Ski Alpin Live: Herren-Slalom (Chamonix) & Damen-Abfahrt (Garmisch-Partenkirchen) im Livestream & TV schauen

Zur Abwechslung steigt der Ski-Weltcup erst am heutigen Samstag, nicht bereits am Freitag ein. Den Auftakt macht bei den Herren der Slalom von Chamonix, die Damen müssen, wie bereits die Herren letzte Woche, in der Abfahrt von Garmisch-Partenkirchen ran (beides LIVE im Eurosport-Channel auf DAZN & im LIVETICKER).

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© GEPA

Jetzt ein neues Konto bei DAZN eröffnen und im ersten Monat den kompletten Ski-Weltcup gratis im Eurosport-Channel live mitverfolgen!

Daniel Yule geht als Halbzeitführender in den zweiten Durchgang des Weltcup-Slaloms der alpinen Ski-Herren in Chamonix. Der Schweizer hat 0,24 Sekunden Vorsprung auf Clement Noel (FRA) sowie 0,47 auf Stefano Gross (ITA). Hinter dem Franzosen Alexis Pinturault (0,48) ist der Kärntner Marco Schwarz ex aequo mit dem Norweger Sebastian Foss-Solevaag Fünfter (0,82).

Adrian Pertl ist mit 1,01 Rückstand zweitbester Österreicher (9. nach 47 Läufern). Größer ist der Rückstand bereits bei Michael Matt (1,67), Fabio Gstrein (1,88). Marc Digruber (2,10), Manuel Feller (2,13) und Johannes Strolz (2,38) mussten um die Finalteilnahme bangen.

Der Norweger Henrik Kristoffersen fädelte wenige Tore vor dem Ziel ein, damit droht ihm gleich der Verlust von zwei Weltcup-Führungen. Pinturault könnte im Gesamtweltcup vorbeiziehen, Yule in der Slalomwertung.

Herren-Slalom in Chamonix: Zwischenstand 1. Durchgang

Platz Läufer Zeit/Rückstand 1. Daniel Yule (SUI) 47.81 2. Clement Noel (FRA) + 0.24 3. Stefano Gross (ITA) + 0.47 4. Alexis Pinturault (FRA) + 0.48 5. Marco Schwarz (AUT) + 0.82 . Sebastian Foss-Solevaag (NOR) + 0.82 Weiters 9. Adrian Pertl (AUT) + 1.01 17. Michael Matt (AUT) + 1.67 21. Fabio Gstrein (AUT) + 1.88 27. Marc Digruber (AUT) + 2.10 28. Manuel Feller (AUT) + 2.13 - Johannes Strolz (AUT) + 2,38 ausges. Henrik Kristoffersen (NOR) -

Herren-Slalom & Damen-Abfahrt: TV-Übertragung und Livestream

Über den Eurosport-Channel seht ihr auf DAZN den gesamten Ski-Weltcup, sowie heute den Herren-Slalom in Chamonix und die Damen-Abfahrt in Garmisch-Partenkirchen live. Um 10:00 Uhr starten die Technik-Herren in den ersten Durchgang, in der Pause vor dem zweiten Durchgang sind die Speed-Damen an der Reihe.

Außerdem zeigt der ORF die Rennen live auf ORF eins und in der TvThek.

Uhrzeit Ort Disziplin LIVETICKER TV 10.00 Uhr Chamonix (FRA) Herren-Slalom 1. DG SPOX DAZN , ORF 11.30 Uhr Garmisch-Partenkirchen (GER) Damen-Abfahrt SPOX DAZN , ORF 13.00 Uhr Chamonix (FRA) Herren-Slalom 2. DG SPOX DAZN , ORF

Slalom der Herren und Abfahrt der Damen im Liveticker

Für alle, die sämtliche Rennen nicht vor dem Fernseher verfolgen, bietet sich der SPOX-Liveticker als perfekte Alternative an, um auf dem aktuellsten Stand zu bleiben.

Die Chancen der ÖSV-Läufer und die Favoriten

Nachdem letzte Woche die Abfahrt der Damen in Rosa Khutor abgesagt werden musste - und in Crans-Montana nachgeholt wird - dürfen die Speed-Damen sofort wieder an den Start. Wie die Herren vergangene Woche, steht die Abfahrt in Garmisch-Partenkirchen an. Auch hier ist wie üblich Nicole Schmidhofer die ÖSV-Läuferin mit dem größten Podest-Potenzial, sie konnte hier letztes Jahr sogar gewinnen. Mikaela Shiffrin geht aufgrund des tragischen Todes ihres Vaters dieses Wochenende nicht an den Start .

Bereits vor den Damen sind die Herren an der Reihe, diesmal mit dem Slalom in Chamonix. Zu den Topfavoriten zählen natürlich wieder Henrik Kristoffersen, Daniel Yule und auch die beiden Franzosen Clement Noel sowie Alexis Pinturault, welche das Heim-Publikum lautstark unterstützen wird. Marco Schwarz ist Österreichs heißestes Eisen.

© getty

Damen-Aufgebot für Speed-Wochenende

Für die beiden Speed-Bewerbe in Garmisch-Partenkirchen wurden vom sportlichen Leiter der ÖSV-Damen Christian Mitter folgende Athletinnen fixiert:Michaela Heider, Nina Ortlieb, Mirjam Puchner, Elisabeth Reisinger, Christine Scheyer, Nicole Schmidhofer, Ramona Siebenhofer, Tamara Tippler, Anna Veith und Stephanie Venier.

Ski Alpin: Weltcup-Kalender im Februar

der Herren

Datum Ort Disziplin Sieger 01.02.2020 Garmisch-Partenkirchen (GER) Abfahrt Dreßen (GER) 02.02.2020 Garmisch-Partenkirchen (GER) Riesenslalom Pinturault (FRA) 08.02.2020 Chamonix (FRA) Slalom 09.02.2020 Chamonix (FRA) Parallel-Riesenslalom 15.02.2020 Yanqping (CHN) Abfahrt abgesagt 16.02.2020 Yanqping (CHN) Super-G abgesagt 22.02.2020 Yuzawa Naeba (JAP) Riesenslalom 23.02.2020 Yuzawa Naeba (JAP) Slalom 28.02.2020 Hinterstoder (AUT) Kombination 29.02.2020 Hinterstoder (AUT) Super-G 01.03.2020 Hinterstoder (AUT) Riesenslalom

der Damen