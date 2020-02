32 Teams, 32 Offseason-Stories - die AFC: Free Agency, Draft und Co.

Nach dem Super Bowl geht der Blick langsam aber sicher Richtung Offseason - und auch die hat in der NFL wieder einmal viel zu bieten. Verlässt Tom Brady tatsächlich die Patriots? Was machen die Saints mit ihren Quarterbacks? Melden sich die Eagles im Titelkampf zurück? Und wie setzen die Dolphins ihren Rebuild fort? SPOX blickt zum Start der Offseason auf alle 32 Teams. Den Anfang macht die AFC.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© getty

Die AFC East

Buffalo Bills

Die Story: Wo kommt der Pass-Rush her? Die Bills verfügten in der vergangenen Saison einmal mehr über eine respektable Defense, die auf allen Leveln mit Qualität bestach. In der Front Seven droht nun jedoch ein Aderlass: Mit Jordan Phillips (9,5 Sacks) und Shaq Lawson (6,5 Sacks) werden die beiden Sack-Leader 2019 Free Agents, zudem hat Lorenzo Alexander sein Karriereende verkündet. Der beste verbliebene Pass-Rusher im Team, Jerry Hughes, wird mit Beginn der nächsten Saison zudem bereits 32 Jahre alt sein. Buffalo wird darauf hoffen, dass Ed Oliver einen weiteren Schritt nach vorne machen kann, zudem verfügt das Team über den nötigen Cap Space, um seine Free Agents zu halten oder sogar einen großen Namen (Chris Jones?) in die AFC East zu locken. Wofür sich die Bills letztendlich auch entscheiden, es könnte mitentscheidend für den Verlauf der kommenden Saison werden.

Wichtigste Free Agents: Defensive Tackle Jordan Phillips, Defensive End Shaq Lawson und Guard Quinton Spain.

Miami Dolphins

Die Story: Offensive Line. Natürlich, die sich im Umbruch befindlichen Dolphins können auf praktisch jeder Position Verstärkungen gebrauchen und können sich in der Offseason daher den Luxus erlauben, nahezu unabhängig von eigenen Bedürfnissen vorgehen zu können. Zudem schwebt die Quarterback-Frage - wie bei jedem Team ohne langfristige Lösung auf der Position - über allem. Aber: Egal, ob Miami seinen Quarterback bereits in diesem oder erst im nächsten Jahr finden will und finden wird - dieser wird mehr Hilfe von seiner Offensive Line benötigen. Sowohl im Pass- als auch im Run-Blocking zählten die Dolphins 2019 zu den schlechtesten Teams der Liga, kaum ein junger Quarterback wird diese Probleme so überspielen können wie es Ryan Fitzpatrick teilweise tat. Die gute Nachricht: Mit dem meisten Cap Space aller Team sowie fünf Picks in den ersten zwei Draft-Runden verfügt Miami über die Ressourcen, um diese Problemzone schnellstmöglich anzugehen. Sowohl in der Free Agency als auch im Draft gibt es zahlreiche Spieler, die hier helfen könnten.

Wichtigste Free Agents: Cornerback Aqib Talib.

New England Patriots

Die Story: Bleibt Tom Brady der Quarterback? Die Frage, ob der vielleicht größte Quarterback aller Zeiten ein Teil der womöglich dominantesten Dynasty der NFL-Geschichte bleibt, hat das Potenzial eine der spannendsten Offseason-Fragen seit Jahren zu werden. Die Patriots hoffen Medienberichten zufolge darauf, Brady trotz dessen fortgeschrittenen Alters sowie teils durchwachsener Leistungen in der Vorsaison halten zu können. Der wiederum fordert offenbar mehr Unterstützung in der Offense - entweder in New England oder anderswo. Die Frage des Supporting Casts schließt bei den Patriots somit unmittelbar an die unsichere Quarterback-Zukunft an: Egal, ob Brady bleibt oder tatsächlich durch einen anderen Signal Caller (Cam Newton? Teddy Bridgewater?) ersetzt werden muss - die Patriots werden ihre Qualität im Receiving Corps erhöhen müssen, insbesondere ein neuer Tight End sollte ganz oben auf der Liste stehen.

