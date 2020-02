Guardiola über Barca-Talent Fati: "Valverde sagte mir, dass er eine Bombe ist"

Pep Guardiola, Trainer von Manchester City, hat verraten, dass Barcelonas Ex-Trainer Ernesto Valverde von Ansu Fati, dem 17-jährigen Mega-Talent der Katalanen, begeistert ist und es in den höchsten Tönen gelobt hat.

"Ich war vor Kurzem mit Ernesto Valverde zusammen und wir haben uns einen Gin Tonic gegönnt", berichtete Guardiola im Gespräch mit dem YouTuber DjMaRiiO . "Er hat mir da schon gesagt, dass Fati eine Bombe ist", ergänzte er.

Guardiola bestätigte, dass er die Geschehnisse bei seinem Ex-Klub aus Barcelona weiterhin intensiv verfolge. Über ein mögliches Interesse Manchester Citys an Ansu Fati sagte er allerdings nichts.

Fati hat beim FC Barcelona bereits zahlreiche Rekorde gebrochen. So wurde er unter anderem am vergangenen Wochenende beim 2:1 gegen Levante zum jüngsten Spieler aller Zeiten, dem in LaLiga ein Doppelpack gelang .