3. Liga: 1. FC Kaiserslautern gegen Preußen Münster heute live im TV, Livestream und Liveticker

Nach drei Spielen ohne Sieg im neuen Kalenderjahr ist für den 1. FC Kaiserslautern ein Sieg gegen Preußen Münster am 23. Spieltag der 3. Liga Pflicht. Hier erfahrt Ihr alles zur Übertragung der Partie im TV und Livestream.

Nach einer 2:1-Führung verlor der FCK im DFB-Pokal-Achtelfinale noch deutlich mit 2:5 gegen Fortuna Düsseldorf, zuvor unterlagen die Roten Teufel in letzter Minute beim FC Ingolstadt. Nun kommt Münster auf den Betzenberg.

Kaiserslautern gegen Münster: Wann und wo findet das Spiel statt?

Das Spiel Kaiserslautern gegen Münster findet am heutigen Samstag (8. Februar) um 14 Uhr statt. Austragungsort ist das Fritz-Walter-Stadion in Kaiserslautern, das Platz für 49.850 Zuschauer bietet.

Die Bilanz der Lauterer gegen Münster ist äußerst bescheiden. In bisher drei Aufeinandertreffen in der 3. Liga setzten sich dreimal die Ostwestfalen durch, in der Vorrunde mit 3:2.

FCK gegen Preußen Münster heute live im TV und Livestream

Das Spiel der Roten Teufel gegen Preußen Münster ist nicht im Free-TV zu sehen. Während die Parallelspiele Rostock gegen Unterhaching und Magdeburg gegen Meppen von den Dritten Programmen übertragen werden, zeigt Magenta Sport die Partie FCK vs. Preußen live und exklusiv.

Magenta Sport beginnt seine Vorberichterstattung um 13.45 Uhr und bietet neben der TV-Übertragung auch einen Livestream an. Durch die Sendung führen Kommentator Alexander Kunz und Moderator Holger Speckhahn.

3. Liga: Lautern gegen Preußen heute im Liveticker

Keine Lust auf ein kostenpflichtiges Abo bei Magenta Sport ? Dann schaut doch bei SPOX vorbei. Dort werden alle Spiele aus den höchsten drei deutschen Fußball-Ligen ausführlich getickert.

Hier geht's zum Liveticker FCK gegen Münster.

FCK - Münster: Voraussichtliche Aufstellungen

Aufgrund von Blessuren aus dem Pokalspiel ist auf FCK-Seite der Einsatz von Thiele und Röser fraglich. Bei Münster muss Kapitän Simon Scherder nach seiner fünften Gelben Karte aussetzen.

FCK: Grill - D. Schad, K. Kraus, Hainault, Hercher - Bachmann - Sickinger, Ciftci - Kühlwetter, Skarlatidis - Pick

Grill - D. Schad, K. Kraus, Hainault, Hercher - Bachmann - Sickinger, Ciftci - Kühlwetter, Skarlatidis - Pick Münster: Schulze Niehues - O.Erdogan, Löhmannsröben, Steurer - Schauerte, F. Wagner, Brandenburger, P. Hoffmann - Cueto, Schnellbacher, Özcan

3. Liga: Der 23. Spieltag in der Übersicht

Wie gewohnt finden heute um 14 Uhr sechs Spiele in der 3. Liga statt. Unter anderem sind die SpVgg Unterhaching (in Rostock) und Waldhof Mannheim (bei 1860 München) im Einsatz.

Termin Heim Auswärts 7. Februar, 19 Uhr MSV Duisburg Eintr. Braunschweig 8. Februar, 14 Uhr 1. FC Kaiserslautern SC Preußen 06 Münster 8. Februar, 14 Uhr KFC Uerdingen 05 Sonnenhof Großaspach 8. Februar, 14 Uhr FC Hansa Rostock SpVgg Unterhaching 8. Februar, 14 Uhr FC Viktoria Köln Bayern München II 8. Februar, 14 Uhr Magdeburg SV Meppen 8. Februar, 14 Uhr 1860 München Waldhof Mannheim 9. Februar, 13 Uhr Würzburger Kickers FC Ingolstadt 9. Februar, 14 Uhr Chemnitzer FC Hallescher FC 10. Februar, 19 Uhr FC Carl Zeiss Jena FSV Zwickau

3. Liga: Die Tabelle mit Lautern und Münster

Nach 16 Punkten aus sechs Spielen zum Abschluss des Jahres 2019 durfte sich der FCK wieder Hoffnungen auf den Aufstieg machen. Nach nur einem Punkt aus zwei Spielen zum Jahresauftakt beträgt der Rückstand auf den Tabellendritten Unterhaching jedoch bereits neun Punkte.

Die Situation bei Münster ist noch prekärer, nach 22 Spieltagen stehen sie mit 19 Punkten derzeit auf dem drittletzten Platz - auf das rettende Ufer sind es bereits fünf Zähler.