Wichtigste Free Agents: Quarterback Tom Brady, Guard Joe Thuney, Safety Devin McCourty und Linebacker Kyle Van Noy.

New York Jets

Die Story: Die offensive Identität. Das erste Jahr unter Head Coach Adam Gase verlief kurios. Vom Wechsel des General Managers nach der Offseason, über Berichte, dass Gase Star-Spieler Le'Veon Bell nicht haben wollte bis zu Sam Darnold und seinen gesehenen "Geistern" - nach einer Saison unter Gase umgeben das Team noch mehr Fragezeichen als vorher. Seine Reputation als angebliches offensives Genie hat bislang noch keine Früchte getragen: Die Offensive Line war eine Problemzone, insbesondere das Run-Blocking katastrophal. Infolgedessen entwickelte sich Bell zu einem Totalausfall. Und Darnold? Der ließ wie schon in seiner Rookie-Saison sein Potenzial aufblitzen, konnte dies aber nicht konstant abrufen und ist den Beweis, dass er definitiv der Franchise Quarterback in New York sein sollte, bislang noch schuldig geblieben. 2020 dürften sowohl die Offensive Line als auch das Receiving Corps, wo abgewartet werden muss, ob Robby Anderson gehalten werden kann, ein neues Gesicht bekommen. Damit wird Gase liefern müssen. Dass Ryan Tannehill in einem neuen Umfeld groß aufgespielt hat, wird dessen Reputation als Quarterback-Guru nicht gerade geholfen haben. Bleibt bei Darnold im kommenden Jahr der Schritt nach vorne aus, dürfte Gase seine Koffer packen müssen - und die Jets in die nächste Offseason voller Fragezeichen gehen.

Wichtigste Free Agents: Wide Receiver Robby Anderson und Left Tackle Kelvin Beachum.

Die AFC North

Baltimore Ravens

Die Story: Pass-Rush. Zusätzliche Hilfe im Receiving Corps würde offensiv helfen. Die größte Baustelle ist jedoch eindeutig der Pass-Rush. Trotz "Wink" Martindales hochaggressiver Defense mit zahlreichen Blitzes sowie der starken Secondary verbuchten die Ravens im Vorjahr nur 37 Sacks, ohne Blitzing konnte Baltimore viel zu selten Druck aufbauen. Zu allem Überfluss wird Matt Judon, mit 9,5 Sacks der einzig starke individuelle Pass-Rusher des Teams, nun auch noch Free Agent; nach Za'Darius Smith im Vorjahr droht das Team erneut einen wichtigen Spieler auf dieser Position zu verlieren. Der Fokus liegt in Baltimore defensiv auf der Secondary, ganz ohne Pass-Rush wird allerdings keine Defense erfolgreich sein können. Hier bleibt abzuwarten, wie Baltimore diese Probleme angehen will. Der Franchise Tag für Judon könnte eine Option sein.

Wichtigste Free Agents: Pass-Rusher Matt Judon, Defensive Tackle Michael Pierce und Cornerback Jimmy Smith.

Cincinnati Bengals

Die Story: Finden und entwickeln des neuen Franchise Quarterbacks. Die Bengals sind ein Team mit einem jungen, offensiv orientierten Head Coach, einem Quarterback, der in sein letztes Vertragsjahr geht und das Team wohl verlassen kann, sowie dem ersten Pick im Draft 2020. Angesichts dieser Umstände ist völlig klar, dass die kommenden Wochen und Monate im Zeichen der Suche nach dem neuen Quarterback des Teams stehen müssen und stehen werden. Diese Suche wird aller Voraussicht nach durch die Auswahl von Joe Burrow im Draft abgeschlossen werden. Nahezu ebenso wichtig ist jedoch, dem neuen Hoffnungsträger möglichst viel Hilfe zur Seite zu stellen, um diesem seinen Sprung in die NFL so einfach wie möglich zu gestalten. Die Bengals hatten in der Vorsaison unter einer desaströsen Offensive Line zu leiden, auch das Receiving Corps ist ohne A.J. Green eine kleine Problemzone. Verbesserungen in diesen Bereichen würden Burrow ohne Frage entgegen kommen.

