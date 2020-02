DHB entlässt Bundestrainer Christian Prokop - Nachfolger wird Ex-THW-Kiel-Coach Alfred Gislason

Der Deutsche Handballbund hat Konsequenzen aus der EM 2020 gezogen, bei der die Nationalmannschaft das Halbfinale verpasst hatte, und Bundestrainer Christian Prokop entlassen. Das bestätigte der DHB am Donnerstag, nachdem die Bild-Zeitung zuerst darüber berichtet hatte. Sein Nachfolger wird Alfred Gislason, der zuletzt den THW Kiel trainierte. Mehr Infos folgen in Kürze.

"Eine richtige Entscheidung", sagte der frühere Welthandballer Daniel Stephan dem SID , allerdings "kommt das für mich ziemlich überraschend, zumal der DHB sich ja mit der Kritik während der EM gar nicht richtig auseinandergesetzt hatte". Die Verpflichtung von Alfred Gislason nannte Stephan "ein Glück für den deutschen Handball".

Der ehemalige Nationalspieler Christian Schwarzer war "sprachlos, vor allem die Art und Weise, wie da mit Menschen umgegangen wird, kann ich nur ganz schwer nachvollziehen", sagte Schwarzer dem SID: "Eigentlich sollte der gehen, dessen Projekt das war, der das damals initiiert hat, mit Ablösesumme und allen anderen Nebengeräuschen."

DHB-Präsident: Ziele nur "mit neuem Impuls" zu erreichen

Andreas Michelmann, Präsident des Deutschen Handballbundes, kommentierte die Angelegenheit in einer Pressemitteilung des Verbandes. "Wir haben diese schwere Entscheidung nach reichlicher Abwägung und einer ganzheitlichen Analyse aus Verantwortung für den deutschen Handball getroffen", sagte Michelmann. Bei Prokop bedanke man sich "ausdrücklich für die geleistete Arbeit und insbesondere für das Auftreten unserer Nationalmannschaft bei den letzten Turnieren". Man sei allerdings "auch in der Analyse der Europameisterschaft davon überzeugt, dass wir unsere kurzfristigen Ziele nur mit einem neuen Impuls erreichen können".

Den soll nun also Alfred Gislason setzen, der 60-jährige Isländer gilt als einer der renommiertesten Trainer weltweit. Im Sommer 2019 hatte er nach elf erfolgreichen Jahren beim deutschen Rekordmeister THW Kiel seinen Platz für seinen früheren Meisterschüler Filip Jicha geräumt. Mit Kiel gewann Gislason zweimal die Champions League, sechsmal die deutsche Meisterschaft und sechsmal den DHB-Pokal. Zuvor trainierte er unter anderem den SC Magdeburg (1999 bis 2006) und den VfL Gummersbach (2006 bis 2008).

Gislason erhält einen Vertrag bis zur EM 2022 in Ungarn und der Slowakei, sein erster Arbeitstag wird der 9. März. Das erste Länderspiel steht am 13. März in Magdeburg gegen die Niederlande auf dem Programm. Erster Höhepunkt wird das Olympia-Qualifikationsturnier gegen Schweden, Slowenien und Algerien vom 17. bis zum 19. April in Berlin.

Prokop war während der EM nach der Niederlage im Hauptrundenspiel gegen Kroatien und der damit verpassten Halbfinal-Teilnahme unter Druck geraten. Er sei "nicht der Richtige, er hat zu wenig Erfahrung, die drei Bundesliga-Jahre in Leipzig sind nicht genug", hatte Daniel Stephan im Gespräch mit dem SID gesagt.

Prokop, so Stephan weiter, habe "taktisch nichts Neues entwickelt, es ist dasselbe Angriffsspiel wie vor einem Jahr, es gibt nach wie vor kein Konzept gegen eine offensive Deckung, und die Wechsel tragen zur Verunsicherung bei." Seit der WM 2019 sei Deutschland "keinen Schritt nach vorne gekommen, das ist alles sehr ernüchternd".

Daraufhin hatte der DHB in Person seines Sportvorstands Axel Kromer eine Jobgarantie für Prokop ausgestellt. "Wir werden natürlich mit Christian in Richtung Olympia gehen. Wir sind überzeugt davon, mit Christian einen hervorragenden Weg eingeschlagen zu haben", hatte Kromer gesagt und auf die "vielen Statements von gnadenlos überzeugten" Spielern verwiesen: "Wir stellen klar, dass es intern nie eine Diskussion darüber gab, mit welchem Trainer wir zukünftig die Nationalmannschaft prägen wollen."