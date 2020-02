Wer zeigt / überträgt Bayer Leverkusen gegen BVB (Borussia Dortmund) heute live im TV und Livestream?

Facebook

Bayer Leverkusen gegen BVB: Datum, Anpfiff, Ort, Schiedsrichter

Das Duell Dritter gegen Fünfter steht am heutigen Samstag (8. Februar) an. Anstoß in der BayArena ist um 18.30. Folgendes Personal kümmert sich um die Leitung des Spiels:

Schiedsrichter: Markus Schmidt

Markus Schmidt Assistenten: Christof Günsch, Christian Bandurski

Christof Günsch, Christian Bandurski 4. Offizieller: Florian Badstübner

Florian Badstübner VAR: Benjamin Brand, Thomas Stein

Wer zeigt Bayer Leverkusen gegen BVB heute live im TV?

Wie gewohnt läuft das Topspiel der Bundesliga am Samstagabend exklusiv bei Sky . Die Vorberichterstattung des Pay-TV-Senders beginnt bereite eine Stunde vor Anpfiff, um 17.30 Uhr, auf Sky Sport Bundesliga 1 HD . Als Kommentator ist Frank Buschmann im Einsatz.

Wer überträgt Bayer Leverkusen gegen Borussia Dortmund heute im Livestream?

Neben der Übertragung im TV bietet Sky auch die Möglichkeit, das Spiel im Livestream zu verfolgen. Sky -Kunden können dies direkt über den im Abonnement integrierten Dienst Sky Go tun, alle Nicht- Sky -Kunden können das Spiel via Sky Ticket verfolgen, das ohne Vertragsbindung einzeln gebucht werden kann.

Leverkusen gegen BVB: Highlights und Tore

All diejenigen, denen die Highlights der Partie reichen, sind bei DAZN bestens aufgehoben. Der Streaming-Dienst zeigte die Highlights aller Spiele der Bundesliga und 2. Liga bereits 40 Minuten nach Abpfiff. Für 11,99 Euro monatlich oder 119,99 Euro jährlich könnt Ihr DAZN buchen, der erste Monat ist bei beiden Varianten sogar kostenfrei. Jetzt Probemonat sichern!

Bayer Leverkusen - BVB heute im LIVETICKER verfolgen

Eine weitere Möglichkeit, keine wichtige Szene des Spitzenspiels zu verpassen, bietet der SPOX-LIVETICKER . Hier geht's lang .

BVB vor dem Spiel gegen Leverkusen: Erling Haaland soll's richten

Nach dem überraschenden Pokalaus gegen Werder Bremen (2:3) wurden Stimmen laut, warum Lucien Favre Neuzugang Erling Haaland den nicht von Beginn an gebracht habe. "Im Nachhinein ist man immer schlauer", gab Favre auf der Pressekonferenz vor dem Leverkusen-Spiel zu. Allerdings fügte er an die anwesenden Journalisten gewandt an: "Sie kennen seinen körperlichen Zustand nicht so wie ich, wir müssen aufpassen."

Laut Favre sei die Situation nicht einfach. "Er wird peu a peu spielen. Ich würde ihn gerne alle Spiele machen lassen. Ich bin der Erste, der Erling von Anfang an bringen möchte. Er ist 19, und ich spreche auch von Vorbereitungen und früheren Verletzungen", sagte der Schweizer.

Gegen den BVB: Leverkusen will Anschluss an Tabellenspitze halten

Fünf Punkte liegt Leverkusen vor dem 21. Spieltag hinter dem BVB, auf Spitzenreiter FC Bayern sind auch nur acht Zähler. Soll nach oben jedoch noch etwas gehen, müssen gegen Dortmund Punkte her. Das weiß auch Bayer-Coach Peter Bosz. "Wenn wir am ersten Platz dranbleiben wollen, dann müssen wir ein Ergebnis holen", sagte Bosz auf der Pressekonferenz vor dem Wiedersehen mit seinem Ex-Klub.

Die Bilanz spricht jedoch gegen die Werkself, aus den letzten zehn Duellen gab es nur einen Sieg für Leverkusen.

BVB bei Leverkusen: Die Bundesliga-Tabelle vor dem 21. Spieltag