Wichtigste Free Agents: Wide Receiver A.J. Green.

Cleveland Browns

Die Story: Die Entwicklung von Baker Mayfield und der Offense. Kaum ein Team wurde vor der vergangenen Saison von einem größeren Hype umgeben als die Browns mit Mayfield, Beckham, Landry, Chubb und Co. - das Ergebnis ist bekannt. Der neue Head Coach Kevin Stefanski wird nun alles dafür tun müssen, um seinen Quarterback fortan wieder in bessere Umstände einzubetten, mit mehr schnellen und einfachen Pässen auf offene Receiver. Auch Beckham wird anders eingesetzt werden müssen als im Vorjahr. Das Potenzial in den offensiven Waffen ist zweifelsohne da, hier benötigt das Team allenfalls punktuelle Ergänzungen. Die Offensive Line ist allerdings fraglos eine Problemzone, besonders von den Tackle-Positionen wird Mayfield mehr Sicherheit und Unterstützung benötigen. Hier könnten und sollten die Browns in der Free Agency und im Draft ansetzen.

Wichtigste Free Agents: Linebacker Joe Schobert, Left Tackle Greg Robinson, Free Safety Demarious Randall und Running Back Kareem Hunt.

Pittsburgh Steelers

Die Story: Alternativen zu Ben Roethlisberger. Ohne ihren Quarterback blieb die Offense der Steelers in der Vorsaison hinter jeglichen Erwartungen zurück, trotz einer herausragenden Defense verpasste Pittsburgh die Playoffs. Nach seiner Ellbogen-Operation soll Big Ben 2020 wieder in seine ursprüngliche Rolle zurückkehren und doch umgeben Roethlisbergers Comeback zahlreichen Fragezeichen: Ist er nach seiner schweren Verletzung noch der Alte? Was passiert, wenn er sich erneut verletzt? Und wer ist die Antwort, wenn er - mittlerweile 38 Jahre alt - im Anschluss an die kommende Saison seine Karriere beenden sollte? Die Steelers müssen sich mit diesen Fragen auseinandersetzen und daher bestenfalls eine Option präsentieren, die nicht Mason Rudolph oder Devlin Hodges heißt. Ob durch die Auswahl eines Rookie-Quarterbacks im Draft oder die Verpflichtung eines gestandenen Quarterbacks (Teddy Bridgewater, Marcus Mariota), Pittsburgh wäre gut beraten, sich nicht voll auf Roethlisberger und seine Gesundheit zu verlassen.

Wichtigste Free Agents: Pass-Rusher Bud Dupree, Defensive Tackle Javon Hagreave und Tight End Vance McDonald

Die AFC South

Houston Texans

Die Story: Bill O'Brien als General Manager. Bereits im vergangenen Jahr übernahm O'Brien de facto die Tätigkeiten des GMs, 2020 hat er diesen Titel nun also auch offiziell inne. Seine Trades für Laremy Tunsil und Duke Johnson sowie von Jadeveon Clowney waren allerdings höchst fragwürdig und lassen Fragen, inwieweit sich O'Brien der langfristigen Folgen seiner Geschäfte bewusst ist und bewusst war, zu, Eine weitere Offseason, in der der 50-Jährige die Zukunft der eigenen Franchise aufs Spiel setzt, werden sich die Texans nicht erlauben können - zumal Deshaun Watson in diesem Sommer einen neuen Vertrag unterschreiben und seinen Cap Hit dadurch in die Höhe schrauben könnte.

Wichtigste Free Agents: Cornerback Bradley Roby, Running Back Carlos Hyde und Kicker Ka'imi Fairbairn.

