Dynamo Dresden gegen SV Darmstadt 98 heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen 21. Spieltag der 2. Bundesliga empfängt Schlusslicht Dynamo Dresden den SV Darmstadt 98. Von SPOX erfahrt Ihr, wie Ihr das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Dynamo Dresden gegen SV Darmstadt 98: Wann und wo wird gespielt?

Los gehts am heutigen Freitag, den 7. Februar, um 18.30 Uhr. Zeitgleich läuft noch eine weitere Partie im Unterhaus, der SV Sandhausen empfängt den 1. FC Heidenheim. Die beiden Begegnungen eröffnen den 21. Spieltag.

Gespielt wird im Rudolf-Harbig-Stadion zu Dresden. Die nach dem gleichnamigen Leichtathleten benannte Arena fasst 32.123 Zuschauer und wurde bereits 1923 eröffnet.

Dynamo Dresden gegen SV Darmstadt 98 heute live im TV und Livestream

Live und exklusiv berichtet heute Sky vom Geschehen in Dresden. Der Pay-TV-Sender hat die Übertragungsrechte an allen Spielen der 2. Bundesliga und zeigt diese einzeln und, wenn möglich, in der Konferenz.

Kommentator der Partie ist heute Uli Potofski, in der Konferenz habt Ihr es zusätzlich mit Stefan Hempel als Moderator zu tun. Das zweite Spiel des Tages kommentiert Sven Haist.

2. Bundesliga im Liveticker: Dynamo Dresden gegen SV Darmstadt 98

Ihr seid unterwegs oder habt einfach keinen Bock auf Pay-TV? Dann seid Ihr bei unserem Liveticker richtig! Bitte hier entlang.

2. Bundesliga: Diese Spiele stehen heute an

Datum Uhrzeit Heim Gast Stadion 7. Februar 18.30 Uhr Dynamo Dresden SV Darmstadt 98 Rudolf-Harbig-Stadion 7. Februar 18.30 Uhr SV Sandhausen 1. FC Heidenheim BWT-Stadion am Hardtwald

Dynamo Dresden gegen Darmstadt 98: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Dynamo muss heute auf Ehlers (Außenbandriss) verzichten, bei Darmstadt ist Mehlem mit der 5. Gelben Karte gesperrt. Zudem fehlt Wittek den Darmstädtern weiterhin mit einem Kreuzbandriss.

Dynamo Dresden : K. Broll - Wahlqvist, Ballas, Nikolaou, C. Löwe - Husbauer, Burnic - Horvath, Ebert, Terrazzino - Pat. Schmidt

: K. Broll - Wahlqvist, Ballas, Nikolaou, C. Löwe - Husbauer, Burnic - Horvath, Ebert, Terrazzino - Pat. Schmidt Darmstadt 98 : Schuhen - Herrmann, Dumic, Höhn, Holland - Palsson, Y. Stark - Heller, Kempe, Skarke - Serd. Dursun

Dynamo Dresden gegen Darmstadt 98: Die Schiedsrichter

Folgendes Team hat der DFB heute angesetzt: