Eintracht Frankfurt - FC Augsburg: Bundesliga heute im LIVETICKER

Der 21. Spieltag der Bundesliga steht an, eröffnen werden diesen Eintracht Frankfurt und der FC Augsburg. Hier könnt Ihr das Freitagsspiel im Liveticker verfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Eintracht Frankfurt - FC Augsburg: Bundesliga im LIVETICKER: Vor Beginn

Vor Beginn: Austragungsort ist die Commerzbank-Arena in Frankfurt, die 51.500 Zuschauern Platz bietet.

Vor Beginn: Unparteiischer der Partie ist Manuel Gräfe. Unterstützt wird er durch Guido Kleve, Markus Sinn, Robert Kampka und Timo Gerach (VAR).

Vor Beginn: Den Auftakt machen heute Eintracht Frankfurt und der FC Augsburg. Anpfiff ist um 20.30 Uhr.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum 21. Spieltag der Fußball-Bundesliga.

Frankfurt gegen Augsburg: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Nach der anstrengenden Partie im DFB-Pokal könnte Eintracht-Coach Adi Hütter einige Änderungen vornehmen. Beim FCA sind dagegen die Position im Tor und an der Seite von Florian Niederlechner in der Spitze vakant. So könnten die Teams aber starten:

Frankfurt: Trapp - Toure, Abraham, Hinteregger, Ndicka - Sow, Ilsanker - Chandler, Kostic - Silva, Paciencia

Trapp - Toure, Abraham, Hinteregger, Ndicka - Sow, Ilsanker - Chandler, Kostic - Silva, Paciencia Augsburg: Koubek - Jedvaj, Gouweleeuw, Uduokhai, Max - Khedira, Baier - M. Richter, Vargas - F. Jensen - Niederlechner

Frankfurt - Augsburg heute live im TV und Livestream sehen

Wie gewohnt läuft das Freitagsspiel der Bundesliga auf DAZN . Der Streaming-Dienst ist bereits ab 20 Uhr mit der Vorberichterstattung live auf Sendung, Moderator Tobias Wahnschaffe, Kommentator Robbie Hunke und Experte Sebastian Kneißl führen durch die Partie.

11,99 Euro kostet DAZN im Monat, wobei die ersten vier Wochen kostenlos testbar sind und Ihr jederzeit monatlich kündigen könnt. Als Alternative steht ein Jahres-Abo in Höhe von 119,99 Euro bereit.

Eintracht Frankfurt - FC Augsburg: Die letzten Duelle

Die Bilanz aus den vergangenen Duellen spricht für die Fuggerstädter, aus den letzten fünf Spielen konnten sie vier für sich entscheiden, so auch die Partie in der Hinrunde.

Termin Heim Auswärts Ergebnis 14. September 2019 FC Augsburg Eintracht Frankfurt 2:1 14. April 2019 Eintracht Frankfurt FC Augsburg 1:3 24. November 2018 FC Augsburg Eintracht Frankfurt 1:3 4. Februar 2018 FC Augsburg Eintracht Frankfurt 3:0 16. September 2017 Eintracht Frankfurt FC Augsburg 1:2

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 21. Spieltag

Zehnter gegen Elfter heißt es heute, wobei beide Teams bereits ein gutes Polster auf die Abstiegsränge haben (acht Punkte). Ein Sieg heute würde das jeweilige Team zudem in Schlagdistanz zu den internationalen Plätzen bringen.