Indianapolis Colts

Die Story: Was passiert auf der Quarterback-Position? Jacoby Brissett ermöglichte den Colts nach dem überraschenden Karriereende von Andrew Luck eine solide Saison, offenbarte jedoch auch klar seine Limitierungen und wurde von Head Coach Frank Reich mehr und mehr versteckt. Holt sich Indy nun einen neuen Quarterback und degradiert Brissett erneut zum Backup? Den Cap Space dafür haben die Colts in jedem Fall, eine jüngere Option wie Jameis Winston erscheint denkbar, doch auch einen erfahrenen Veteranen wie Philip Rivers sollte man wohl nicht komplett ausschließen. Dak Prescott dürfte derweil nicht auf den Markt kommen. General Manager Chris Ballard könnte allerdings auch noch ein Jahr abwarten, das wenig beendruckende Receiving Corps verstärken und dann 2021, wenn Brissetts Vertrag ausläuft, einen Rookie-Quarterback in eine gut besetzte Offense stecken wollen.

Wichtigste Free Agents: Left Tackle Anthony Castonzo, Tight End Eric Ebron, Defensive End Jabaal Sheard und Wide Receiver Devin Funchess.

Jacksonville Jaguars

Die Story: Gardner Minshew oder Nick Foles? Es ist weniger als ein Jahr her, da sollte Foles noch als der Hoffnungsträger der Jaguars fungieren. Eine schwere Verletzung und einige Monate später würde die Franchise sich vermutlich schon wieder gerne von dem Quarterback trennen. Das Problem: Eine Entlassung würde die Jaguars 2020 mehr Cap Space kosten als Foles zu behalten. Somit kommt es aller Voraussicht nach zu einem Konkurrenzkampf zwischen Foles und Minshew, der in seiner Rookie-Saison einen guten Eindruck hinterließ. Die Jaguars haben zahlreiche Baustellen (Defensive Line, Linebacker, Offensive Line) die Beantwortung der Quarterback-Frage steht in Jacksonville - auch aufgrund der sehr begrenzen Möglichkeiten des Teams in der Free Agency - über allem anderen.

Wichtigste Free Agents: Pass-Rusher Yannick Ngakoue und Defensive Tackle Marcell Dareus.

Tennessee Titans

Die Story: Derrick Henry und Ryan Tannehill. Mit zahlreichen herausragenden Leistungen führten Henry und Tannehill die Titans aus einem Graue-Maus-Dasein bis ins AFC Championship Game. Für viele ist Henry der Motor der starken Offense gewesen und könnte nach Ezekiel Elliott, Todd Gsrcey, David Johnson und Le'Veon Bell der nächste Running Back mit einem richtig dicken Vertrag werden. Welche Schlüsse zieht Tennessee daraus, dass Henrys Vorgänger allesamt als abschreckende Beispiele dienen müssten? Damit einher geht auch die Entscheidung bezüglich Tannehill: Die Titans können sich kaum erlauben, ihren Quarterback ziehen zu lassen, zumal Marcus Mariota bereits Free Agent wird. Henry und Tannehill beide langfristig (und kostspielig) zu halten, würde den Cap allerdings gehörig belasten und andere Baustellen (Pass-Rush!) deutlich erschweren.

Wichtigste Free Agents: Quarterback Ryan Tannehill, Running Back Derrick Henry, Right Tackle Jack Conklin und Cornerback Logan Ryan.

Die AFC West

Denver Broncos

Die Story: Offensive Line. Drew Lock soll als Starter in die kommende Saison gehen, Joe Flacco ist wohl als Backup gesetzt. Nun geht es für die Broncos darum, Lock in eine Situation zu versetzen, in der dieser erfolgreich sein kann. Das Receiving Corps rund um Courtland Sutton ist talentiert, die Offensive Line weist allerdings noch viele Fragezeichen auf. Zuallererst ist hier Left Tackle Garrett Bolles zu nennen, der seinen Status als Erstrundenpick bislang nicht rechtfertigen konnte, obendrein wird Starting Center Connor McGovern Free Agent, Guard Ron Lery könnte günstig entlassen werden und Right Tackle Ja'Wuan James hatte in der Vorsaison immer wieder mit Verletzungsproblemen zu kämpfen. Sowohl in der Free Agency als auch im Draft gibt es einige Optionen, um die eigene O-Line zu verbessern. Denver verfügt über die Mittel um hier aktiv zu werden. Allerdings: Auch die Secondary, wo sowohl Free Safety Justin Simmons als auch Cornerback Chris Harris Jr. das Team verlassen könnten, benötigt Aufmerksamkeit.

