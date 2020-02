Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© getty

Die Highlights des Topspiels FC Bayern - RB Leipzig bereits 40 Minuten nach Spielende sehen? Jetzt das DAZN-Abo sichern!

FC Bayern München gegen RB Leipzig live sehen: So geht's

Am 21. Spieltag der Bundesliga kommt es in der Bundesliga zum absoluten Topspiel. Am Sonntag (9. Februar) um 18 Uhr empfängt der FC Bayern RB Leipzig zum Duell Erster gegen Zweiter in der Allianz Arena.

Zu sehen ist die Partie exklusiv bei Sky. Der Pay-TV-Sender startet seine Übertragung um 17.30 Uhr mit der Vorberichterstattung auf Sky Sport Bundesliga 1 HD . Wolff Fuss ist als Kommentator im Einsatz, er wird durch Didi Hamann als Co-Kommentator unterstützt.

Neben der Übertragung im TV bietet Sk y auch die Möglichkeit an, das Topspiel im Livestream zu verfolgen. Sky -Kunden können dabei auf den Livestream via Sky Go zurückgreifen. All diejenigen, die kein Abonnement beim Pay-TV-Sender haben, können die Begegnung mit dem einzeln buchbaren Sky Ticket verfolgen.

Schon gewusst? Bei DAZN könnt Ihr die Highlights von allen Spielen der Bundesliga und 2. Liga bereits 40 Minuten nach Abpfiff sehen. Jetzt den kostenlosen Probemonat sichern!

FC Bayern - RB Leipzig im Liveticker verfolgen

Wer keine Möglichkeit hat, das Spiel live im TV oder Livestream zu verfolgen, ist bei SPOX bestens aufgehoben. In unserem LIVETICKER verpasst Ihr keine wichtige Szene und bleibt immer auf dem Laufenden.

© getty

Bayern - Leipzig: Duell der Top-Torjäger

Am Sonntag stehen sich nicht nur die zwei besten Mannschaften der Liga gegenüber, sondern auch die beiden besten Torschützen. Während Robert Lewandowski nach 20. Spieltagen bereits 22 Mal geknipst hat, steht ihm sein Gegenüber Timo Werner mit 20 Treffern in nichts nach. Allerdings steht bei dem deutschen Nationalspieler ein anderes Ziel ganz oben auf der Liste.

"Ich würde lieber Meister werden, als die Torjägerkanone gewinnen, aber wenn man schon mal 20 Treffer erzielt hat ...", sagte der Nationalstürmer gegenüber dem kicker mit einem Schmunzeln. "Lewandowski erzielt schon extrem viele Tore, da muss es schon sehr gut laufen, um dranzubleiben."

RB Leipzig in der Krise vor dem Duell gegen den FC Bayern

Die Voraussetzungen für dieses Duell hatte sich RB-Trainer Julian Nagelsmann sicher anders vorgestellt. Zur Winterpause hatte die Sachsen noch ein Vier-Punkte-Polster auf die Münchener, die Niederlage gegen die Eintracht und das Unentschieden am vergangenen Wochenende gegen Borussia Mönchengladbach haben dies jedoch zunichte gemacht.

Dementsprechend angefressen war Nagelsmann nach der Bundesliga-Niederlage gegen Frankfurt. "Wir sind vielleicht kurz vor dem Gipfel. Und die Frage ist halt, die wir uns stellen müssen: Wollen wir ans Gipfelkreuz oder wollen wir da parken und ein bisschen was essen, ein bisschen was trinken und dann wieder runtergehen", monierte Nagelsmann bei Sky .

Zu allem Übel gab es unter der Woche gegen die Eintracht die nächste Niederlage - dieses Mal im DFB-Pokal (1:3). "Ich habe meine Mannschaft vor zehn Tagen nicht hart kritisiert. Ich weiß nicht, ob ich das noch 438 Mal wiederholen soll: Ich habe gesagt, dass wir gut sind und dass wir ans Limit kommen müssen", sagte ein sichtlich genervter Nagelsmann nach dem Pokal-Aus.

FC Bayern - RBL: Tabelle vor dem 21. Spieltag