezahlsender Sky übertragen. Sky-Kunden können das Spiel auch im Stream via SkyGo verfolgen. Fans ohne Abo können das Spiel auch ohne langfristige Laufzeiten mit SkyTicket sehen.