Wichtigste Free Agents: Free Safety Justin Simmons, Cornerback Chris Harris Jr. und Center Connor McGovern.

Kansas City Chiefs

Die Story: Chris Jones. Die Chiefs befinden sich in einer äußerst komfortablen Lage: Kansas City ist nicht nur amtierender Super-Bowl-Champion, alle Leistungsträger des Teams stehen auch noch für mindestens eine weitere Saison unter Vertrag, sodass sich die Organisation eigentlich in aller Ruhe der Vertragsverlängerung von Patrick Mahomes widmen könnte - wäre da nicht eine Ausnahme: Chris Jones, der beste Defensive Lineman und neben Tyrann Mathieu wohl wichtigste Verteidiger des Teams, wird Free Agent. Nun müssen die Chiefs entscheiden, ob sie es sich erlauben können, nach Frank Clark noch einen zweiten Pass-Rusher fürstlich zu bezahlen. Das nötige Kleingeld wäre durch die sehr wahrscheinliche Entlassung von Sammy Watkins wohl da, auf dem offenen Markt könnte Jones für KC jedoch zu teuer werden. In dem Fall müsste der Champ seinen Leistungsträger wohl ziehen lassen - und damit eine Baustelle im eigenen Pass-Rush aufmachen.

Wichtigste Free Agents: Defensive End Chris Jones.

Los Angeles Chargers

Die Story: Quarterback und die damit verbundene offensive Identität. Ob Philip Rivers weiter für die Chargers auflaufen wird, steht aktuell noch in den Sternen. Rivers spielte 2019 seine schwächste Saison seit langem, sodass nun gleich mehrere Optionen möglich erscheinen: Rivers könnte (mindestens) ein weiteres Jahr bleiben und unter Beweis stellen, dass er nach wie vor ein guter Quarterback ist, die Chargers könnten sich um Tom Brady bemühen, was schon alleine aus PR- und Marketing-Gründen verlockend erscheint, oder das Team schlägt einen komplett neuen Weg - womöglich sogar mit einer gänzlich neuen Offense ein. Schon länger werden die Chargers als ein möglicher Nachahmer dessen, was die Baltimore Ravens in der vergangenen Saison so erfolgreich spielten, genannt, zum Beispiel mit Cam Newton, Marcus Mariota oder Rookie-Quarterback Jalen Hurts. Die Free Agency wird erste Rückschlüsse auf die Pläne des Teams zulassen.

Wichtigste Free Agents: Quarterback Philip Rivers, Tight End Hunter Henry und Running Back Melvin Gordon.

Las Vegas Raiders

Die Story: Quarterback. Obwohl die Raiders eigentlich über Planungssicherheit auf der Quarterback-Position verfügen (Derek Carr steht noch für weitere drei Jahre unter Vertrag), erscheint auch bei ihnen nichts in Stein gemeißelt. Gruden gilt nach wie vor nicht als größter Carr-Fan, läutet er mit dem Umzug nach Las Vegas nun ein neues Kapitel ein? Die Raiders verfügen sowohl über die Mittel, um Tom Brady - oder einem anderen Free Agent - ein interessantes Angebot zu unterbreiten als auch im Draft nach oben zu gehen, um einen jungen Signal Caller wie Tua Tagovailoa oder Justin Herbert zu holen. Carr könnte günstig entlassen oder getradet werden. Die Organisation verfügt über den Cap Space, um ein an einigen Stellen verändertes Team in Las Vegas aufschlagen zu lassen. Die Quarterback-Frage steht jedoch einmal mehr über allem anderen.

Wichtigste Free Agents: Cornerback Daryl Worley und Strong Safety Karl Joseph.