3. Liga: MSV Duisburg gegen Eintracht Braunschweig heute live im TV, Livestream und Liveticker

Im Topspiel der 3. Liga trifft am 23. Spieltag Spitzenreiter MSV Duisburg auf den Tabellenfünften Eintracht Braunschweig. Hier erfahrt Ihr alles zur Übertragung der Partie im TV und Livestream.

© getty

Während die Eintracht am vergangenen Spieltag gegen den Tabellenletzten Carl Zeiss Jena nicht über ein 1:1 hinaus kam, machte es der MSV gegen Münster besser (4:1).

Duisburg gegen Braunschweig: Wann und wo findet das Spiel statt?

Die Drittligapartie zwischen dem MSV Duisburg und Eintracht Braunschweig findet am heutigen Freitag (7. Februar) statt, Anpfiff ist um 19 Uhr.

Austragungsstätte ist die Schauinsland-Reisen-Arena in Duisburg. Das Stadion wurde am 8. November 2004 eröffnet und trägt seit Juli 2010 den heutigen Namen. In der Arena finden 31.500 Zuschauer Platz.

MSV Duisburg gegen Eintracht Braunschweig heute live im TV und Livestream

Alle Spiele der 3. Liga sind live bei Magenta Sport zu sehen. Lediglich ausgewählte Samstagsspiele werden im Free-TV übertragen. Somit berichtet Magenta Sport exklusiv von der Begegnung in Duisburg.

Die Vorberichterstattung beginnt um 18.30 Uhr. Kommentator Christian Straßburger, Moderator Thomas Wagner und Experte Rudi Bommer berichten live aus dem Stadion.

© getty

3. Liga: MSV gegen Eintracht heute im Liveticker

Auch ohne kostenpflichtiges Abonnement müsst Ihr nicht auf das Spiel MSV gegen Eintracht verzichten. SPOX tickert alle Partien der 3. Liga live und ausführlich.

Hier geht's zum Liveticker Duisburg vs. Braunschweig.

Duisburg gegen Braunschweig: Die vergangenen Duelle

In der Hinrunde gab es einen klaren 3:0-Erfolg der Duisburger. Die Tore erzielten Nkansah (ET), Mickels und Stoppelkamp.

Termin Heim Auswärts Ergebnis 4. August 2019 Braunschweig Duisburg 0:3 18. März 2018 Braunschweig Duisburg 3:2 13. Oktober 2017 Duisburg Braunschweig 0:0 6. März 2016 Braunschweig Duisburg 1:1 23. September 2015 Duisburg Braunschweig 0:5

3. Liga: Der 23. Spieltag im Überblick

Die direkten Konkurrenten der Duisburger sind am 23. Spieltag auswärts gefordert: Der FC Ingolstadt reist zu den Würzburger Kickers, die Spielvereinigung Unterhaching ist in Rostock im Einsatz.

Termin Heim Auswärts 7. Februar, 19 Uhr MSV Duisburg Eintr. Braunschweig 8. Februar, 14 Uhr 1. FC Kaiserslautern SC Preußen 06 Münster 8. Februar, 14 Uhr KFC Uerdingen 05 Sonnenhof Großaspach 8. Februar, 14 Uhr FC Hansa Rostock SpVgg Unterhaching 8. Februar, 14 Uhr FC Viktoria Köln Bayern München II 8. Februar, 14 Uhr Magdeburg SV Meppen 8. Februar, 14 Uhr 1860 München Waldhof Mannheim 9. Februar, 13 Uhr Würzburger Kickers FC Ingolstadt 9. Februar, 14 Uhr Chemnitzer FC Hallescher FC 10. Februar, 19 Uhr FC Carl Zeiss Jena FSV Zwicka

3. Liga: Die Tabelle vor dem 23. Spieltag

Mit 43 Punkten aus 22 Spielen liegt der MSV bereits sechs Punkte vor dem ersten Nichtaufstiegsplatz. Aber auch die Eintracht hat noch alle Chancen auf den Aufstieg.