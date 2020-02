Kevin-Prince Boateng erklärt Wechsel zu Besiktas: "Ich musste nicht zweimal überlegen"

Der ehemalige Bundesligaprofi Kevin-Prince Boateng hat seinen überraschenden Transfer von der Fiorentina zu Besiktas Istanbul erklärt und betont, er habe immer schon in der Türkei spielen wollen. Der Routinier, der in der Bundesliga einst für Hertha BSC, Borussia Dortmund und Schalke 04 auflief, war am Deadline von der Viola in die Süper Lig gewechselt.