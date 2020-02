Am 21. Spieltag der Bundesliga empfängt der FC Schalke 04 den SC Paderborn. Hier könnt Ihr die Partie im Liveticker verfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Bundesliga: FC Schalke 04 - SC Paderborn heute im LIVETICKER

Vor Beginn: Doch zurück zum Sportlichen: Königsblau wartet nach dem starken Jahresbeginn (2:0 gegen Borussia Mönchengladbach) seit zwei Bundesliga-Partien auf einen Sieg. Paderborn hingegen beendete seine Spiele zuletzt abwechselnd mit einem Sieg und einer Niederlage. Statistisch gesehen müsste das Team von Trainer Steffen Baumgart diesmal also wieder gewinnen.

Vor Beginn: Allerdings sorgten einige Schalker Anhänger offenbar für üble Szenen. Sie sollen den Berliner Spieler Jordan Torunarigha rassistisch beleidigt haben. S04 kündigte an, dem nachzugehen. Torunarigha selbst stellte mittlerweile Strafanzeige.

Vor Beginn: Während der SCP unter der Woche pausierte und sich voll und ganz auf das heutige Spiel vorbereiten konnte, war Schalke DFB-Pokal aktiv - und das mit positivem Ausgang: 2:1 nach Verlängerung gewann Königsblau gegen Hertha BSC.

Vor Beginn: Herzlich Willkommen zum Liveticker zum Bundesliga-Duell zwischen dem FC Schalke 04 und dem SC Paderborn. Anpfiff ist um 15.30 Uhr in der Schalker Veltins-Arena.

FC Schalke 04 - SC Paderborn heute im TV und Livestream verfolgen

Wie alle Bundesliga-Spiele am Samstag wird auch diese Partie exklusiv von Sky gezeigt. Der Münchner Sender bietet dabei eine Übertragung im Pay-TV oder aber über Sky Go im Livestream an.

Eine Alternative zur Live-Übertragung stellt DAZN zur Verfügung. Hier könnt Ihr die Highlights der Partie bereits 40 Minuten nach Abpfiff sehen.

Schalke gegen Paderborn: Voraussichtliche Aufstellungen

S04-Trainer David Wagner muss unter anderem auf Daniel Caliguri verzichten, der mit einem Innenbandriss noch länger fehlen wird. Doch auch die Paderborner haben einige Verletzte zu beklagen, somit könnten beide Teams wie folgt auflaufen:

Schalke: Nübel - Schöpf, Kabak, Nastasic, Oczipka - Mascarell - Boujellab, Matondo - Harit - Gregoritsch, Raman

Nübel - Schöpf, Kabak, Nastasic, Oczipka - Mascarell - Boujellab, Matondo - Harit - Gregoritsch, Raman Paderborn: Zingerle - Jans, Strohdiek, Schonlau, Collins - Gjasula - Vasiliadis, Sabiri - Pröger, Antwi-Adjei - Srbeny

Bundesliga-Tabelle am 21. Spieltag: Schalke darf Anschluss nicht verlieren

Der FC Schalke 04 hat die vergangenen beiden Spiele in der Bundesliga nicht gewonnen und entsprechend Boden auf die vorderen Plätze verloren. Umso wichtiger wären nun drei Punkte gegen das Tabellenschlusslicht aus Paderborn.