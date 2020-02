SV Sandhausen gegen 1. FC Heidenheim heute live: 2. Bundesliga im TV, Livestream und Liveticker

Facebook

© getty

SV Sandhausen gegen 1. FC Heidenheim: Spielort, -zeit und Schiedsrichter

Gespielt wird am heutigen Freitag, den 7. Februar, im BWT-Stadion am Hardtwald in Sandhausen. Der Anpfiff in der 15.414 Zuschauer fassenden Arena erfolgt um 18.30 Uhr. Parallel läuft die Partie zwischen Dynamo Dresden und dem SV Darmstadt 98.

Als leitender Unparteiischer ist heute Nicolas Winter im Einsatz. Der 28 Jahre alte Sportmanager ist seit 2006 Schiedsrichter und pfeift für den SV Hagenbach. Als Assistenten stehen ihm Wolfgang Haslberger und Lothar Ostheimer zur Seite.

Als Vierter Offizieller sorgt Philipp Hüwe zwischen den Bänken für Recht und Ordnung. Das Team im Stadion wird aus dem Kölner Keller von Video Assistent Referee (VAR) Martin Thomsen unterstützt.

SV Sandhausen gegen 1. FC Heidenheim heute live: 2. Bundesliga im TV und Livestream

Wie Ihr es von der 2. Bundesliga kennt, läuft auch diese Partie live, exklusiv und in voller Länge bei Sky . Der Pay-TV-Sender bietet neben dem Einzelspiel eine Konferenz mit dem Spiel zwischen Dynamo Dresden und dem SV Darmstadt 98 an.

Streamen könnt Ihr das Spiel mit Hilfe von SkyGo (per App abrufbar) oder Sky Ticket . Letzteres ist ein Tages- bzw. Monatspass, der auch ohne TV-Abo käuflich zu erwerben ist.

Das Einzelspiel zwischen dem SV Sandhausen und dem 1. FC Heidenheim kommentiert Sven Haist. Solltet Ihr die Konferenz einschalten, bekommt Ihr es außerdem mit Stefan Hempel (Moderation) und Uli Potofski (Kommentar zweites Spiel) zu tun.

Übrigens: Bereits 40 Minuten nach Abpfiff gibt es die Highlights aller Spiele der 2. Bundesliga bei DAZN zu sehen.

2. Bundesliga im Liveticker: SV Sandhausen gegen 1. FC Heidenheim

Für alle, die die Partie lieber schriftlich oder nur nebenbei verfolgen wollen, haben wir den SPOX-Liveticker im Angebot. Bitte hier entlang.

SV Sandhausen gegen 1. FC Heidenheim: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Auf Seiten des SV muss heute Biada (muskuläre Probleme) passen. Weiterhin nicht mit dabei sind zudem Karl und Zenga, deren Rehas nach Kreuzbandriss weiterhin andauern.

SV Sandhausen : Fraisl - Diekmeier, Zhirov, Nauber, Paqarada - Paurevic, Linsmayer, E. Taffertshofer - Halimi - K. Behrens, Bouhaddouz

Erfreuliche Nachrichten für Frank Schmidt: Beim 1. FC Heidenheim sind alle Profis fit und einsatzfähig.