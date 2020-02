Am 21. Spieltag der Bundesliga empfängt der FC Schalke 04 den SC Paderborn. Hier könnt Ihr die Partie im Liveticker verfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

FC Schalke 04 - SC Paderborn: Bundesliga im LIVETICKER 0:0

56. Schalke wechselt zum zweiten Mal: Ahmed Kutucu ersetzt Michael Gregoritsch.

53. Matija Nastasic kann den schnelleren Streli Mamba nur per Foul stoppen. Folgerichtig sieht er die Gelbe Karte.

50. Auch Paderborn geht es weiterhin offensiv an. Wir dürfen gespannt sein, wie sich diese Partie entwickelt. Zumindest ist schon mal mehr Tempo im Spiel.

48. Schalke kommt mit etwas mehr Schwung aus der Pause und sucht in den ersten Minuten den direkten Weg nach vorne.

46. Weiter geht's in der VELTINS-Arena. Der zweite Abschnitt läuft ...

H albzeit: Im ersten Durchgang gab es leider nur wenige Torchancen, sodass die 60.000 Zuschauer kaum unterhalten wurden. Vor allem die favorisierten Gastgeber enttäuschten im ersten Abschnitt. Paderborn zeigte mehr Mut, entwickelte mehr Zug zum Tor und machte insgesamt den besseren Eindruck.

Schalke - Paderborn: Keine Tore zur Pause

45.+3 Und jetzt ist Halbzeit in Gelsenkirchen! Torlos geht es in die Pause.

45.+1 Die reguläre Spielzeit ist um. Es wird zwei Minuten obendrauf geben ...

42. Die Hausherren haben deutliche Probleme in der Spieleröffnung. Von einem Team, das in der kommenden Saison wieder europäisch spielen möchte, muss vor heimischer Kulisse deutlich mehr kommen.

39. Wir gehen in die Schlussphase der ersten Hälfte, in der Paderborn insgesamt den besseren Eindruck macht. Können die Königsblauen in den Schlussminuten nochmal das Tempo anziehen?

37. Erster Wechsel bei S04: Auch für den türkischen Inneverteidiger, Ozan Kabak, geht es verletzungsbedingt nicht weiter. Jean-Clair Todibo kommt ins Spiel.

35. Und jetzt kommt Schalke mal wieder zu einer Torchancen: Weston McKennie kommt nach Raman-Zuspiel halbrechts aus 13 Metern zum Abschluss und zwingt Leopold Zingerle zu einer Glanzparade. Im letzten Moment reißt der Gäste-Keeper die Arme hoch und lenkt die Kugel über die Querlatte.

33. Sebastian Vasiliadis versucht es nach einem Sololauf mal aus der Distanz. Halblinks aus 25 Metern hämmert er die Kugel in Richtung rechten Winkel, setzt sie aber einen Meter drüber.

31. Paderborn investiert nun doch deutlich mehr ins Offensivspiel und wirkt gefährlicher. Der Tabellenletzte ist dem Führungstreffer mindestens einen Schritt näher, als der Favorit.

29. Der SCP darf es erneut mit einigen Eckbällen von der rechten Seite versuchen, doch auch diese werden von den Hausherren allesamt aus der Gefahrenzone befördert.

26. Ben Zolinski lässt Bastian Oczipka auf dem rechten Flügel mit einem feinen Haken aussteigen, marschiert dann in die Gefahrenzone und sieht Streli Mamba am zweiten Pfosten lauern. Die scharfe Hereingabe kann Alexander Nübel aber abfangen. Das wäre sonst richtig gefährlich geworden.

24. Paderborn bekommt in dieser Phase einige Standards zugesprochen. Nach ruhenden Bällen zeigen die Gastgeber aber bisher keine Schwächen.

21. Die Partie bleibt offen und spannend. Paderborn tritt hier nicht wie ein Bundesliga-Schlusslicht auf. Von den Gelsenkirchenern muss allerdings etwas mehr kommen.

19. Benito Raman, der mit seinen Vorstößen große Gefahr erzeugen kann, startet immer mal wieder durch, wird aber bisher kaum in Szene gesetzt.

17. Timo Becker zeigt im Duell mit dem blitzschnellen Streli Mamba seine Qualitäten. Zunächst hält er das Tempo des Paderborners mit, schiebt sich dann im richtigen Moment zwischen Ball und Gegner, um anschließend clever ins Seitenaus zu klären. Man merkt dem 22-Jährigen keine Nervosität an.

13. Die Gastgeber erhöhen nun die Schlagzahl. Paderborn hält aber nach wie vor gut dagegen und wirkt hellwach.

Schalke - Paderborn: Sabiri muss verletzt früh raus

11. Paderborn muss bereits früh wechseln: Für Abdelhamid Sabiri geht es nicht weiter. Er beklagt starke Schmerzen im Rücken und wird durch Klaus Gjasula ersetzt. Gute Besserung!

10. Die Königsblauen bringen es aktuell auf 59 Prozent Ballbesitz. Wirklich überlegen wirken die Hausherren dabei aber nicht.

5. Schalke gibt den Ton an, doch Paderborn attackiert teiweise sehr früh und versucht Druck auszuüben. Eine interessante Anfangsphase, die Lust auf mehr macht.

3. Erste gute Möglichkeit für die Gäste: Christopher Antwi-Adjei steckt zentral 18 Meter vor dem Tor clever auf den halblinks startenden Streli Mamba durch. Der 25-jährige Angreifer zieht aus 14 Metern ab, bekommt mit dem linken Fuß aber nicht den nötigen Druck hinter die Kugel, sodass Alexander Nübel keine großen Probleme hat.

1. Auf geht's! Die Kugel rollt.

Vor Beginn: Doch zurück zum Sportlichen: Königsblau wartet nach dem starken Jahresbeginn (2:0 gegen Borussia Mönchengladbach) seit zwei Bundesliga-Partien auf einen Sieg. Paderborn hingegen beendete seine Spiele zuletzt abwechselnd mit einem Sieg und einer Niederlage. Statistisch gesehen müsste das Team von Trainer Steffen Baumgart diesmal also wieder gewinnen.

Vor Beginn: Allerdings sorgten einige Schalker Anhänger offenbar für üble Szenen. Sie sollen den Berliner Spieler Jordan Torunarigha rassistisch beleidigt haben. S04 kündigte an, dem nachzugehen. Torunarigha selbst stellte mittlerweile Strafanzeige.

Vor Beginn: Während der SCP unter der Woche pausierte und sich voll und ganz auf das heutige Spiel vorbereiten konnte, war Schalke DFB-Pokal aktiv - und das mit positivem Ausgang: 2:1 nach Verlängerung gewann Königsblau gegen Hertha BSC.

Vor Beginn: Herzlich Willkommen zum Liveticker zum Bundesliga-Duell zwischen dem FC Schalke 04 und dem SC Paderborn. Anpfiff ist um 15.30 Uhr in der Schalker Veltins-Arena.

Schalke gegen Paderborn: Die Aufstellungen

FC Schalke 04: Nübel - Becker, Kabak, Nastasic, Oczipka - Mascarell - McKennie, Schöpf - Harit - Raman, Gregoritsch

Nübel - Becker, Kabak, Nastasic, Oczipka - Mascarell - McKennie, Schöpf - Harit - Raman, Gregoritsch SC Paderborn 07: Zingerle - Jans, Strohdiek, Schönlau, Collins - Zolinski, Vasiliadis, Sabiri - Pröger, Mamba, Anti-Adjej

FC Schalke 04 - SC Paderborn heute im TV und Livestream verfolgen

Wie alle Bundesliga-Spiele am Samstag wird auch diese Partie exklusiv von Sky gezeigt. Der Münchner Sender bietet dabei eine Übertragung im Pay-TV oder aber über Sky Go im Livestream an.

Eine Alternative zur Live-Übertragung stellt DAZN zur Verfügung. Hier könnt Ihr die Highlights der Partie bereits 40 Minuten nach Abpfiff sehen.

Bundesliga-Tabelle am 21. Spieltag: Schalke darf Anschluss nicht verlieren

Der FC Schalke 04 hat die vergangenen beiden Spiele in der Bundesliga nicht gewonnen und entsprechend Boden auf die vorderen Plätze verloren. Umso wichtiger wären nun drei Punkte gegen das Tabellenschlusslicht aus Paderborn.